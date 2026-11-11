Juventus, Carnevali prepara lo sgarbo all’Inter: i bianconeri si lanciano su Calhanoglu. Da Sarri un assist per l’attacco

Carnevali punta a rinforzare la Juventus tra gennaio e la prossima estate: subito Scamacca in prestito dall'Atalanta, poi si farà un tentativo per Calhanoglu a parametro zero

Un centrocampista in scadenza e un attaccante in cerca di minutaggio. La Juventus punta su parametri zero e calciatori scontenti per rinforzare la rosa tra gennaio e la prossima estate. Subito l’assalto a Gianluca Scamacca, che gioca poco all’Atalanta. Poi un tentativo per Hakan Calhanoglu, che può svincolarsi dall’Inter a fine stagione.

Calhanoglu a zero, il tentativo di Carnevali

La Juventus sonda il mercato per rinforzarsi a gennaio e la prossima estate. L’ad Carnevali alimenta trattative in sordina puntando forte sulla Serie A, tra occasioni a parametro zero e raid su calciatori scontenti. Per i bianconeri un novembre di sondaggi e reti lanciate a mare, sperando di pescare qualcosa di buono.

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Il nome forte per il centrocampo è Hakan Calhanoglu. Il turco è in scadenza di contratto con l’Inter e potrebbe riproporsi quanto accaduto nel 2021 quando dopo quattro anni al Milan cambiò sponda, non senza sorbirsi i “rimproveri” dei tifosi rossoneri e si vestì di nerazzurro, dove in cinque stagioni ha giocato, segnato e vinto tanto.

Calhanoglu-Inter, trattativa aperta

Il classe 1994 cresciuto e maturato in Germania tra Karlsruhe, Amburgo e Bayer Leverkusen, club da dove arrivò in Italia nell’estate del 2017 per 22 milioni di euro al Milan, è una delle situazioni da risolvere in casa Inter, impegnata nei prolungamenti di contratti dei vari Dimarco, Thuram, Carlos Augusto e lo stesso Calhanoglu.

Dovesse andar storto qualcosa tra il centrocampista e i nerazzurri interverrebbe la Juventus. Se la trattativa per il rinnovo dovesse andare avanti fino a gennaio, dal 1° di febbraio Calhanoglu potrà firmare con qualsiasi altra società. Chiaramente il turco è un giocatore che migliorerebbe sensibilmente la qualità in mezzo al campo alla Juventus, motivo per cui Carnevali rimane alla finestra in attesa di buone notizie.

Scamacca per l’attacco, c’è la formula

Da un calciatore in scadenza a un altro ai margini della propria squadra, che pare faccia gola alla Juventus. Si tratta di Gianluca Scamacca. L’attaccante classe 1999 ha perso quota nelle gerarchie di Maurizio Sarri, che gli sta preferendo Krstovic. Un po’ stufo del dualismo con l’ex Lecce, Scamacca – il cui contratto scade nel 2028 – potrebbe anche chiedere la cessione per giocare con maggiore frequenza e tenersi stretta la maglia della Nazionale.

Come riportato da Tuttosport, ci sarebbe un incontro in vista tra il ds nerazzurro Giuntoli e il responsabile dell’area tecnica bianconera Massara. L’idea è un trasferimento di Scamacca a Torino con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto semplice da esercitare a giugno. A muovere i fili dell’eventuale operazione di mercato è Carnevali, che da dirigente del Sassuolo lanciò l’attaccante vendendolo al West Ham. Prima, però, la Juventus dovrà pensare a cedere qualcuno per non intasare il reparto offensivo.