Aprilia Racing ha comunicato che Jorge Martin proverà a correre in Qatar: "Sto meglio, vediamo come risponderà il fisico". Rivola non si fa illusioni: "Continuiamo a lottare, ma la situazione è complessa"

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è chi ha deciso di non andare in Qatar (vedi la Yamaha, che ha optato per un blocco completo di tecnici e piloti per via delle scarse condizioni di sicurezza), e poi c’è chi ha deciso di andarci prendendosi tutti i possibili rischi del caso. Come Jorge Martin, che di abbandonare l’idea di chiudere il rapporto con Aprila senza poter competere fino all’ultimo per il mondiale non ne vuole proprio sapere. La frattura del radio distale rimediata in Australia non s’è ancora rimarginata del tutto, ma dopo aver tentato (invano) di correre a Sepang, lo spagnolo ha deciso di riprovarci a Losail. Noncurante dei rischi per la sua salute, e a quanto pare nemmeno della situazione geopolitica che ha scoraggiato la sua futura casa a prendere la via del Medio Oriente.

Il comunicato Aprilia: “Proviamo a vedere che succede”

A comunicare la presenza del campione del mondo 2024 è stata proprio Aprilia, che in una nota ha voluto raccogliere le parole e le impressioni del pilota a poche ore dalle prime prove libere sul tracciato qatariota. “È stato un peccato non essere riuscito a proseguire il weekend di Sepang, ma aver avuto la possibilità di provarci è stata già un’impresa.

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Sono tornato in Spagna per proseguire i trattamenti necessari per recuperare dall’infortunio e arrivare in Qatar nelle migliori condizioni possibili. Ora vedremo come risponderà il fisico e, a partire da questo giovedì, inizieremo a lavorare con Aprilia per capire fin dove potremo spingerci”. A decretare il destino di Jorge sarà dunque la commissione medica, che dopo averlo visitato scioglierà la riserva a favore o meno della sua partecipazione alla gara.

Una rimonta (sulla carta) impossibile

Il doppio zero di Phillip Island e Sepang ha spedito Martin a 44 punti di ritardo da Marc Marquez, quando alla fine del mondiale restano soltanto tre appuntamenti, per complessivi 111 punti a disposizione tra Sprint del sabato e gara della domenica. E cercare di approfittare di eventuali errori del pilota Ducati è l’unica opzione che resta in mano ad Aprilia (sia con Martin che con Bezzecchi, attardato da Marquez di 67 punti) per tenere vive le speranze di rimonta.

Massimo Rivola però, AD di Aprilia Racing, non sembra essere così convinto che esistano le possibilità per ribaltare le cose. “Sapevamo che a Sepang avremmo sofferto contro le Ducati, e così è stato. Quanto a Jorge, abbiamo provato tutti assieme a fare il miracolo, ma la cruda realtà ci impone di guardare le cose da una certa prospettiva, e correre con un polso fratturato appena una settimana prima era una sfida oggettivamente molto difficile. Come Aprilia Racing continueremo a lottare, ma è evidente che la situazione è molto complessa”.

La casa di Noale vorrebbe quantomeno tenere aperto il discorso nel campionato costruttori, scivolata a -8 da Ducati. Ma gli infortuni di Martin e Raul Fernandez pesano enormemente sulle ambizioni di rimonta.