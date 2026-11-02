Verratti 7,5: L’Al-Duhail conquista il successo per 3-1 contro l’Al-Wakrah e Verratti lascia il segno con una prestazione di grande qualità. Il centrocampista italiano ex Pescara e PSG gioca tutti i 90 minuti e impreziosisce la sua prova con un assist. Svetta per la sua capacità di gestire il possesso e dare ordine alla manovra.

Coppola 7: Il Paris FC supera il Monaco per 3-1 e Coppola ha ancora una volta dimostrato solidità nei duelli e attenzione nelle coperture. Il difensore italiano contribuisce a limitare le iniziative di Brunner e Balogun, facendo valere fisicità e capacità di lettura. Nel finale commette una piccola imprecisione, ma il giudizio complessivo resta più che positivo.

Calafiori 6,5: Il difensore azzurro è tra i protagonisti nella vittoria dell’Arsenal nel big match contro il Liverpool. L’ex Bologna e Roma è una certezza sulla fascia sinistra, tanto da neutralizzare prima Cody Gakpo e poi Rio Ngumoha. Unico piccolo neo: ha mostrato qualche eccesso di frenesia con il pallone tra i piedi.