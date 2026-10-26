Dopo lo stop per il problema al ginocchio, Sinner pubblica la locandina del Six Kings Slam e fa impazzire i tifosi. Alcaraz cerca il riscatto a Vienna, Djokovic vuole le Finals

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Prima il messaggio per celebrare l’amico Kimi Antonelli, poi la notizia che i tifosi aspettavano: Jannik Sinner torna a farsi sentire sui social e annuncia la partecipazione al Six Kings Slam. Il campione azzurro, fermo dopo il trionfo a Wimbledon per i problemi al ginocchio destro, ha pubblicato su Instagram la locandina dell’esibizione, aprendo uno spiraglio sul suo ritorno in campo. Resta da capire quali saranno le sue condizioni fisiche e quando potrà riprendere a giocare con continuità nel circuito ATP. Intanto Carlos Alcaraz riparte da Vienna dopo la delusione di Shanghai, mentre Novak Djokovic svela i suoi piani per il finale di stagione e punta alle ATP Finals di Torino.

Sinner rompe il silenzio: il ritorno in campo al Six Kings Slam

Sinner rompe il silenzio e riaccende le speranze dei suoi tifosi. Dopo aver annunciato lo stop per i problemi al ginocchio destro, il numero uno del tennis mondiale ha pubblicato una storia su Instagram con la locandina del Six Kings Slam, confermando la sua partecipazione all’esibizione in programma a Riad dal 27 al 30 dicembre 2026. Un segnale importante dopo settimane di incertezza, durante le quali l’azzurro non aveva fornito aggiornamenti sul possibile ritorno in campo. La sua ultima apparizione ufficiale risale al trionfo di Wimbledon, il secondo consecutivo, prima della decisione di fermarsi per recuperare dall’infortunio.

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Alcaraz riparte da Vienna dopo il flop di Shanghai

Mentre Sinner è fermo ai box, Alcaraz riparte da Vienna per lasciarsi alle spalle la delusione di Shanghai e preparare al meglio l’ultimo tratto della stagione. Lo spagnolo, eliminato ai sedicesimi del Masters 1000 cinese dopo la sconfitta contro Zizou Bergs, ha bisogno di ritrovare ritmo e continuità sul cemento indoor in vista degli appuntamenti più importanti: il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals di Torino. Martedì 27 ottobre, il numero tre del mondo affronta Karen Khachanov al debutto nel torneo austriaco. I precedenti sorridono nettamente a Carlitos, che ha vinto tutti e sei i confronti disputati finora, lasciando per strada appena due set.

Djokovic svela i suoi piani: Basilea, Torino e Australian Open

Novak Djokovic vuole prolungare la sua stagione e punta a tornare protagonista alle ATP Finals di Torino. Il serbo comincia da Basilea, dove ha deciso di giocare anche dopo il rinvio della Six Kings Slam, per poi proseguire con il Masters 1000 di Parigi. L’obiettivo è raccogliere i punti necessari per qualificarsi al torneo che riunisce gli otto migliori giocatori dell’anno, un appuntamento al quale non partecipa dal 2023. “Mi piacerebbe andare a Torino, vedremo cosa succederà”, ha spiegato a Sportal, sottolineando come le condizioni indoor siano meno impegnative dal punto di vista fisico. Proprio la salute è il tema che più preoccupa i tifosi: Nole ha ammesso di non essere ancora al cento per cento, ma di aver compiuto progressi significativi e di essere vicino alla completa ripresa. Guarda già anche al 2027: la partecipazione agli Australian Open è una certezza, mentre resta da decidere se disputare un torneo di preparazione prima di Melbourne.