Le rivali dei bianconeri hanno vinto tutte nell'anticipo del sabato. La Vecchia Signora deve schivare la trappola veneta: ecco l'undici iniziale delle due squadre.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus ospita il Venezia all’Allianz Stadium con l’obiettivo di conquistare tre punti importanti davanti al proprio pubblico. Luciano Spalletti punta sul 3-4-2-1: Gatti guida la difesa, mentre in attacco Woltemade è il riferimento centrale, supportato da Kolo Muani e Alajbegovic. Appuntamento delicato per entrambe le squadre. Le rivali dei bianconeri hanno vinto tutte, i lagunari devono tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, con tutte le scelte dei due allenatori.

Juve-Venezia: le formazioni ufficiali

La Juventus si prepara ad affrontare il Venezia in una partita da non sottovalutare. I bianconeri vogliono sfruttare il fattore campo e affidarsi alle indicazioni di Luciano Spalletti, che conferma il 3-4-2-1 per affrontare la formazione veneta. Dall’altra parte, il Venezia risponde con un 3-5-2, cercando di proteggere la propria area e sfruttare le ripartenze. L’attenzione è soprattutto sulle scelte offensive della Juventus, con Woltemade chiamato a guidare il reparto avanzato.

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Gatti titolare, Bremer e Lucumì completano la difesa

Tra i pali della Juventus c’è Vicario, protetto dal terzetto composto da Gatti, Bremer e Lucumì. Spalletti punta sulla fisicità e sull’esperienza del centrale brasiliano, affiancato da due difensori chiamati a garantire solidità e attenzione nelle marcature. Sulle corsie esterne spazio a McKennie e Cabal, mentre in mezzo al campo tocca a Douglas Luiz e Koopmeiners gestire il gioco. Una mediana che abbina qualità tecnica e capacità di accompagnare la manovra offensiva.

Woltemade al centro dell’attacco, Kolo Muani e Alajbegovic alle sue spalle

Le principali novità riguardano il reparto avanzato, dove Spalletti sceglie Woltemade come centravanti. Alle spalle del tedesco agiscono Kolo Muani e Alajbegovic, incaricati di muoversi tra le linee e creare occasioni per il compagno. Non trova spazio dal primo minuto Conceicao, che resta inizialmente fuori dalle scelte del tecnico bianconero. La Juventus punta così su un tridente offensivo dotato di fisicità, velocità e qualità negli ultimi metri.

Venezia, Nicola sceglie il 3-5-2: Adams e Yeboah davanti

Il Venezia si presenta a Torino con Stankovic tra i pali e una difesa a tre composta da Halhal, Moreno e Juan Jesus. Sulle fasce agiscono Hainaut e Mazzocchi, mentre il centrocampo è affidato a Kike Perez, Sohm e Basic. In attacco spazio alla coppia formata da Adams e Yeboah, chiamata a mettere in difficoltà la retroguardia bianconera. Tra le assenze della formazione veneta figurano Sverko e Franjic, con Adorante che non è ancora al meglio.

Le formazioni ufficiali: