Eterna Jessica Rossi, quarto oro mondiale nel trap: il retroscena sul figlio e l'obiettivo olimpico

La fuoriclasse azzurra sempre più nell'olimpo dello sport italiano: conquista un altro titolo iridato e la carta olimpica per Los Angeles 2028

L’elisir di eterna giovinezza è qualcosa che appartiene a Jessica Rossi. Altrimenti non si vincono 4 mondiali in una specialità tanto “tirata” (non inganni il gioco di parole) e competitiva come il tiro a volo, che pure continua a parlare italiano. Con la tiratrice emiliana che stacca il pass per Los Angeles 2028, andando a caccia di un’altra medaglia olimpica, 16 anni dopo la prima (naturalmente d’oro) conquistata a Londra 2012. “Stavolta mi sono davvero emozionata, e le parole faticano a spiegare quello che provo dentro”, ha ammesso a fine gara Jessica. Che due anni fa aveva detto di averne abbastanza di questo mondo, ma forse le mancava soltanto il piacere di ricordare quello che si prova quando si vince.

Il figlio David, il “motore segreto” della rinascita

Due anni fa la delusione era stata tanta dopo la nefasta olimpiade parigina, seguita a un altro flop, quello di Tokyo 2020. Oggi però c’è spazio solo per la gioia. “Quello che sto provando è indescrivibile, anche perché avevo con me un tifoso speciale, che magari non riesce ancora a capire quello che sta succedendo, ma che riesce a sentire tutta la mia gioia. Mio figlio David non mi aveva mai visto vincere un mondiale o un oro olimpico, per questo dico che oggi sono più felice di quanto già non lo fossi a Londra nel 2012.

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Doveva essere un anno di transizione, una sorta di “esperimento” per capire se potevo girare il mondo e competere anche con mio figlio accanto. Grazie a mia madre Monica e al mio compagno Stefano, tutto questo è riuscito meravigliosamente bene. È un risultato incredibile, che va oltre ogni più rosea aspettativa”.

Anche perché in pochi nei mesi scorsi hanno creduto nelle possibilità di Rossi di tornare nell’elite della disciplina. “Il DT Marco Conti, la FITAV e il gruppo sportivo delle Fiamme Oro non mi hanno fatto mancare niente, anzi mi hanno spronata quando io ho tentennato. Questa medaglia è anche la loro”.

L’oro mondiale vale la carta per la quinta olimpiade

Per portare a casa il quarto titolo mondiale in carriera, 9 anni dopo l’ultimo dei tre precedentemente conquistati (2009 a Maribor, 2013 a Lima e 2017 a Mosca i luoghi dei trionfi), c’è voluta una serie infuocata con l’olimpionica di Parigi, la guatemalteca Adriana Ruano Oliva. Alla fine Jessica l’ha spuntata per 27-26, dopo che però a due terzi della contesa (cioè dopo 20 dei 30 piattelli) l’italiana ne aveva 4 di vantaggio. Con tre zeri incasellati tra il 25esimo e il 28esimo piattello, la via s’è fatta sempre più stretta, ma Rossi ha saputo tenere botta e riprendersi a un passo dal baratro. “Non mi sono mai piaciute le cose facili”, ha commentato, provando a riderci su.

“La carta olimpica è la sorpresa più inaspettata. Sinceramente un po’ ci pensavo, ma nemmeno troppo. Di sicuro prenderla il prossimo anno sarebbe stato molto complicato, perché le trasferte saranno lontane dall’Europa e con un bambino di 15 mesi è dura viaggiare… e poi già quest’anno ho dimezzato gli allenamenti, passando da 30.000 a 15.000 cartucce”. Nessuno se n’è accorto, visto come sono andate le cose a Doha.

“Però stavolta mi sono sciolta sul podio, perché non avete visto la solita sfinge di ghiaccio. Da quando è nato David è cambiato tutto, ma soprattutto dopo Parigi sono tornata tra mille dubbi, e aver rivinto l’oro è qualcosa di incredibile e diverso. Adesso la priorità è mio figlio, poi viene il tiro. E forse è stata questa leggerezza ad aiutarmi a fare ciò che ho fatto”.

Le donne vincono anche l’oro a squadre

A Doha l’Italia del trap ha conquistato anche l’oro a squadra, con Erica Sessa e Silvana Stanco che hanno saputo accompagnare al meglio la neo campionessa del mondo. Il regolamento prevedeva la somma dei punteggi nelle prime tre giornate di gare, finale esclusa, e l’Italia ha stravinto con 348 piattelli, 8 in più di Repubblica Ceca e Turchia.

Non è andata bene invece ai maschi, con Mauro De Filippis (ex marito di Jessica Rossi) escluso dalla lotta per le medaglie nell’ultima fase di qualificazione alla finale. Nella prova a squadre, deludente il settimo posto finale nella gara vinta dal Kuwait.