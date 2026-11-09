L'argentino è ancora alla ricerca di una squadra e il ritorno in Serie A resta un'ipotesi concreta. La Juventus osserva, ma Maurito rischia grosso dopo il duro battibecco con l’ex moglie

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Mauro Icardi continua a restare sul taccuino della Juventus. Un’operazione che nelle prossime settimane potrebbe decollare. Il tutto mentre in Argentina Maurito torna al centro delle cronache per una dura lite in strada con Wanda Nara. Un diverbio culminato con l’intervento della polizia e un ordine restrittivo per l’ex Inter, costretto a non avvicinarsi alla figlia per 45 giorni. Nelle ultime ore, intanto, sulla possibile operazione con i bianconeri ha detto la sua anche l’esperto di mercato Paolo Paganini. E sui social spunta anche la suggestione Udinese.

Wanda e Icardi, nuova lite: interviene la polizia

Mentre il futuro resta tutto da scrivere, in Argentina Mauro Icardi è coinvolto di una nuova lite con Wanda Nara. I fatti risalgono allo scorso venerdì, quando i due ex avrebbero dato vita a un acceso confronto in strada, culminato con l’intervento delle forze dell’ordine. Stando alla denuncia presentata dalla soubrette alla Procura di Tigre, il calciatore avrebbe rimproverato la figlia di undici anni, impedendole di lasciare la propria stanza. La minore avrebbe chiesto aiuto attraverso un computer e WhatsApp e scatenato l’intervento di Wanda.

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Come riportato dal quotidiano argentino El Clarín, nei confronti di Icardi sarebbe stato disposto un divieto di avvicinamento alla piccola per 45 giorni, obbligandolo a restare a una distanza minima di 300 metri e a rispettare il divieto di qualsiasi forma di comunicazione. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per presunte lesioni, mentre durante le operazioni delle autorità sono stati sequestrati i dispositivi elettronici utilizzati dalla figlia dell’ex coppia.

La replica di Maurito

Nella giornata odierna, attraverso una nota affidata ai propri legali, Icardi ha respinto le accuse di violenza, citando il referto rilasciato dalle autorità sanitarie intervenute sul posto. Maurito contesta la ricostruzione dei fatti e precisa come “non esista alcun ordine di arresto” nei suoi confronti, confermando – pur non ritenendola necessaria – la perquisizione nell’abitazione e il sequestro dei dispositivi: “Li avrebbe consegnati lui stesso”, scrivono gli avvocati.

La difesa ha chiesto che computer e telefono vengano “mantenuti sotto custodia dei PM fino alla perizia”, sostenendo che proprio il loro contenuto potrà contribuire a chiarire la posizione dell’attaccante. “Ci rammarichiamo, ancora una volta, che le bambine vengano esposte e utilizzate come strumento di una disputa tra adulti”, si legge nella nota degli avvocati del classe 1993 di Rosario.

Icardi-Juve, Paganini conferma e punge i bianconeri

Intanto, il nome del bomber continua a restare in orbita Juventus. D’altra parte, Spalletti è alla ricerca un riferimento offensivo capace di garantire gol e presenza in area di rigore come non hanno fatto fin qui Kolo Mauni e Woltemade. A confermare le indiscrezioni è Paolo Paganini che, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha sottolineato: “La Juve ci ha provato con Icardi anche lo scorso gennaio ed è da almeno tre sessioni che cerca una punta centrale. Vediamo se al quarto tentativo ci riescono…”.

Una battuta che fotografa le difficoltà della società di Torino a completare il reparto avanzato con un vero bomber. Secondo Paganini, Icardi rappresenta certamente “un’opportunità”. Ancora svincolato, l’argentino sarebbe disposto a ridimensionare sensibilmente le proprie pretese economiche rispetto ai circa dieci milioni netti percepiti dall’ultima avventura al Galatasaray. “Resta, ovviamente, un’operazione che deve rientrare nei paletti imposti dal fair play finanziario e che necessita di certezze sulla condizione atletica di un giocatore che non vede il campo da tempo”.

Anche l’Udinese su Icardi

Come se il quadro non fosse già abbastanza complicato, tra le destinazioni accostate a Icardi, sui social è comparsa a sorpresa anche l’Udinese. Una voce riportata – e subito sgonfiata – anche da tuttoudinese.it. Almeno per il momento, infatti, come confermato dal portale vicino al club friulano attualmente ultimo in classifica, non esistono elementi concreti che facciano pensare alle possibilità di avviare una trattativa. L‘operazione appare infatti a dir poco complicata e il motivo è da ricercare soprattutto dal punto di vista economico e su quello delle ambizioni di Maurito, che oltre a chiedere un ingaggio tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione, punta a legarsi a un club di vertice. Insomma, per il momento, le voci su Icardi all’Udinese sono destinate a rimanere tali.