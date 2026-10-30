Tra le vittime anche la giovane promessa dell'atletica spagnola originaria di Madrid che ha perso la vita a seguito dell'impatto

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La Spagna è piegata dalla tragedia dell’incidente ferroviario di Urda. La tragedia è immane per il re Filippo, la cui voce tremava durante il discorso accanto a Letizia. Per le vittime, per i feriti e le famiglie che piangono e sperano dopo aver appreso la portata immane del devastante impatto tra i convogli che ha tagliato via anche la vita di Julieta Gallego, una promessa dell’atletica spagnola, spirata a seguito di questo tragico evento. La saltatrice aveva compiuto 24 anni appena tre settimane prima di mercoledì, giorno che ha sconvolto il Paese e il movimento, profondamente sconvolto nell’apprendere dell’atleta.

La morte di Julieta Gallego nell’incidente ferroviario di Urda Toledo

Le conseguenze di questo incidente ferroviario sono notevoli. ATP e WTA, in modo diverso, stanno reagendo a questa enorme perdita anche per il mondo dello sport maturando decisioni differenti, ma ponendosi un quesito su come rispettare il lutto. La morte di Julieta è un dramma immane per i suoi cari, come anche per l’atletica spagnola che piange la giovane Gallego.

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“Oggi è un giorno molto triste per tutta la famiglia dell’AD Sprint. Salutiamo la nostra atleta Julieta Gallego, tesserata del nostro team di salto in lungo, che ci ha lasciato nel tragico incidente ferroviario di Urda (Toledo). Tutto il club ha il cuore spezzato e vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni e a tutte le persone che le volevano bene. Riposa in pace, Julieta. Farai sempre parte della nostra famiglia Sprint”, ha comunicato con una story su Instagram il club di appartenenza.

La reazione dell’atletica spagnola

Anche Raúl Chapado, presidente della Federatletica Spagnola (RFEA), ha espresso il suo sgomento per questo lutto: “Ci sono colpi che feriscono nel profondo la famiglia dell’atletica. Oggi lo sport piange la scomparsa di Julieta, una vita davanti che si spegne ingiustamente. L’atletica spagnola abbraccia l’anima di Julieta e l’immenso dolore della sua famiglia, dei suoi amici e del suo club di sempre. Non siete soli in questo vuoto”. Una grave prova, per lo sport iberico e l‘atletica segnata ancora una volta.

Chi era Julieta Gallego

Julieta Gallego, come evidenziato, aveva compiuto 24 anni solo il 9 ottobre e risiedeva in Germania. Nel 2023 aveva raggiunto i 5,90 metri nel salto in lungo, la sua specialità, ai Campionati spagnolo under 23 disputati ad Antequera, in Andalusia.

L’AD Sprint, ha annunciato che osserverà un minuto di silenzio in memoria di Gallego e delle altre vittime dell’incidente, scelta che la Federatletica spagnola potrebbe estendere a tutte le gare in programma in questo fine settimana e che la stessa Spagna ha deciso di condividere, in segno di rispetto per quanti stanno elaborando la scomparsa dei propri familiari e amici e il senso di questa ennesima tragedia che attraversa il Paese.