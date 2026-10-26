Dopo il successo di Lecce, la Juventus si interroga sul futuro di Bremer. Ranocchia lo critica, Boniek frena le ambizioni e affiora il retroscena su Balerdi

La Juventus torna da Lecce con tre punti e poco più. La prova del Via del Mare sa, infatti, di brodino riscaldato per Luciano Spalletti. Un brodino che, per il momento, può anche bastare, certo, ma che per ovvie ragioni, non può soddisfare appieno la piazza. Se, però, c’è una cosa da salvare della trasferta salentina quella è senza dubbio il ritorno in grande stile di Gleison Bremer, protagonista di una prova autorevole e priva di sbavature. Una prova alla Bremer, insomma, che però non cancella quella pessima offerta con la Lazio e, soprattutto, lo sfogo nel post gara.

Ranocchia bacchetta Bremer

Dichiarazioni poi pagate con una multa e sulle quali nelle ultime ore è tornato Andrea Ranocchia. Dagli studi di Pressing, l’ex difensore, tra le altre, di Bari e Inter non ha risparmiato un affondo al brasiliano: “Le sue dichiarazioni sono difficili da digerire e, a mio parere, sono preoccupanti per un allenatore. Un giocatore come Bremer non può dire quelle cose pubblicamente. Sono cose che devono restare dentro lo spogliatoio, altrimenti mandi un segnale terribile ai compagni”.

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Boniek boccia la Juve

Un affondo diretto a cui si somma quello indiretto della leggenda bianconera Zbigniew Boniek, che sulle frequenze Radio Rai nel corso della trasmissione radiofonica Radio anch’io sport non ha mancato di bacchettare la Juventus. “Credo che ora come ora non sia una squadra da Scudetto”. Poi, l’affondo che riguarda da vicino anche Bremer: “Non è una squadra piena di campioni. Io vedo solo buoni giocatori ed è una cosa che alla fine fa la differenza. L’Inter è la squadra più forte e completa, la Juve non è in prima fila. Ha vinto a Lecce ma non è che ha dominato”.

L’affondo di Zibì sulla stella

Zibì coglie poi l’occasione anche per palesare, tra il serio e il faceto, il proprio disappunto dopo la decisione della Juventus di assegnargli e poi togliergli stella allo Stadium, poi affidata a Edgar Davis: “Spalletti è un tecnico particolare ed esigente. Alle volte, anche io che sono in Italia da 42 anni devo prendere il vocabolario per capire quello che dice. Detto questo, non sono qui per criticare la mia ex squadra… anche perché, pur non avendolo mai fatto mi hanno dato e poi tolto la stella. Se ora li critico poi non so cosa possono chiedermi di altro”, ha concluso il polacco.

Futuro di Bremer in bilico

Tornando a Bremer, il futuro in bianconero resta in bilico. Rispetto a qualche giorno, infatti, fa gli scenari non sono mutati, con il Bayer Leverkusen alla finestra e pronto all’affondo già a gennaio. D’altronde, il cambio di agente, unito a una valutazione importante e alla voglia di tornare a competere ad alti livelli – leggasi giocare la Champions League – sono tutti fattori da non trascurare e che potrebbero portare a un clamoroso addio anticipato già a inizio 2027.

La rivelazione di Ravanelli

Un addio su cui rischia di pesare come un macigno il retroscena rivelato da un altro ex Juventus, Fabrizio Ravanelli, che ha ammesso di aver consigliato a Spalletti quel Leonardo Balerdi che tanto bene sta facendo nella Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo la doppietta che ha fissato il 3-3 nel big match dei giallorossi contro il Napoli, infatti, l’ex attaccante della Vecchia Signora ha rivelato a Tuttosport: “Quando ero in tournée in Australia parlai di Balerdi a Spalletti. Piaceva anche a lui, ma poi non se ne fece nulla. È un difensore con garra argentina, che sa come farsi sentire ed è veloce. La Roma ha fatto un grande acquisto”, ha concluso Penna bianca.