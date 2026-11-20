L’ex presidente continua a investire sul mondo dello sport e Prandelli è netto: “Dopo di lui la dirigenza ha sempre fallito”. L’autocandidatura di Conte riporta a galla vecchia ferite

Antonio Conte continua a influenzare la Juventus, anche a distanza. Il rapporto tra il tecnico bianconero e la Vecchia Signora continua a essere molto forte anche a distanza di anni dalla separazione. Così come è sempre presente l’ombra di Andrea Agnelli, l’ex presidente che viene costantemente invocato dai tifosi. Passato, presente e futuro che continuano a intrecciarsi per una società che da qualche hanno ha perso la sua leadership sul calcio italiano e che fatica a riconquistarla.

L’ultima iniziativa di Agnelli e Chiellini

Andrea Agnelli si è allontanato, ha scelto un profilo basso ma quando si parla di Juventus il suo nome continua a essere una presenza costante. La fine della sua avventura con il caso plusvalenze non è mai andata giù ai tifosi che continuano a invocare il suo nome. Nel frattempo l’ex presidente si è lanciato in nuove avventure imprenditoriali che con il mondo dello sport sono sempre legate anche se in maniera indiretta. L’ultima lo vede protagonista insieme a Giorgio Chiellini e alla Gamma Waves Partners fondata qualche mese fa e che riguarda il mondo del collezionismo. Con la collaborazione di altri partner è arrivato un finanziamento per la MatchWornShirt, una piattaforme d’aste online specializzata nei cimeli sportivo indossati in partita e l’obiettivo è l’espansione negli Stati Uniti, dove da anni il mercato legato anche alle carte collezionatili è letteralmente esploso.

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Prandelli: “Dopo di lui solo fallimenti”

Come si diceva però il nome di Agnelli è legato anche a quanto avviene ora in casa bianconera. Dopo il suo addio dalla presidenza, i fatti raccontano di una Juventus che sembra essersi smarrita. Lo sottolinea che l’ex ct Cesare Prandelli nel corso di un’intervista a Tuttosport: “Da quando non c’è più Andrea Agnelli, questa è una società che a livello dirigenziale ha sempre fallito. Quando la proprietà è presente tutte le settimane aiuta la squadra, aiuta l’allenatore e aiuta i dirigenti. E’ indispensabile sentire la propria vicina nel calcio moderno. E poi non ho capito bene la figura di Chiellini: sembrava vicino al gruppo, ora lo percepisco lontano. Prima di fare le squadre bisogna fare i dirigenti ma per fortuna ora Elkann ha scelto Carnevali”.

Il retroscena su Elkann e Conte

Le parole di Antonio Conte su Juventus e Inter sono state senza dubbio la notizia del giorno nel mondo del calcio. Il tecnico ha lanciato una clamorosa riapertura al bianconero che ha messo anche un po’ in imbarazzo la posizione di Luciano Spalletti. Sulle pagine de Il Giornale però il giornalista Tony Damascelli ha rivelato la posizione netta di John Elkann sulla vicenda: “La Juventus, al di là dei problemi di squadra, è tornata solida. John Elkann non ha la stessa “comunicabilità” dei suoi illustri parenti ma la sua fermezza non tollera certi comportamenti. Il ricordo del disprezzo (di Conte, ndr) rivolto alla società resta aperto. Il cerchio è già chiuso”.