Il portiere della Primavera bianconera vive a Udine lontano dalla famiglia e insegue il grande salto: dal ritiro con la prima squadra alla musica, José si racconta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Per i tifosi dell’Udinese è semplicemente José Sebastiani. Per i fan che si lasciano travolgere dalla sua musica, invece, J$. Il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, 18 anni a gennaio, ha un obiettivo ben preciso: giocare in Serie A. Ma nel frattempo coltiva anche la sua passione per la musica, che lo ha portato a lanciare un nuovo singolo. Il portiere della Primavera del club friulano si è raccontato a Radici Bianconere, il format dedicato ai ragazzi del settore giovanile. Sebastiani ha parlato di tutto: dalle difficoltà di aver lasciato Milano e la sua famiglia all’esperienza in prima squadra vissuta durante il ritiro estivo, quando ha potuto allenarsi con Zaniolo e gli altri big dell’Udinese.

José Sebastiani, dal settore giovanile dell’Inter alla nuova vita a Udine

Quella di José Sebastiani è una quotidianità fatta di allenamenti, scuola e responsabilità da affrontare senza più avere i genitori accanto. Il portiere è alla terza stagione con l’Udinese, dopo aver lasciato il settore giovanile dell’Inter, squadra di cui è tifosissimo papà Amadeus. Il passaggio da Milano a Udine ha significato anche cambiare abitudini: oggi vive in un convitto insieme ad altri ragazzi del club e deve organizzare da solo molti aspetti della propria giornata.

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“Stando a Milano era tutto più facile, qui vivo in un convitto con altri ragazzi. Sto iniziando a fare cose che prima facevano i miei genitori”, ha raccontato con sincerità a Radici Bianconere. “Da solo ci sono più difficoltà, ma è un’esperienza che mi sta facendo crescere molto”.

La pressione di essere un portiere: “Se sbaglio è gol”

Il ruolo del portiere porta con sé enormi responsabilità, perché spesso un singolo errore può cambiare il risultato di una partita. José lo sa bene: “C’è sempre un po’ di tensione e ansia mentre si gioca, perché se faccio un errore è gol. Se sbagliano altri, si può rimediare”, ha spiegato.

La ricetta per convivere con questa pressione è lavorare sulle prestazioni e sul carattere. Anche il rapporto con gli altri portieri della Primavera dell’Udinese è uno stimolo: c’è competizione, perché tutti vogliono giocare, ma senza rivalità negative. “Ci alleniamo meglio e ci miglioriamo a vicenda”, ha sottolineato il giovane portiere che, nel giorno del suo approdo in Friuli, Pierpaolo Marino paragonò a Stefano Tacconi.

L’esordio in Primavera e il ritiro con la prima squadra: “Sogno la A”

Tra i ricordi più belli della sua esperienza in bianconero c’è l’esordio in Primavera 1. “Quando il mister mi comunicò che sarei entrato nella ripresa, la tensione era tale da non riuscire ad allacciarmi i parastinchi”, ha raccontato. La partita era in casa contro il Milan, ma una volta entrato in campo “diedi il massimo”.

Un’altra tappa fondamentale è arrivata in estate, quando ha avuto l’opportunità di partecipare al ritiro con la prima squadra. “Una delle esperienze più belle della mia vita. Sono cresciuto tantissimo sia tecnicamente sia mentalmente”, ha raccontato. Confrontarsi con calciatori di Serie A gli ha permesso di capire il livello necessario per arrivare in alto. “Il sogno di ogni bambino è giocare in Serie A, e anche il mio”.

Calcio, famiglia e musica: Sebastiani lancia un nuovo singolo

Nella crescita di Sebastiani occupa un ruolo fondamentale anche la famiglia. I momenti più complicati, soprattutto quando trova meno spazio in campo, non sono mancati, ma il giovane portiere prova a reagire continuando a lavorare. “In questo percorso posso contare sui miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto”.

Il calcio occupa gran parte delle sue giornate: la mattina va a scuola, mentre gli allenamenti si svolgono nel pomeriggio. Ma c’è un’altra attività alla quale non rinuncia: la musica. “Mi piace scrivere musica che è il mio hobby preferito. Inizio a scrivere delle barre che trasformo in canzoni”. Proprio oggi José, che come artista si fa chiamare J$, ha lanciato “Bad”, in collaborazione con Tishi.