Juve Stabia-Arezzo 7 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

È una sfida in chiave salvezza quella tra Juve Stabia e Arezzo, in programma il 7 novembre 2026 alle 15 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per l’11ª giornata di Serie B 2026-27. I campani sono sedicesimi con 9 punti: 3 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 11 gol segnati e 11 subiti, considerando sempre il -4 in classifica rimediato dalle Vespe. I toscani, tredicesimi a quota 11, contano 3 successi, 2 pareggi e 5 ko, con 9 reti fatte e 19 incassate. In palio punti pesanti per allontanarsi dalla posizioni più a rischio della classifica.
- Le ultime partite giocate da Juve Stabia e Arezzo
- L’arbitro di Juve Stabia-Arezzo
- Precedenti e curiosità: le pillole di Juve Stabia-Arezzo
- Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Arezzo
Le ultime partite giocate da Juve Stabia e Arezzo
La forma recente sorride maggiormente alla Juve Stabia, capace di raccogliere 8 punti nelle ultime cinque partite grazie a due vittorie e altrettanti pareggi, con una sola sconfitta. Il 2-2 sul campo dell’Empoli ha dato seguito a un periodo nel quale i campani hanno perso soltanto contro il Verona. Più faticoso il cammino dell’Arezzo: 5 punti nello stesso arco di gare, con un successo, due pareggi e due sconfitte. I toscani arrivano dallo 0-0 contro l’Ascoli e cercano maggiore continuità offensiva.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti nelle ultime 5
|Sequenza dalla meno recente
|Juve Stabia
|2
|2
|1
|8
|Pareggio, vittoria, vittoria, sconfitta, pareggio
|Arezzo
|1
|2
|2
|5
|Pareggio, vittoria, sconfitta, sconfitta, pareggio
Il dettaglio delle ultime cinque gare, dalla meno recente alla più recente:
- Virtus Entella–Juve Stabia 1-1.
- Juve Stabia–Südtirol 3-0.
- Cremonese–Juve Stabia 0-1.
- Juve Stabia–Verona 0-1.
- Empoli–Juve Stabia 2-2.
- Arezzo–Cremonese 0-0.
- Sampdoria–Arezzo 1-2.
- Arezzo–Benevento 0-3.
- Carrarese–Arezzo 2-1.
- Arezzo–Ascoli 0-0.
L’arbitro di Juve Stabia–Arezzo
A dirigere la partita sarà Edoardo Mazzoni, affiancato dagli assistenti Giuggioli e Gentile. Il quarto ufficiale sarà Madonia, mentre al VAR opererà Rutella, con Di Paolo nel ruolo di AVAR. Nella Serie B 2026-27 Mazzoni ha arbitrato finora 5 incontri, assegnando 11 cartellini gialli e nessun rosso, senza concedere rigori. La media è di 2,2 cartellini a partita; i falli fischiati sono complessivamente 116, con un’ammonizione ogni 10,5 falli circa.
Precedenti e curiosità: le pillole di Juve Stabia–Arezzo
Il Romeo Menti ospita un incrocio che riannoda un filo interrotto da oltre diciassette anni: Juve Stabia e Arezzo non si affrontano in campionato dal gennaio 2009. La tradizione recente dei precedenti premia i toscani, ma il presente propone una sfida meno scontata di quanto suggeriscano le posizioni di classifica. I campani cercano di ritrovare la forza del proprio stadio, diventato più vulnerabile nelle ultime uscite, e possono aggrapparsi a una lunga imbattibilità contro le squadre provenienti dalla Serie C. Gli ospiti, invece, hanno costruito quasi tutto il loro bottino lontano da casa: nove punti su undici sono arrivati in trasferta. A rendere il confronto ancora più intrigante è la capacità dei gialloblù di crescere dopo l’intervallo, con un rendimento nei secondi tempi da alta classifica. Davanti, i riflettori sono su Antonio Di Nardo, già autore di sette reti e reduce dalla doppietta all’Empoli: la sua vena realizzativa può pesare in una gara delicata per entrambe.
- Un duello che ritorna dal passato. L’ultimo confronto di campionato tra Juve Stabia e Arezzo risale al gennaio 2009, in Serie C, e terminò 0-0. Negli ultimi sei precedenti in terza divisione i campani non hanno mai vinto: quattro pareggi e due sconfitte. Le tre sfide più recenti si sono tutte chiuse in parità.
- Il Menti cerca di tornare un fortino. La Juve Stabia ha perso tre delle ultime cinque gare interne di Serie B, ottenendo una vittoria e un pareggio. Sono tante sconfitte quante quelle accumulate nelle precedenti 31 partite casalinghe, nelle quali erano arrivati 16 successi e 12 pareggi.
- Contro le neopromosse una striscia da difendere. I gialloblù sono imbattuti da 16 incontri di Serie B contro squadre provenienti dalla Serie C: sei vittorie e dieci pareggi. L’ultimo ko risale al marzo 2020, 2-1 sul campo del Pordenone. Attenzione però alla tendenza al segno X: tutte le ultime quattro sfide di questo tipo sono finite in parità.
- L’Arezzo viaggia meglio lontano da casa. Nove degli undici punti dei toscani sono arrivati in trasferta, lo stesso bottino esterno della Juve Stabia. Soltanto Modena, con 10, Palermo e Mantova, con 11 ciascuna, hanno fatto meglio. Gli amaranto non hanno ancora pareggiato fuori casa: tre vittorie e due sconfitte, una particolarità condivisa con il Benevento.
- Una ripresa da protagonisti. Sedicesima nella classifica generale con nove punti, la Juve Stabia sarebbe quarta a quota 16, insieme alla Cremonese, considerando soltanto i secondi tempi. Davanti ci sarebbero esclusivamente Ascoli con 19 punti, Palermo con 20 e Modena con 22.
