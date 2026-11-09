Una settimana dai due volti per gli italiani impegnati all’estero. C’è chi si prende la scena e conferma di poter ancora fare la differenza, come Marco Verratti, protagonista di una prestazione di altissimo livello con l’Al Duhail. Sorride anche Diego Coppola, che in Francia si mette in evidenza con una prova di grande solidità difensiva, mentre Calafiori contribuisce al successo dell’Arsenal. Questa volta Tresoldi resta a secco, mentre sono meno incoraggianti – soprattutto per il ct della Nazionale Mancini – le indicazioni che arrivano dall’Inghilterra. Gigio Donnarumma preoccupa, male Tonali.
Italiani all’estero: Verratti sublime (7,5), Tresoldi inedito (6), Donnarumma, Palestra e Tonali fanno preoccupare Mancini
Voti e giudizi degli italiani all’estero: Verratti trascina l’Al Duhail, Coppola convince in Francia. Dalla Premier League arrivano segnali poco incoraggianti per Mancini
Le pagelle degli italiani all’estero: Verratti è il migliore
Marco Verratti 7,5: Il centrocampista italiano si prende la scena nella vittoria per 2-1 dell’Al Duhail contro l’Al Gharafa. Gioca tutta la partita e inventa l’assist per il pareggio dell’ex Milan Piatek. Una giocata di grande qualità, definita sublime anche dal sito ufficiale del club qatariota. Non a caso viene premiato come Player of the Match.
Diego Coppola 7: Il Paris FC passa 1-0 sul campo dell’Auxerre e il difensore italiano è uno dei grandi protagonisti della vittoria. Dominante nei duelli e quasi insuperabile nel gioco aereo, trasmette sicurezza a tutta la retroguardia. Una prova da leader, che gli vale gli elogi della stampa francese.
Tresoldi insolito: questa volta resta a secco
Nicolò Tresoldi 6: Una partita diversa dal solito per l’attaccante del Club Brugge, che non riesce a trovare la via del gol. Ha un’occasione nel primo tempo, lavora da riferimento offensivo e prova a partecipare alla manovra, senza però riuscire a incidere con continuità. Rimedia anche un’ammonizione.
Riccardo Calafiori 6: L’Arsenal supera 1-0 l’Hull City e il difensore azzurro disputa 69 minuti senza particolari sbavature. La BBC gli riconosce una buona prestazione difensiva, evidenziando però un impatto inferiore al solito in fase offensiva. Positivo sì, ma senza brillare.
L’allarme Premier per Mancini parte da Donnarumma
Gigio Donnarumma 5,5: Il portiere del Manchester City non commette errori clamorosi, ma continua a non trasmettere quella sicurezza che ci si aspetterebbe da un estremo difensore del suo livello. Si registrano ancora alcuni tentennamenti e resta qualche perplessità sulla gestione dei calci piazzati. Nessun episodio da matita rossa sui tre gol incassati dal Nottingham Forest, ma nemmeno una prestazione capace di allontanare le preoccupazioni.
Marco Palestra 5,5: Il Chelsea cade 1-0 sul campo del Sunderland, con il terzino di Buccinasco confermato titolare da Xabi Alonso sulla destra. L’ex Atalanta confeziona un cross pericoloso per Rogers, che spreca una buona occasione di testa, ma sul giudizio finale pesano le difficoltà difensiva, soprattutto nel primo tempo.
Tonali delude, male anche Doumbia (nonostante l’assist)
Michael Kayode 5: Pomeriggio complicato per l’esterno del Brentford, sconfitto dal Brighton dopo un primo tempo chiuso sotto di due reti. Kayode parte titolare sulla fascia destra, ma la sua è stata una prova di sofferenza, come l’hanno definita i media inglesi.
Issa Doumbia 5: L’assist per il gol di Luis Suarez non basta a salvare la sua prestazione contro il Moreirense. Il giovane azzurro dello Sporting divide la critica portoghese: A Bola sottolinea come anche l’assist, in realtà, sia frutto di un pallone impreciso.
Sandro Tonali 5: Il Tottenham cade a Leeds dopo tre vittorie di fila in Premier League e ne risente anche la prestazione dell’ex Newcastle, mai capace di fare la differenza in mezzo al campo. In una partita combattuta come quella contro i Whites, a De Zerbi sarebbe servita soprattutto la sua qualità.