Juve Stabia-Arezzo 7 novembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 11ª giornata: Juve Stabia-Arezzo si gioca il 7 novembre alle 15. La classifica, l'arbitro, i precedenti e le statistiche delle due squadre.

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È una sfida in chiave salvezza quella tra Juve Stabia e Arezzo, in programma il 7 novembre 2026 alle 15 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, per l’11ª giornata di Serie B 2026-27. I campani sono sedicesimi con 9 punti: 3 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 11 gol segnati e 11 subiti, considerando sempre il -4 in classifica rimediato dalle Vespe. I toscani, tredicesimi a quota 11, contano 3 successi, 2 pareggi e 5 ko, con 9 reti fatte e 19 incassate. In palio punti pesanti per allontanarsi dalla posizioni più a rischio della classifica.

Le ultime partite giocate da Juve Stabia e Arezzo

La forma recente sorride maggiormente alla Juve Stabia, capace di raccogliere 8 punti nelle ultime cinque partite grazie a due vittorie e altrettanti pareggi, con una sola sconfitta. Il 2-2 sul campo dell’Empoli ha dato seguito a un periodo nel quale i campani hanno perso soltanto contro il Verona. Più faticoso il cammino dell’Arezzo: 5 punti nello stesso arco di gare, con un successo, due pareggi e due sconfitte. I toscani arrivano dallo 0-0 contro l’Ascoli e cercano maggiore continuità offensiva.

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Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle ultime 5 Sequenza dalla meno recente Juve Stabia 2 2 1 8 Pareggio, vittoria, vittoria, sconfitta, pareggio Arezzo 1 2 2 5 Pareggio, vittoria, sconfitta, sconfitta, pareggio

Il dettaglio delle ultime cinque gare, dalla meno recente alla più recente:

Virtus Entella – Juve Stabia 1-1.

– 1-1. Juve Stabia – Südtirol 3-0.

– 3-0. Cremonese – Juve Stabia 0-1.

– 0-1. Juve Stabia – Verona 0-1.

– 0-1. Empoli – Juve Stabia 2-2.

– 2-2. Arezzo – Cremonese 0-0.

– 0-0. Sampdoria – Arezzo 1-2.

– 1-2. Arezzo – Benevento 0-3.

– 0-3. Carrarese – Arezzo 2-1.

– 2-1. Arezzo–Ascoli 0-0.

L’arbitro di Juve Stabia–Arezzo

A dirigere la partita sarà Edoardo Mazzoni, affiancato dagli assistenti Giuggioli e Gentile. Il quarto ufficiale sarà Madonia, mentre al VAR opererà Rutella, con Di Paolo nel ruolo di AVAR. Nella Serie B 2026-27 Mazzoni ha arbitrato finora 5 incontri, assegnando 11 cartellini gialli e nessun rosso, senza concedere rigori. La media è di 2,2 cartellini a partita; i falli fischiati sono complessivamente 116, con un’ammonizione ogni 10,5 falli circa.

Precedenti e curiosità: le pillole di Juve Stabia–Arezzo

Il Romeo Menti ospita un incrocio che riannoda un filo interrotto da oltre diciassette anni: Juve Stabia e Arezzo non si affrontano in campionato dal gennaio 2009. La tradizione recente dei precedenti premia i toscani, ma il presente propone una sfida meno scontata di quanto suggeriscano le posizioni di classifica. I campani cercano di ritrovare la forza del proprio stadio, diventato più vulnerabile nelle ultime uscite, e possono aggrapparsi a una lunga imbattibilità contro le squadre provenienti dalla Serie C. Gli ospiti, invece, hanno costruito quasi tutto il loro bottino lontano da casa: nove punti su undici sono arrivati in trasferta. A rendere il confronto ancora più intrigante è la capacità dei gialloblù di crescere dopo l’intervallo, con un rendimento nei secondi tempi da alta classifica. Davanti, i riflettori sono su Antonio Di Nardo, già autore di sette reti e reduce dalla doppietta all’Empoli: la sua vena realizzativa può pesare in una gara delicata per entrambe.

Un duello che ritorna dal passato. L’ultimo confronto di campionato tra Juve Stabia e Arezzo risale al gennaio 2009, in Serie C, e terminò 0-0. Negli ultimi sei precedenti in terza divisione i campani non hanno mai vinto: quattro pareggi e due sconfitte. Le tre sfide più recenti si sono tutte chiuse in parità.

