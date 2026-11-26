Novanta minuti o poco più per confermare la propria forza. La Juventus ha bisogno di fiducia e di lanciare messaggi: il percorso in Europa League per ora è stato da squadra da temere e Spalletti vuole mantenere questo status. In Serie A gli inciampi sono stati tanti, ma il giovedì i bianconeri ancora sono imbattuti. Ora all’Allianz Stadium sono i ciprioti dell’Omonia Nicosia a provare l’impresa. I bianconeri partono con il favore del pronostico, ma i tanti infortuni e il rischio “poca freschezza mentale” potrebbero complicare i piani. Il tecnico della Vecchia Signora per questo motivo ha scelto un turnover ragionato, pensando anche al Como, ma non più di tanto. Vincere l’Europa League per andare in Champions è una strada che la Juve vuole provare a percorrere viste le difficoltà in campionato. Per questo non sono ammessi errori.
- Lo stato di forma di Juve e Omonia e l'arbitro della partita
- Spalletti ritrova Conceicao, chance a Cambiaso, Kolo Muani in panchina
- Juve-Omonia, le formazioni ufficiali
Lo stato di forma di Juve e Omonia e l’arbitro della partita
La Juventus si avvicina alla sfida dopo il netto 4-0 rifilato al Venezia, un successo importante per ritrovare fiducia dopo il pareggio con la Fiorentina. I bianconeri occupano il sesto posto in Serie A con 21 punti e hanno bisogno di continuità per avvicinarsi alle posizioni di vertice. E per farlo serve serenità, che si può costruire solo attraverso altre vittorie. L’Omonia Nicosia, invece, arriva dal pareggio per 1-1 nel derby contro l’APOEL. La formazione di Berg sta mostrando un rendimento più convincente in patria che in Europa, dove ha incassato due sconfitte consecutive contro Benfica e NEC Nijmegen.
Da segnalare il buon momento di Diony, già autore di sei reti in campionato: sarà uno degli uomini da tenere maggiormente sotto controllo dalla difesa juventina. La direzione dell’incontro è affidata all’inglese Sam Barrott, arbitro internazionale senza precedenti con i bianconeri: sarà assistito da Adam Nunn e Wade Smith, mentre Darren England sarà al VAR, affiancato da Stuart Attwell.
Spalletti ritrova Conceicao, chance a Cambiaso, Kolo Muani in panchina
Zhegrova in Europa League non può giocare e Nico Gonzalez ancora non ha smaltito l’infortunio al soleo. Ma la fascia destra non resterà scoperta: Spalletti ha ritrovato Conceicao, dopo la lussazione alla spalla subita contro la Lazio. Il tecnico ha deciso di lanciare il portoghese dal primo minuto, per iniziare a dargli minutaggio in vista dei prossimi impegni ravvicinati.
In difesa il mister ha scelto di puntare sul terzetto Gatti, Lucumi e Kelly, concedendo un turno di riposo a Bremer. Mentre in porta tocca a Neto. Fiducia anche a Cambiaso, che ha bisogno di mettersi alle spalle un periodo complicato e la sfida contro l’Omonia Nicosia è l’occasione giusta per provarci. Confermato Cabal sul versante opposto. In mediana ha vinto la coppia Sarr e Douglas Luiz. Un po’ di respiro per Koopmeiners, nonostante il buon momento di forma. Sulla trequarti giocherà anche Boga sulla sinistra. In attacco la scelta è ricaduta su Ekhator, pronto al suo esordio da titolare. In panchina Woltemade, dopo l’ottima prestazione contro il Venezia e anche Kolo Muani, pronti a subentrare in caso di necessità.
Juve-Omonia, le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-2-1): Neto; Gatti, Lucumi, Kelly; Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz, Cabal; Conceicao, Boga; Ekhator. Allenatore: Spalletti.
OMONIA (4-2-3-1): Fabiano; Duverne, Coulibaly, Šatka, Balkovec; Andreou, Maric; Ewandro, Tankovic, Montnor; Diony. Allenatore: Berg.