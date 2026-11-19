Il Club celebra la memoria di Luigi Denza, stabiese e autore della celebre canzone della tradizione partenopea

Professionista dal 2005, specializzato in calcio e sport, con esperienza anche in cultura e spettacolo. Attività redazionale presso agenzie di stampa, quotidiani e testate digitali. Competenze nella gestione di contenuti web e nelle attività di ufficio stampa

“Jamme, jamme, ncoppa jamme jà”. Una esortazione ad andare sempre più in alto verso orizzonti di gloria. E’ l’auspicio della Juve Stabia che dopo aver conquistato la Serie B adesso prova a scalare vette ancora più ambiziose. Castellammare vuole pensare in grande e lo rivela anche attraverso la creazione di una maglia che, tra musica e poesia, potrebbe contenere un messaggio subliminale verso un nuovo sogno. Il Club stabiese ha presentato la terza casacca ufficiale della squadra, rossa che reca stampato lo spartito musicale di “Funiculì funiculà”, celeberrimo brano della tradizione napoletana. Una iniziativa romantica che attinge alle radici artistiche e culturali per fare emergere una matrice identitaria sulle note di una delle melodie più caratteristiche e famose del repertorio partenopeo.

Musica Denza

L’idea della Juve Stabia nasce soprattutto per celebrare e commemorare Luigi Denza, compositore stabiese autore della musica di Funiculì Funiculà. Un brano nato nel 1880 e interpretato nella storia dalle più sublimi voci del panorama mondiale: da Enrico Caruso, a Luciano Pavarotti fino ad Andrea Bocelli. Un orgoglio per Castellammare che con grande sensibilità ha toccato le corde della memoria anche per coinvolgere le nuove generazioni a ripercorrere e sfogliare le pagine storiche della città stabiese.

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Solo la maglia!

E’ l’esortazione di ogni tifoseria che invoca il culto fideistico verso i colori e la maglia del cuore al di là dell’esito sportivo. La nuova frontiera del marketing sportivo esplora ogni angolo e terreno fertile o ancora sconosciuto per strategie commerciali anche molto audaci. In questo caso è l’animo poetico a prevalere nella scelta della Juve Stabia che risale alle proprie più nobili origini per riportare al proscenio un sentimento antico eppure eterno di una canzone che con un crescendo “rossiniano” impetuoso sa raccontare l’entusiasmo e la passione irrefrenabile di un intero popolo per la propria terra.

I tifosi si dividono sull’iniziativa

La maglia è stata presentata pochi giorni fa e immediatamente ha aperto un dibattito nella tifoseria. Fioccano i commenti sui social, positivi ma anche divergenti: “Sarebbe bello avere le note di funiculì funiculà all’ingresso delle squadre o sparato a tutto gas dopo ogni vittoria casalinga…..pensateci”. E anche: “SPETTACOLARE…. Design e tessuti di alto livello per una maglia di altri tempi, studiata nei minimi dettagli”. E ancora: “Maglia carina , ma con quelle note di sfondo alla maglietta , già mi vedo i primi commenti sotto un ‘eventuale sconfitta: Ij che band e musica”. L’ironia partenopea non manca mai.

C’è chi ci vede una operazione commerciale: “D’accordo bella maglia commemorativa, però con onestà, siamo schiavi del commercio, solo per business, ma scusate quella bella maglia giallo blu, che ha a che vedere con questa cosa rossa?”. Ancora: “Con la prima maglia non si leggono i numeri, con questa dobbiamo andare a Sanremo. Nessuno è mai contento per quello che si fa per la nostra squadra. Sarei curiosa di vedere come dovrebbero essere queste maglie, per essere “alla vostra altezza” e infine: “Finalmente si leggono nome e numero”. Un po’ di praticità.

Jamme ncoppa ja’

Come la prima funicolare costruita sul Vesuvio, tema cui prende spunto la canzone scritta dal giornalista Giuseppe Turco e musicata da Luigi Denza, anche la Juve Stabia sta cercando di risalire la classifica. Partita con 4 punti di penalizzazione, la squadra del tecnico De Giorgio e del Presidente Alfredo Guerri, dopo 11 giornate è già al di sopra della zona salvezza al 13esimo posto con 12 punti. Un cammino lusinghiero per un Club neo promosso e che ha una ambizione grande quanto la propria storia. Le “vespe” vogliono pungere e volare in alto, interpretando al meglio il crescendo maestoso di Funiculì Funiculà. La melodia e il grande sogno di Castelammare. Con davanti un nuovo viaggio e una città per cantare…