Il weekend dei calciatori italiani impegnati all’estero ha un protagonista assoluto: Nicolò Tresoldi, autore di una doppietta con la maglia del Club Brugge. Bene anche Diego Coppola e Luca Koleosho, entrambi a segno con il Paris FC nel largo successo contro l’Angers. Tra le altre prestazioni da segnalare il ritorno positivo di Destiny Udogie nel Tottenham (Sandro Tonali out per influenza) e la buona prova di Gigio Donnarumma. Il capitano della Nazionale aveva bisogno di ritrovare fiducia dopo i recenti errori commessi tra i pali: non ha evitato il nuovo (mezzo) passo falso del Manchester City, ma non ha colpe.
Italiani all’estero: fenomeno Tresoldi (9), Koleosho e Coppola da Nazionale (7,5), Donnarumma e le altre pagelle
L’attaccante del Club Brugge è il migliore del fine settimana, mentre il Paris FC festeggia con Coppola e Koleosho. Donnarumma in ripresa, questa volta Verratti non incide
Tresoldi trascina il Club Brugge, Coppola e Koleosho brillano in Francia
Nicolò Tresoldi, voto 9: Il fine settimana perfetto dell’attaccante classe 2004. La doppietta realizzata contro il Mechelen, nel netto 5-1 del Club Brugge, conferma il suo magic moment. Segna al 36’ e al 61’, dimostrando freddezza sotto porta e una notevole capacità di incidere negli ultimi metri. Una prestazione da protagonista assoluto, che lo rende ancora più ambito sul mercato. Il Milan è pronto a sferrare l’assalto, ma attenzione al Bayern Monaco che ha bisogno di sostituire l’infortunato Kane.
Diego Coppola, voto 7,5: Gol e assist nel poker del Paris FC contro l’Angers. Il difensore ex Verona contribuisce in maniera decisiva al successo della sua squadra. Prima serve un pallone vincente a Zabi, poi trova anche la soddisfazione personale con la rete al 72’. Un weekend da incorniciare.
Luca Koleosho, voto 7,5: Anche lui lascia il segno nella goleada dei parigini. Parte titolare e firma il raddoppio al 55’, partecipando attivamente a una vittoria che conferma le qualità dell’esterno offensivo promosso da Mancini nella Nazionale maggiore.
Donnarumma, Calabria e Udogie bene, Calafiori senza acuti
Davide Calabria, voto 6,5: Sempre più punto fermo nel Panathinaikos, che ha battuto l’OFI. Prova ordinata per l’ex capitano del Milan, che in Grecia ha trovato quella continuità di rendimento che gli era mancata in Italia.
Destiny Udogie, voto 6,5: Il terzino torna titolare nel Tottenham di De Zerbi, che ritrova il successo in Premier contro l’Ipswich pur senza Tonali in campo, fermato dall’influenza. L’ex Udinese, che nelle precedenti quattro partite di campionato aveva collezionato solo 13 minuti in campo per via di un infortunio, ha messo tutti d’accordo con la sua prova sulla corsia mancina.
Gigio Donnarumma, voto 6,5: Compie diversi buoni interventi nonostante la solita difesa distratta del Manchester City. Novanta minuti che giovano sopratutto al morale del capitano della Nazionale.
Riccardo Calafiori, voto 6: Serata meno brillante del solito per il terzino dell’Arsenal. Poco incisivo quando si tratta di accompagnare la manovra offensiva, spreca anche una buona occasione nel primo tempo. Una sua rimessa laterale precede l’errore di Odegaard che spalanca la strada al pareggio del Newcastle, ma la responsabilità principale dell’episodio non è sua.
Miretti e Verratti rimandati
Fabio Miretti, voto 5,5: Entra al 66’ nella vittoria per 4-2 del Besiktas contro il Konyaspor. Poco più di venti minuti a disposizione per il centrocampista, che rimedia anche un’ammonizione all’82’. Deve ritrovare forma e fiducia dopo l’ennesimo problema fisico.
Marco Verratti, voto 5,5: Novanta minuti in campo con l'Al-Duhail, ma il risultato è negativo: sconfitta per 2-1 contro il Qatar SC. Questa volta il centrocampista abruzzese ex PSG non riesce a trascinare i suoi. Una giornata sottotono, in un pomeriggio complicato per tutta la squadra.