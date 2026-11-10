Juve Stabia, la decisione della Procura Federale dopo il ricorso: si aprono nuovi scenari per il club

Confermati i due punti di penalizzazione, ma la vicenda potrebbe non chiudersi qui: possibile il ricorso al Coni

La battaglia giudiziaria della Juve Stabia prosegue e, almeno sul fronte della giustizia sportiva, per il momento non arrivano buone notizie. La Corte Federale d’Appello della FIGC ha respinto il reclamo presentato dalla società contro la penalizzazione di due punti inflitta lo scorso 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale.

Juve Stabia, penalizzazione confermata

Una decisione che lascia invariata la situazione in classifica delle Vespe, attualmente al tredicesimo posto con 12 punti, e che potrebbe non rappresentare l’ultimo capitolo di una vicenda ben più ampia, nella quale si intrecciano questioni societarie, amministrative e giudiziarie.

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La sanzione contestata riguarda il passaggio di proprietà della società sportiva, perfezionato il 17 aprile 2026, quando il 100% delle quote della Juve Stabia venne ceduto alla Stabia Capital Srl, società costituita in precedenza e riconducibile all’imprenditore Francesco Agnello. Secondo quanto contestato dagli organi federali, in occasione dell’operazione non sarebbe stata presentata la documentazione necessaria relativa ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria della nuova proprietà, oltre alla copia dell’atto attraverso il quale era avvenuta l’acquisizione del club.

I due binari di giustizia

La Corte Federale d’Appello ha confermato la sanzione, respingendo la richiesta della società di rivedere la congruità dei due punti di penalizzazione. Non si tratta, dunque, di una nuova penalità, ma della conferma di quella già comminata a settembre. Le Vespe non potranno recuperare i due punti attraverso questo grado di giudizio. L’operazione del 17 aprile aveva portato la Stabia Capital Srl ad acquisire il club dalla precedente proprietà, Solmate, per una cifra simbolica di un euro. Una transazione che ha successivamente alimentato interrogativi sulla solidità dell’operazione e sull’effettiva affidabilità della nuova struttura societaria.

La vicenda è finita sotto la lente della Procura di Napoli e della Direzione Nazionale Antimafia. Nell’ambito delle attività giudiziarie è stato disposto il sequestro delle quote societarie da parte della sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, con l’obiettivo di evitare il rischio di dispersione del patrimonio. Un passaggio particolarmente delicato, che ha contribuito a rendere ancora più complessa la situazione della società. Il 10 giugno 2026 si è arrivati quindi all’assegnazione del club all’attuale socio unico, Domus Srl, riconducibile ad Alfredo Guerri.

Juve Stabia, ipotesi ricorso al Coni

Dopo il rigetto del reclamo da parte della Corte Federale d’Appello, la Juve Stabia potrebbe valutare un ulteriore ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che rappresenta l’ultimo grado della giustizia sportiva. Non si tratterebbe, però, di un nuovo processo nel quale discutere liberamente tutti gli aspetti della vicenda. Il Collegio interviene principalmente per verificare eventuali violazioni delle norme di diritto e l’assenza o l’insufficienza della motivazione su questioni decisive. Il termine ordinario per presentare ricorso è di 30 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.

L’iter giudiziario della Juve Stabia

La società potrebbe quindi contestare, attraverso i propri legali, la corretta applicazione delle disposizioni federali e la legittimità della sanzione. Qualora il Collegio accogliesse il ricorso, potrebbe annullare o riformare la decisione oppure rinviare la questione alla giustizia federale per una nuova valutazione. Se anche questo tentativo non dovesse andare a buon fine, resterebbe da valutare l’eventuale strada della giustizia amministrativa, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa sull’autonomia dell’ordinamento sportivo. Non si tratta, tuttavia, di un ulteriore grado ordinario nel quale ottenere una nuova valutazione del merito della sanzione. Al momento, però, non è possibile dare per scontato che la Juve Stabia presenterà un nuovo ricorso: bisognerà attendere le motivazioni della Corte Federale d’Appello e conoscere le successive determinazioni della società.

Il procedimento ordinario

Parallelamente alla giustizia sportiva, rimane aperto il capitolo relativo alle vicende societarie e alle indagini della magistratura. Esiste anche un altro filone investigativo, relativo a una presunta truffa legata al Superbonus 110%, che ha coinvolto società riconducibili ad Alfredo Guerri, tra cui Domus Srl. Nel luglio 2026 la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro di beni per oltre 14,5 milioni di euro nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli Nord. Si tratta di un procedimento distinto da quello che ha portato alla penalizzazione federale per la documentazione relativa al passaggio di proprietà. Non bisogna quindi sovrapporre le contestazioni né considerare le indagini come una prova di responsabilità dell’attuale proprietà o della società calcistica.