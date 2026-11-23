L’attaccante del Club Brugge è il migliore del fine settimana, mentre il Paris FC festeggia con Coppola e Koleosho. Donnarumma in ripresa, questa volta Verratti non incide

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Il weekend dei calciatori italiani impegnati all’estero ha un protagonista assoluto: Nicolò Tresoldi, autore di una doppietta con la maglia del Club Brugge. Bene anche Diego Coppola e Luca Koleosho, entrambi a segno con il Paris FC nel largo successo contro l’Angers. Tra le altre prestazioni da segnalare il ritorno positivo di Destiny Udogie nel Tottenham (Sandro Tonali out per influenza) e la buona prova di Gigio Donnarumma. Il capitano della Nazionale aveva bisogno di ritrovare fiducia dopo i recenti errori commessi tra i pali: non ha evitato il nuovo (mezzo) passo falso del Manchester City, ma non ha colpe.