Ci sono motivi precisi per cui le voci e le indiscrezioni sul rosso di San Candido e la giornalista sportiva a Palazzo Parigi non hanno ricevuto commenti dai diretti interessati.

Piccola premessa: non è in discussione se Jannik Sinner e Marialuisa Jacobelli si siano effettivamente incontrati in un esclusivo albergo nel centro di Milano. Non è neppure in dubbio la buona fede di chi giura di averli visti a Palazzo Parigi e ha raccontato, con particolari esaurienti, le circostanze relative all’avvistamento. Oggetto di analisi e di riflessione è perché, a distanza di un paio di giorni dall’esplosione del gossip, nessuno dei diretti interessati abbia commentato, confermato o smentito le voci, sempre più insistenti, sul proprio conto. Eppure Jannik ha tenuto un’affollatissima conferenza stampa. Eppure Marialuisa fa della comunicazione la sua professione.

Sinner-Jacobelli, le voci sull’incontro a Palazzo Parigi

Riassunto delle puntate precedenti. Per chi, di ritorno da Marte o dalla Luna, si fosse perso i numerosissimi articoli e approfondimenti sulla vicenda, eccone un veloce compendio. La love story tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic sembra al capolinea dopo che la modella danese ha pubblicato un video su TikTok contenente riferimenti a una presunta scappatella del campione e dopo che la stessa Laila ha festeggiato da sola con le amiche il suo compleanno a Copenaghen. Jannik, dal canto suo, dopo essere stato al centro di voci su un avvicinamento alla modella roveretana Greta Galassi, è stato avvistato – dal super esperto di gossip Gabriele Parpiglia – in albergo a Milano con la giornalista Marialuisa Jacobelli.

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Il silenzio di Jannik e la coerente strategia comunicativa

Non sorprende affatto che Sinner abbia scelto di non commentare le ultime indiscrezioni. Il campione altoatesino ha fatto della riservatezza e della discrezione il suo tratto distintivo. Anche quando erano evidenti le sue frequentazioni con Maria Braccini, Anna Kalinskaya e la stessa Laila Hasanovic, ha sempre liquidato la questione con poche e imbarazzate parole. Non ha mai amato certi discorsi. Per lui la priorità è sempre stata – e tutto lascia intendere lo sarà ancora – il tennis. Le sue energie, i suoi pensieri, i suoi discorsi, sono e saranno sempre focalizzati sul campo. La sua strategia comunicativa non poteva certo cambiare adesso.

Marialuisa Jacobelli e i (presunti) flirt con Mbappe e Totti

Non sorprende neanche il silenzio di Marialuisa Jacobelli. Il gossip, le voci e i rumors degli ultimi giorni hanno fatto lievitare di diverse migliaia il numero dei followers della giornalista, conduttrice, modella, attrice e showgirl. Il mistero e l’incertezza accrescono l’interesse e la curiosità sul suo conto. Già in passato Marialuisa è stata al centro di indiscrezioni relative a presunti flirt con grandi campioni dello sport, da Kylian Mbappe a Francesco Totti. Nel primo caso ha pagato a caro prezzo – con lo stalkeraggio del suo fidanzato di allora – le voci e le chiacchiere. Ecco perché, per tutti questi motivi, per ora avrà preferito glissare.