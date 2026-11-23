Buone notizie sulle condizioni del bosniaco, uscito per infortunio contro il Venezia: dopo l’Europa League il tecnico dovrà fare delle scelte in attacco

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Allarme rientrato per Kerim Alajbegovic: l’infortunio patito contro il Venezia non è grave, il bosniaco potrebbe tornare in campo già contro il Como: grazie a un altro rientro la Juventus potrebbe scoprire una certa abbondanza sulla trequarti, Luciano Spalletti sarà chiamato a fare scelte importanti.

Juventus in allarme per Alajbegovic

Quando Kerim Alajbegovic ha lasciato il campo alla fine del primo tempo della gara contro il Venezia, un brivido è corso lungo la schiena di gran parte dei tifosi della Juventus, con la preoccupazione che è poi cresciuta nei minuti seguenti, quando il club ha comunicato che il bosniaco era stato vittima di un problema muscolare. Perdere l’ex Bayer Leverkusen, infatti, sarebbe stato un problema in vista non solo del match di Europa League di giovedì contro l’Omonia, ma soprattutte della gara di domenica contro il Como, di fondamentale importanza per la rincorsa bianconera alla zona Champions.

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La diagnosi dell’infortunio di Alajbegovic

Oggi, però, i tifosi della Juventus hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, così come Luciano Spalletti. Dagli esami clinici effettuati dallo staff medico bianconero, infatti, non sono emersi infortuni gravi: Alajbegovic soffre semplicemente di un sovraccarico muscolare alla gamba sinistra, un problema che verrà monitorato alla Continassa nei prossimi giorni ma che non desta particolari preoccupazioni. Il bosniaco salterà quasi certamente la gara con l’Omonia, ma potrebbe recuperare il tempo per lo scontro con il team di Fabregas.

Spalletti e l’abbondanza sulla trequarti

Spalletti si augura ovviamente di avere Alajbegovic per la partita col Como, match in cui il tecnico della Juventus potrebbe ritrovarsi addirittura con un problema di abbondanza sulla trequarti. Sabato, infatti, la Juventus ha ritrovato Francisco Conceiçao, tornato in panchina dopo l’infortunio alla spalla che l’ha tenuto ai box per un mese.

Il portoghese non sarà al meglio, ma prima dello stop rappresentava una delle poche certezze nel reparto offensivo bianconero. Durante la sua assenza Spalletti ha apprezzato la crescita di Edon Zhegrova e, soprattutto, l’efficacia di Randal Kolo Muani nella posizione di esterno destro. Se domenica Alajbegovic dovesse essere regolarmente in campo sulla trequarti sinistra e Nick Woltemade prendere il posto al centro dell’attacco – la mossa che ha cambiato la partita col Venezia – , allora a destra Spalletti si troverebbe a gestire un ballottaggio a tre tra Cisco, Zhegrova e Kolo Muani. E a vivere una situazione del tutto nuova in una stagione contrassegnata da continui infortuni.