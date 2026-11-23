Il Besiktas batte per 4-2 il Tumosan Konyaspor grazie a una doppietta del bomber serbo, quel tipo di centravanti che manca a Spalletti e mette nel mirino il Galatasaray

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Non è alto 1,95 – come ha chiesto ieri Spalletti tracciando l’identikit dell’attaccante centrale che manca alla sua Juventus – ma Dusan Vlahovic è proprio il bomber che servirebbe ai bianconeri. Il serbo è stato protagonista anche ieri nel successo in Super Lig del Besiktas sul Tumosan Konyaspor per 4-2 in trasferta con una doppietta che porta a 10 reti il suo bottino stagionale.

La doppietta di Vlahovic

Vlahovic ha segnato due gol trascinando la squadra al successo che li proietta a quota 25 punti in classifica con alle porte il derby con il Galatasaray. L’ex Juve ha sbloccato il match al 10′: dopo una mischia in area di rigore, scatenata da un passaggio di Ndidi sulla fascia destra, Vlahovic si è trovato il pallone tra i piedi e il suo tiro si è insaccato in rete.

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Al 34′ il raddoppio ancora con Vlahovic su assist di Ndidi. Dopo il gol del 2-1 con Dompe, Vlahovic al 50′ ha segnato ancora ma l’assistente arbitrale ha alzato la bandierina. Il gol è stato annullato per fuorigioco. Destan ha pareggiato poco dopo ma il Besiktas si è scatenato nel finale segnando prima conTrossard e poi con Cerny nel recupero.

La gioia del bomber serbo

Commentando la partita, Vlahovic ha dichiarato: “La vittoria era la cosa più importante oggi, ma abbiamo rivissuto quanto accaduto nella partita contro il Kasımpasa: come squadra, subiamo gol con troppa facilità. Non dobbiamo accettarlo. Dobbiamo essere più aggressivi e difenderci in modo compatto. Dobbiamo smettere di permettere agli avversari di rientrare in partita quando siamo in vantaggio.

Il serbo ha battuto un record, diventando il giocatore più veloce a raggiungere i 10 gol con la maglia del Besiktas: “È fantastico sentirselo dire, ma non ce l’avrei fatta senza la squadra, il mio allenatore, il supporto e l’affetto dei tifosi e dello staff. Posso fare queste cose perché la squadra sta andando bene. Abbiamo una lunga stagione davanti a noi. Aiuterò la squadra il più possibile. Se la squadra è forte, l’attaccante segna tanti gol. La nostra squadra è molto forte e io sto segnando grazie a loro. Voglio continuare così con la fiducia di tutti. Più importante di segnare gol o battere record è la vittoria della squadra”.

Il retroscena di Italiano

Soddisfatto anche Vincenzo Italiano: “Penso che finalmente siamo riusciti a fare bella figura in trasferta. A parte i primi 15-20 minuti del secondo tempo, credo che abbiamo giocato una partita fantastica. Sono sempre un po’ preoccupato dopo le pause per le nazionali perché si sta lontani dai giocatori per due settimane, loro sono lontani dai compagni di squadra, sono lontani dagli allenamenti. Quindi il ritorno dalle pause per le nazionali può sempre essere un po’ scoraggiante”.

Ha colpito tutto che Italiano non esulti dopo i gol: “Sì, forse non festeggio quanto si vede, ma in realtà sono felice dentro. Dusan ha segnato i primi due gol, due gol davvero bellissimi. Si potrebbe dire che c’era un peso sulle spalle di tutti noi, in realtà, il peso di giocare in trasferta, quel fardello. Penso che oggi abbiamo provato il sollievo di quel peso, abbiamo provato la gioia di quel momento. Ci siamo uniti tutti nell’esultanza”.