L’ultimo confronto di campionato tra e risale al gennaio 2009, in Serie C, e terminò 0-0. Negli ultimi sei precedenti in terza divisione i campani non hanno mai vinto: quattro pareggi e due sconfitte. Le tre sfide più recenti si sono tutte chiuse in parità. Il Menti cerca di tornare un fortino. La Juve Stabia ha perso tre delle ultime cinque gare interne di Serie B, ottenendo una vittoria e un pareggio. Sono tante sconfitte quante quelle accumulate nelle precedenti 31 partite casalinghe, nelle quali erano arrivati 16 successi e 12 pareggi.

La ha perso tre delle ultime cinque gare interne di Serie B, ottenendo una vittoria e un pareggio. Sono tante sconfitte quante quelle accumulate nelle precedenti 31 partite casalinghe, nelle quali erano arrivati 16 successi e 12 pareggi. Contro le neopromosse una striscia da difendere. I gialloblù sono imbattuti da 16 incontri di Serie B contro squadre provenienti dalla Serie C: sei vittorie e dieci pareggi. L’ultimo ko risale al marzo 2020, 2-1 sul campo del Pordenone . Attenzione però alla tendenza al segno X: tutte le ultime quattro sfide di questo tipo sono finite in parità.

I gialloblù sono imbattuti da 16 incontri di Serie B contro squadre provenienti dalla Serie C: sei vittorie e dieci pareggi. L’ultimo ko risale al marzo 2020, 2-1 sul campo del . Attenzione però alla tendenza al segno X: tutte le ultime quattro sfide di questo tipo sono finite in parità. L’ Arezzo viaggia meglio lontano da casa. Nove degli undici punti dei toscani sono arrivati in trasferta, lo stesso bottino esterno della Juve Stabia . Soltanto Modena , con 10, Palermo e Mantova , con 11 ciascuna, hanno fatto meglio. Gli amaranto non hanno ancora pareggiato fuori casa: tre vittorie e due sconfitte, una particolarità condivisa con il Benevento .

Nove degli undici punti dei toscani sono arrivati in trasferta, lo stesso bottino esterno della . Soltanto , con 10, e , con 11 ciascuna, hanno fatto meglio. Gli amaranto non hanno ancora pareggiato fuori casa: tre vittorie e due sconfitte, una particolarità condivisa con il . Una ripresa da protagonisti. Sedicesima nella classifica generale con nove punti, la Juve Stabia sarebbe quarta a quota 16, insieme alla Cremonese , considerando soltanto i secondi tempi. Davanti ci sarebbero esclusivamente Ascoli con 19 punti, Palermo con 20 e Modena con 22.

Sedicesima nella classifica generale con nove punti, la sarebbe quarta a quota 16, insieme alla , considerando soltanto i secondi tempi. Davanti ci sarebbero esclusivamente con 19 punti, con 20 e con 22. Il momento d’oro di Antonio Di Nardo . L’attaccante ha firmato sette gol in nove presenze, compresa la doppietta dell’ultimo turno contro l’ Empoli . Nel 2026, tra Pescara e Juve Stabia , ha realizzato cinque marcature multiple in Serie B: nessuno ne conta di più nell’anno solare.

L’attaccante ha firmato sette gol in nove presenze, compresa la doppietta dell’ultimo turno contro l’ . Nel 2026, tra e , ha realizzato cinque marcature multiple in Serie B: nessuno ne conta di più nell’anno solare. Leonardo Mancuso e il digiuno esterno. Oggi nell’Arezzo, l’attaccante aveva segnato contro gli amaranto in entrambe le ultime due sfide disputate con il Mantova, nel settembre 2025 e nel marzo 2026, dopo quattro precedenti senza partecipazioni a reti. Proprio il gol del settembre 2025 resta la sua ultima marcatura in trasferta in Serie B: da allora sono arrivate 16 presenze esterne senza segnare. Tra gli attaccanti, soltanto Luigi Cherubini e Gennaro Tutino, entrambi a 19, hanno una serie più lunga nel periodo.

