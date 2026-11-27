L’esterno ha risposto alle critiche con gol strepitoso contro l’Omonia, ma sui social gli attacchi non si fermano: i tifosi non gli perdonano il gesto dopo la rete

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un gol capolavoro e una prova in crescendo: Andrea Cambiaso ha risposto ai fischi e alle critiche nella partita con l’Omonia, ma la pace con i tifosi della Juventus è ancora lontana, almeno a giudicare dai commenti alla prodezza sui social. Al centro dei nuovi attacchi all’esterno la sua (mancata) esultanza dopo la rete in Europa League.

Juventus, il gol capolavoro di Cambiaso

Andrea Cambiaso ha scelto il modo più spettacolare – e utile per la Juventus – per rispondere alle critiche che da mesi una parte della tifoseria bianconera gli riversa contro e ai fischi che si sono sentiti anche ieri, durante la partita con l’Omonia. L’esterno juventino s’è inventato un gol capolavoro per pareggiare la partita, un tiro eccezionale partito da fuori area e terminato all’incrocio dei pali, scoccato col sinistro, ovvero proprio il piede che gli sta dando tanti problemi in seguito all’ormai noto infortunio alla caviglia. Neanche un gesto tecnico di tale livello, accompagnato poi da una gara in crescendo, sembra però aver ricucito lo strappo con la tifoseria della Juventus.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La mancata esultanza di Cambiaso

Più che sulla rete all’Omonia e sul contributo fornito da Cambiaso alla vittoria della Juventus dopo un periodo certamente non facile per il giocatore, i commenti sui social si sono infatti concentrati sul comportamento dell’esterno dopo il gol: nonostante non segnasse da 7 marzo (nel 4-0 al Pisa), Cambiaso non ha quasi esultato, rientrando verso il centrocampo per ricevere poi i complimenti dei compagni. Un gesto, quello dell’esterno, che non è piaciuto a una parte dei supporter della Juve.

Nuovi attacchi dei tifosi a Cambiaso

“Probabilmente avrò avuto una sensazione sbagliata, ma il fatto che Cambiaso non abbia esultato quasi per nulla dopo un gol del genere, lascia molto a pensare”, ha scritto Viciu su X. “Cambiaso deve solo vergognarsi di quanto fatto nell’ultimo anno e mezzo… solo lui ha causato almeno un -9 in classifica (che l’anno scorso valeva la Champions) fra passaggi sbagliati, autogol e altri errori! Un gol col Nicosia non basta per riscattarsi”, attacca Carla Pia. “E perché avrebbe dovuto esultare? Pareggia la partita, sì, ma sono mesi che fa pena… Ci mancava solo andasse sotto la curva”, aggiunge Eretico. “Un gol, per quanto bello, non cancella oltre un anno di nulla cosmico”, scrive ZhegrovaSano. “È un anno e mezzo che fa schifo, si dovrebbe vergognare, altro che esultare”, il commento di Andrea.