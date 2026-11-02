Weekend tra luci e ombre per gli italiani impegnati nei campionati esteri. C’è chi si mette in evidenza con gol e assist, chi offre una prova di sostanza e chi invece deve fare i conti con qualche difficoltà. Tonali raccoglie gli elogi di De Zerbi, Verratti incanta in Qatar con l’Al-Duhail e Tresoldi è sempre più una macchina da guerra con il Club Brugge. Ecco le pagelle degli azzurri protagonisti dell’ultimo fine settimana.
Italiani all’estero: Tresoldi e Tonali superlativi (8), Verratti brilla ancora (7,5), il giudizio su Donnarumma e Palestra
Gol, assist e prestazioni convincenti: Tonali e Tresoldi i migliori tra gli azzurri d’esportazione. Verratti senza età, in Francia spicca un difensore di Mancini
Tresoldi e Tonali, orgoglio azzurro all'estero
Tresoldi 8: Un gol, un assist e il riconoscimento di migliore in campo: il magic moment di Tresoldi continua. L’attaccante del Club Brugge, conteso da Italia e Germania e attualmente nell’under 21 tedesca, ha partecipato a due delle quattro reti con cui il Club Brugge ha battuto lo Zulte Waregem.
Tonali 8: Sandro incassa gli elogi di De Zerbi e finalmente ha conquistato anche i tifosi del Tottenham. Il centrocampista della Nazionale è uno dei riferimenti degli Spurs: nella vittoria per 2-0 contro il Crystal Palace, la terza di fila, è risultato prezioso per il lavoro in fase di interdizione e la capacità di accompagnare l’azione offensiva. L’allenatore lo ha definito “incredibile”, sottolineandone l’importanza negli equilibri della formazione.
Verratti senza tempo, Calafiori yes
Verratti 7,5: L’Al-Duhail conquista il successo per 3-1 contro l’Al-Wakrah e Verratti lascia il segno con una prestazione di grande qualità. Il centrocampista italiano ex Pescara e PSG gioca tutti i 90 minuti e impreziosisce la sua prova con un assist. Svetta per la sua capacità di gestire il possesso e dare ordine alla manovra.
Coppola 7: Il Paris FC supera il Monaco per 3-1 e Coppola ha ancora una volta dimostrato solidità nei duelli e attenzione nelle coperture. Il difensore italiano contribuisce a limitare le iniziative di Brunner e Balogun, facendo valere fisicità e capacità di lettura. Nel finale commette una piccola imprecisione, ma il giudizio complessivo resta più che positivo.
Calafiori 6,5: Il difensore azzurro è tra i protagonisti nella vittoria dell’Arsenal nel big match contro il Liverpool. L’ex Bologna e Roma è una certezza sulla fascia sinistra, tanto da neutralizzare prima Cody Gakpo e poi Rio Ngumoha. Unico piccolo neo: ha mostrato qualche eccesso di frenesia con il pallone tra i piedi.
Donnarumma ko, ma non per colpa sua
Donnarumma 6: Il Manchester City cade in casa contro il Brighton, ma Donnarumma non ha responsabilità sulla sconfitta. Il capitano della Nazionale viene battuto da Ayari nel primo tempo dopo un’incertezza difensiva di Matheus Nunes, che non riesce a intervenire sul cross. La sua partita non è impegnativa, ma alla mezz’ora si fa trovare pronto sulla conclusione ravvicinata di Gomez, evitando il raddoppio.
Palestra e Kayode rimandati all'esame di inglese
Palestra 5,5: Il Chelsea porta a casa la vittoria contro il malmesso Manchester United, ma per Palestra non è una giornata semplice. Alla prima da titolare in Premier League, l’italiano soffre soprattutto nel primo tempo il confronto con Diallo, che riesce a metterlo in difficoltà nell’uno contro uno. La sua prestazione migliora sensibilmente nella ripresa, quando trova maggiore sicurezza e riesce a prendere le misure all’avversario. Il debutto dal primo minuto è in chiaroscuro, ma non sono mancate indicazioni utili per il prosieguo della stagione.
Kayode 5,5: Il Brentford supera il Nottingham Forest per 2-0 e Kayode offre una prestazione nel complesso sufficiente, pur senza essere esente da errori. I media londinesi gli riconoscono l’utilità delle rimesse laterali lunghe, una soluzione che permette alla squadra di creare situazioni pericolose nell’area avversaria. Non mancano, però, le sbavature: a inizio ripresa perde McAtee sul secondo palo e rimedia anche un’ammonizione evitabile per proteste.