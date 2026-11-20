Niente Next Gen ATP Finals per Jodar e Fonseca, mentre l'Italia si presenta a Reggio Calabria con Federico Cinà e la wild card Pierluigi Basile, che sfideranno i favoriti Landaluce e Kouame

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Mentre a Torino si stanno sfidando gli otto migliori giocatori della stagione, Reggio Calabria si prepara a ricevere i prospetti più interessanti del tennis mondiale in occasione delle Next Gen ATP Finals, torneo che chiuderà la stagione e in cui si affronteranno i migliori under-21 del circuito. Un torneo al quale l’Italia si presenta come una delle protagoniste attese vista la presenza di Federico Cinà e di Pierluigi Basile, entrato in tabellone grazie a una wild card. Mancheranno all’appello però i due giovani più in luce del tennis maschile, Rafael Jodar e Joao Fonseca, che non prenderanno parte al torneo.

Jodar e Fonseca saltano le Next Gen ATP Finals

Le Next Gen ATP Finals che si terranno a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre perdono due dei protagonisti più attesi. Jodar e Fonseca infatti non prenderanno parte al torneo riservato ai migliori U-21 del circuito. Una scelta in realtà non più di tanto sorprendente, dato che il primo al termine di un’annata incredibile si è qualificato alle più prestigiose ATP Finals (per lui già terminate) e il secondo invece aveva già conquistato il torneo nel 2024 ed è stato costretto a interrompere prematuramente la propria stagione per via di un infortunio.

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L’Italia sfida Spagna e Francia con Cinà e la wild card Basile: tutti i partecipanti

I forfait di Jodar e Fonseca aprono dunque alla partecipazioni di due nuovi talenti emergenti, uno dei quali italiani. La federazione ha infatti concesso una wild card a Pierluigi Basile, che si unisce a Federico Cinà. I due azzurri rappresenteranno il nostro movimento e proveranno a riportare in Italia il titolo delle Next Gen ATP Finals dopo l’ormai lontano successo di Sinner arrivato nel 2019. Riuscirci non sarà però facile, vista la presenza di giovani già capaci di mettersi in mostra nel circuito maggiore come lo spagnolo classe 2006 e n°71 del ranking Martin Landaluce, e il francese classe 2009 e n°134 del ranking Moise Kouame, prime due forze del torneo.

I qualificati alle Next Gen ATP Finals

Martin Landaluce (Spagna) Moise Kouame (Francia) Federico Cinà (ITALIA) Rei Sakamoto (Giappone) Darwin Blanch (Stati Uniti) Jan Kumstat (Repubblica Ceca) Joel Schwarzer (Austria) Pierluigi Basile (ITALIA)

Chi è Pierluigi Basile

Tra i nomi presenti in lista quello di Basile è certamente il meno conosciuto e affermato a livello mondiale. Rispetto ai suoi avversari infatti l’azzurro è l’unico a non essere presente tra i primi 200 giocatori della classifica, ma l’ottima annata di crescita da lui vissuta ha portato la federazione a premiarlo con una wild card. Nato il 7 gennaio 2007 a Martina Franca in Puglia, Basile è un giocatore destrorso dal rovescio a una mano che nel 2026 si è reso protagonista di una scalata di circa 200 posizioni nel ranking, dove ora si trova al n°500 dopo aver iniziato l’anno da n°698. Una scalata resa possibile dal suo primo titolo a livello ITF conquistato a luglio a Gubbio e di altri buoni risultati ottenuti tra ITF e tornei Challenger. Risultati ai quali dovrà dare continuità nelle prossime stagioni. Intanto le Next Gen saranno per lui un importante banco di prova e un terreno utile per confrontarsi con giocatori che per quanto giovani hanno maturato già esperienze importanti tra i “grandi”.