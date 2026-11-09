I bianconeri aspettano il loro numero 10, operato lo scorso agosto per ridurre la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro: la "benedizione" dell'ex allenatore

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Juventus aspetta Kenan Yildiz. Il talento turco corre verso il recupero, ma ci sarà ancora da attendere il mese di dicembre per rivederlo aggregato al gruppo squadra di Luciano Spalletti. Intanto, il classe 2005, protagonista a Bologna della cerimonia dedicata al “Premio Bulgarelli Number 8” presso Palazzo d’Accursio, ha incassato la “benedizione” di un guru degli allenatori come Fabio Capello, arrivato ad accostarlo a una stella del calibro di Lamine Yamal.

Capello incorona Yildiz: “È lo Yamal d’Italia”, la frase fa discutere sui social

Tra i tanti calciatori che riempiono attualmente l’infermeria bianconera, spicca il nome di Kenan Yildiz. È lui, senza alcun dubbio, il giocatore più importante della Juventus di Luciano Spalletti, costretta finora a rinunciare al talento del giocatore turco, operato lo scorso 31 agosto per ridurre la frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro. Più di tre mesi ai box e un’assenza che si sta facendo inevitabilmente sentire, complici i tanti impegni in calendario per la Vecchia Signora.

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In attesa di tornare a disposizione di Spalletti, Yildiz è stato premiato a Bologna come miglior giocatore in ambito maschile della scorsa annata, in occasione della cerimonia riservata al “Premio Bulgarelli Number 8“, riconoscimento dedicato alla memoria dello storico centrocampista rossoblù, promosso e organizzato dall’AIC con il patrocinio del Comune di Bologna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. che certifica l’eccellenza sul campo durante la stagione 2025-2026.

Ad introdurre il gioiello turco, peraltro, è stato Fabio Capello, da tempo grande estimatore di Yildiz: “Lui fa vedere cose che altri nemmeno pensano: manca alla Juve, al calcio e anche agli spettatori – ha sottolineato l’ex ct dell’Inghilterra, oggi opinionista di Sky Sport –. Lui ha e dà fantasia. È lo Lamine Yamal d’Italia“, ha dichiarato.

Una frase forte, al pari del paragone fatto da “Don Fabio”. Molte le reazioni sui social, con tanti appassionati che hanno ritenuto inopportuno il confronto tra il 19enne del Barcellona e il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco. Da chi è stato più colorito a coloro che hanno semplicemente evidenziato l’attuale differenza tra i due, in termini di categorie e di capacità di incidere sulla singola partita, nel club e nella nazionale d’appartenenza. Chiaro, allo stesso tempo, come Capello volesse sottolineare l’importanza di Yildiz all’interno della Juve e del campionato di Serie A, in proporzione al tasso tecnico complessivo di cui dispone oggi la massima serie italiana.

Yildiz verso il recupero: l’annuncio sul suo ritorno

Incassati i complimenti e gli elogi di Fabio Capello, Kenan Yildiz non ha certo nascosto la voglia di tornare quanto prima a dare una mano ai compagni, apparsi più volte in difficoltà in questo avvio di stagione, con particolare riferimento ai risultati maturati in campionato. L’infortunio è praticamente alle spalle e il recupero procede secondo i piani, senza particolari ritardi o problemi.

L’obiettivo è tornare prima della fine dell’anno solare, così da regalare a Spalletti un’alternativa importante nel 3-4-2-1 disegnato nelle ultime settimane: “Ora sto bene, spero di tornare presto in campo. Mi manca la Juve, non vedo l’ora di tornare a giocare. Io come Yamal? Ringrazio molto Capello, anche del fatto che apprezzi il mio calcio… Non so quando mi vedrete in campo, diciamo che tornerò a dicembre“, ha annunciato il fantasista turco.

Quale può essere la data da cerchiare in rosso per il ritorno tra i convocati di Yildiz? Secondo quanto filtra dalla Continassa, il numero 10 bianconero salterà sicuramente le sfide con Venezia, Omonia (Europa League), Como, Sassuolo e Udinese. Difficile che possa farcela per l’altro impegno in campo internazionale contro l’Hapoel Beer Sheva, ecco perché il giorno giusto potrebbe essere la gara interna con il Monza, in programma il 14 dicembre alle ore 20:45. Occasione utile per mettere minuti importanti nelle gambe prima del big match con la Roma, in calendario cinque giorni più tardi allo stadio Olimpico. È proprio nella capitale, infatti, che si chiuderà il 2026 della squadra di Spalletti, che poi tornerà in campo nel 2027 il 3 gennaio contro il Bologna di Palladino.