- Il momento d’oro di Antonio Di Nardo. L’attaccante ha firmato sette gol in nove presenze, compresa la doppietta dell’ultimo turno contro l’Empoli. Nel 2026, tra Pescara e Juve Stabia, ha realizzato cinque marcature multiple in Serie B: nessuno ne conta di più nell’anno solare.
- Leonardo Mancuso e il digiuno esterno. Oggi nell’Arezzo, l’attaccante aveva segnato contro gli amaranto in entrambe le ultime due sfide disputate con il Mantova, nel settembre 2025 e nel marzo 2026, dopo quattro precedenti senza partecipazioni a reti. Proprio il gol del settembre 2025 resta la sua ultima marcatura in trasferta in Serie B: da allora sono arrivate 16 presenze esterne senza segnare. Tra gli attaccanti, soltanto Luigi Cherubini e Gennaro Tutino, entrambi a 19, hanno una serie più lunga nel periodo.
Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Arezzo
Il confronto statistico descrive una Juve Stabia più abituata a gestire il pallone: possesso medio del 54,1%, contro il 43,4% dell’Arezzo, e precisione nei passaggi dell’84,48%, a fronte dell’81,50% dei toscani. I campani hanno prodotto 108 tiri, di cui 44 nello specchio; gli ospiti si fermano a 77 conclusioni e 28 tiri in porta. Il divario emerge anche nei gol subiti: 11 contro 19, pari a medie di 1,1 e 1,9 a partita. L’Arezzo conserva però due piccoli vantaggi: tre gare senza incassare reti contro due e una conversione dei tiri in gol dell’11,69%, superiore al 10,19% dei padroni di casa. Entrambe hanno conquistato sei punti rimontando da situazioni di svantaggio.
A livello individuale, Antonio Di Nardo guida nettamente la Juve Stabia con 7 reti, seguito da Marco Bellich con 2; completano i marcatori Giuseppe Sibilli e Romeo Sandrucci, a quota 1. Nell’Arezzo il miglior realizzatore è Pietro Cianci con 2 gol, davanti a Alessandro Arena, Luca Chierico, Artur Ionita, Leonardo Mancuso, Emiliano Pattarello e Camillo Tavernelli, tutti a 1. Il principale assistman dei campani è Fabio Maistro, con 4 passaggi vincenti nella voce statistica degli assist; tra i toscani il primato è condiviso a quota 1 da Alessandro Arena, Pietro Cianci, Shaka Mawuli, Samuele Righetti e Camillo Tavernelli. Sul piano disciplinare, Marco Bellich, Davide Buglio e Giuseppe Sibilli sono i più ammoniti della Juve Stabia, con 2 gialli ciascuno; nell’Arezzo guida Shaka Mawuli con 3. Julián Illanes ha ricevuto l’unico rosso dei toscani, mentre non risultano espulsioni tra i campani. Tra i portieri, Ante Vukovic conta 2 partite a porta inviolata in 4 presenze, Pietro Boer nessuna in 6; Alessandro Nunziante ne ha ottenute 3 in 10 gare per gli amaranto.
|Statistica
|Juve Stabia
|Arezzo
|Posizione in classifica
|16ª
|13ª
|Punti riportati in classifica
|9
|11
|Partite giocate
|10
|10
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|4
|2
|Sconfitte
|3
|5
|Gol segnati
|11
|9
|Gol subiti
|11
|19
|Media gol segnati
|1,1
|0,9
|Media gol subiti
|1,1
|1,9
|Possesso palla medio
|54,1%
|43,4%
|Precisione nei passaggi
|84,48%
|81,50%
|Tiri totali
|108
|77
|Tiri nello specchio
|44
|28
|Precisione al tiro
|40,74%
|36,36%
|Conversione dei tiri in gol
|10,19%
|11,69%
|Tiri subiti
|139
|132
|Partite a porta inviolata
|2
|3
|Calci d’angolo
|47
|38
|Legni colpiti
|5
|4
|Falli commessi
|120
|130
|Cartellini gialli
|13
|15
|Cartellini rossi
|0
|1
|Punti recuperati da situazioni di svantaggio
|6
|6
|Capocannoniere
|Antonio Di Nardo: 7
|Pietro Cianci: 2
|Primato assist
|Fabio Maistro: 4
|Alessandro Arena, Pietro Cianci, Shaka Mawuli, Samuele Righetti, Camillo Tavernelli: 1
|Giocatori con più ammonizioni
|Marco Bellich, Davide Buglio, Giuseppe Sibilli: 2
|Shaka Mawuli: 3
|Giocatore con più espulsioni
|Nessuno
|Julián Illanes: 1
|Porte inviolate dei portieri
|Ante Vukovic: 2; Pietro Boer: 0
|Alessandro Nunziante: 3
Nota sui dati: per la Juve Stabia la fonte riporta 9 punti in classifica, mentre il bilancio di 3 vittorie e 4 pareggi ne produrrebbe 13. La discrepanza non è spiegata nei dati disponibili: posizione e punteggio sono riportati senza attribuirla a una penalizzazione non verificata.
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Arezzo?
-
Juve Stabia-Arezzo si gioca il 7 novembre 2026 alle ore 15:00, ora italiana, per l’11ª giornata della Serie B 2026-27.
- Dove si gioca Juve Stabia-Arezzo?
-
La partita si disputa allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
- Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Arezzo?
-
L’arbitro è Edoardo Mazzoni. Gli assistenti sono Giuggioli e Gentile, il quarto ufficiale è Madonia. Al VAR c’è Rutella, con Di Paolo come AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.