Le statistiche stagionali di Juve Stabia e Arezzo

Il confronto statistico descrive una Juve Stabia più abituata a gestire il pallone: possesso medio del 54,1%, contro il 43,4% dell’Arezzo, e precisione nei passaggi dell’84,48%, a fronte dell’81,50% dei toscani. I campani hanno prodotto 108 tiri, di cui 44 nello specchio; gli ospiti si fermano a 77 conclusioni e 28 tiri in porta. Il divario emerge anche nei gol subiti: 11 contro 19, pari a medie di 1,1 e 1,9 a partita. L’Arezzo conserva però due piccoli vantaggi: tre gare senza incassare reti contro due e una conversione dei tiri in gol dell’11,69%, superiore al 10,19% dei padroni di casa. Entrambe hanno conquistato sei punti rimontando da situazioni di svantaggio.

A livello individuale, Antonio Di Nardo guida nettamente la Juve Stabia con 7 reti, seguito da Marco Bellich con 2; completano i marcatori Giuseppe Sibilli e Romeo Sandrucci, a quota 1. Nell’Arezzo il miglior realizzatore è Pietro Cianci con 2 gol, davanti a Alessandro Arena, Luca Chierico, Artur Ionita, Leonardo Mancuso, Emiliano Pattarello e Camillo Tavernelli, tutti a 1. Il principale assistman dei campani è Fabio Maistro, con 4 passaggi vincenti nella voce statistica degli assist; tra i toscani il primato è condiviso a quota 1 da Alessandro Arena, Pietro Cianci, Shaka Mawuli, Samuele Righetti e Camillo Tavernelli. Sul piano disciplinare, Marco Bellich, Davide Buglio e Giuseppe Sibilli sono i più ammoniti della Juve Stabia, con 2 gialli ciascuno; nell’Arezzo guida Shaka Mawuli con 3. Julián Illanes ha ricevuto l’unico rosso dei toscani, mentre non risultano espulsioni tra i campani. Tra i portieri, Ante Vukovic conta 2 partite a porta inviolata in 4 presenze, Pietro Boer nessuna in 6; Alessandro Nunziante ne ha ottenute 3 in 10 gare per gli amaranto.

Statistica Juve Stabia Arezzo Posizione in classifica 16ª 13ª Punti riportati in classifica 9 11 Partite giocate 10 10 Vittorie 3 3 Pareggi 4 2 Sconfitte 3 5 Gol segnati 11 9 Gol subiti 11 19 Media gol segnati 1,1 0,9 Media gol subiti 1,1 1,9 Possesso palla medio 54,1% 43,4% Precisione nei passaggi 84,48% 81,50% Tiri totali 108 77 Tiri nello specchio 44 28 Precisione al tiro 40,74% 36,36% Conversione dei tiri in gol 10,19% 11,69% Tiri subiti 139 132 Partite a porta inviolata 2 3 Calci d’angolo 47 38 Legni colpiti 5 4 Falli commessi 120 130 Cartellini gialli 13 15 Cartellini rossi 0 1 Punti recuperati da situazioni di svantaggio 6 6 Capocannoniere Antonio Di Nardo: 7 Pietro Cianci: 2 Primato assist Fabio Maistro: 4 Alessandro Arena, Pietro Cianci, Shaka Mawuli, Samuele Righetti, Camillo Tavernelli: 1 Giocatori con più ammonizioni Marco Bellich, Davide Buglio, Giuseppe Sibilli: 2 Shaka Mawuli: 3 Giocatore con più espulsioni Nessuno Julián Illanes: 1 Porte inviolate dei portieri Ante Vukovic: 2; Pietro Boer: 0 Alessandro Nunziante: 3

Nota sui dati: per la Juve Stabia la fonte riporta 9 punti in classifica, mentre il bilancio di 3 vittorie e 4 pareggi ne produrrebbe 13. La discrepanza non è spiegata nei dati disponibili: posizione e punteggio sono riportati senza attribuirla a una penalizzazione non verificata.

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FAQ Quando e a che ora si gioca Juve Stabia-Arezzo? Juve Stabia-Arezzo si gioca il 7 novembre 2026 alle ore 15:00, ora italiana, per l’11ª giornata della Serie B 2026-27. Dove si gioca Juve Stabia-Arezzo? La partita si disputa allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Chi è l’arbitro di Juve Stabia-Arezzo? L’arbitro è Edoardo Mazzoni. Gli assistenti sono Giuggioli e Gentile, il quarto ufficiale è Madonia. Al VAR c’è Rutella, con Di Paolo come AVAR.