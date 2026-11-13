Jessica Rossi concede il bis mondiale: è oro nel mixed team con Massimo Fabbrizi. E profuma già di... Olimpiade

I mondiali di tiro a volo a Doha si chiudono in gloria per l'Italia: Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi dominano la finale del mixed team e "prenotano" il podio in vista della prova olimpica

Si scrive Doha, si legge Italia. Perché almeno per quel che concerne l’aspetto legato al tiro a volo la sensazione è che quella qatariota sia diventata in tutto e per tutto una provincia italiana. Con la chiusura dei mondiali che regala l’ennesimo acuto a una spedizione azzurra decisamente a fari accesi: è la medaglia d’oro conquistata nella prova mista del trap da Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi, che hanno letteralmente dominato l’ultima gara del programma, lasciando presagire qualcosa che tra due anni scarsi a Los Angeles potrebbe rivelarsi ancora più “pesante” in termini di metalli, perché quelli olimpici (si sa) valgono di più.

Prima la paura, poi la finale dominata

Chissà cosa avrà pensato quell’unico piattello che non è stato colpito da Fabbrizi nel corso della serie che ha assegnato le medaglie, peraltro quando la finale era già stata archiviata con un successo mai in discussione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Perché dopo aver rischiato di rimanere fuori dalla finale a quattro, costretti a giocarsi il pass allo spareggio contro i polacchi Sandra Bernal e Tomasz Pasierbski (con i quali avevano pareggiato il conto dei piattelli colpiti nelle qualificazioni: 142/150, mentre lo shoot-off ha visto gli italiani prevalere 6-5), nella parte conclusiva della gara Rossi e Fabbrizi hanno letteralmente dominato, chiudendo con un lusinghiero 35-40 e distanziando di tre piattelli i britannici Hall e Hales. Sul podio sono finiti anche i turchi Rumesia Pelin Kaya e Tolga Tuncer, che hanno superato gli australiani Smith e Willett.

Per Fabbrizi così è arrivata la doppietta iridata dopo la vittoria nel mixed team ottenuta lo scorso anno a Malakasa, in Grecia, ma in tandem con Alessia Iezzi, quando la vittoria arrivò sul filo di lana contro i sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Dalla finale odierna sono rimasti esclusi dal giro per le medaglie Erica Sessa e Mauro De Filippis , eliminati con 138 piattelli colpiti su 150.

La mente corre veloce a Los Angeles…

Il mondiale di Doha si chiude in gloria per l’Italia del tiro a volo, con una ritrovata Jessica Rossi che, a distanza di due anni dalla delusione cocente di Parigi, è pronta a lanciarsi verso la quinta olimpiade con rinnovato entusiasmo. “Direi che sono state due belle giornate, mi sono divertita e ho raccolto i frutti del lavoro fatto durante tutta la fase di preparazione. Per Massimo è un bis, visto che lo scorso anno ha vinto in coppia con Alessia Iezzi, per me è il primo titolo in un mixed team e sono davvero molto contenta”. Guarda compiaciuto anche il figlio David, che tiene in braccio e magari pensa già al viaggio verso LA28.

“Era la prima volta che gareggiavamo assieme in un mondiale e direi che è andata benissimo”, il commento di Fabbrizi. “Avevamo già provato la gioia di vincere un oro agli Europei di Osijek 2023, ma il titolo iridato ci mancava e, oltre al fatto che in questo quadriennio il mixed team è un evento olimpico, centrare l’oro regala sempre belle emozioni”.