L'amministratore delegato bianconero analizza le difficoltà degli ultimi anni e indica nei vincoli economici uno dei principali ostacoli per tornare competitivi

Che fatica ripartire. E per farlo bisogna prima fare i conti con gli errori del passato e i nuovi vincoli vincoli stringenti per la Juventus. A fare il punto della situazione è Giovanni Carnevali, amministratore delegato bianconero, intervenuto durante l’evento Rcs Sport Industry Talk. Il neo dirigente della Vecchia Signora non nasconde le responsabilità della società per i risultati deludenti delle ultime stagioni e individua nel settlement agreement uno degli ostacoli più complicati da superare.

La Juventus paga gli errori del passato

Il momento complicato della Juventus nasce soprattutto di gestione economica e sportiva che negli ultimi anni ha presentato diverse criticità. Il club ha sostenuto investimenti molto onerosi senza ottenere sempre il rendimento atteso, accumulando costi importanti tra cartellini, commissioni e ingaggi. Operazioni come quelle per Arthur, acquistato dal Barcellona per 80 milioni, e per giocatori come Vlahovic, arrivato dalla Fiorentina per una cifra complessiva vicina agli 80 milioni di euro, hanno inciso pesantemente sui bilanci. Anche e soprattutto gli investimenti del 2024-25 per Koopmeiners (53 milioni), Douglas Luiz (49) e Nico Gonzalez (37) non hanno garantito il ritorno atteso.

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A complicare i piani ci sono anche le mancate entrate della Champions League, gli ingaggi elevati, gli ammortamenti e la necessità di ricorrere a ripetuti aumenti di capitale hanno reso inevitabile una politica di maggiore austerità. È anche da questa situazione – riconosciuta dallo stesso Chiellini – che nasce la difficoltà attuale nel programmare operazioni di mercato economicamente importanti.

Juventus, Carnevali riconosce gli errori

Ed a riconoscere tutto ciò è stato proprio l’ad bianconero. Il dirigente, durante l’intervista, è partito da un’analisi lucida del recente passato bianconero. I risultati ottenuti non hanno rispettato le aspettative e la necessità di cambiare passo è diventata evidente: “La Juventus in questi anni non è riuscita ad arrivare ai risultati sperati. Ma la struttura è importante, ci sono grandi collaboratori e una proprietà con idee chiare che ha fatto una ricapitalizzazione importante, la dimostrazione che sono stati fatti degli errori”.

Infatti, nelle ultime sei stagioni il costo degli acquisti definitivi, comprese commissioni e bonus, ha raggiunto circa 875 milioni di euro. Una montagna di risorse che non si è tradotta in successi proporzionati e che ha contribuito ad appesantire i conti. La fotografia finanziaria è altrettanto significativa: tra il 2020 e il 2025 la Juventus ha accumulato perdite per circa 847 milioni di euro, mentre il bilancio 2023-24 si era chiuso con un rosso di 199,2 milioni, sceso a 58,1 milioni nel 2024-25.

Il mercato bianconero resta condizionato

Il problema principale riguarda ora soprattutto i margini di manovra sul mercato. Il settlement agreement impone alla Juventus una gestione particolarmente attenta dei conti e limita la possibilità di intervenire con operazioni economicamente rilevanti per rientrare nel Fair Play finanziario. Una situazione che obbliga la dirigenza a muoversi con prudenza, rinunciando almeno per il momento alla possibilità di mettere a segno colpi particolarmente onerosi.

Il messaggio è chiaro e non ci sono scorciatoie. Spiega Carnevali durante l’intervista: “La maggiore difficoltà è il settlement agreement ma dobbiamo adattarci. E’ una bella sfida che affrontiamo con la consapevolezza di poter crescere”.

Carnevali guarda avanti: “Ho fiducia, ma ci vuole tempo”

Nonostante le difficoltà, l’amministratore delegato ha mantenuto comunque un atteggiamento fiducioso. Carnevali non si è sbilanciato sulle prospettive immediate e preferisce puntare sulla professionalità del gruppo dirigente e sulla solidità della proprietà. L’obiettivo è ricostruire gradualmente le condizioni necessarie per riportare la Juventus ai livelli che le competono.

“Ho fiducia, ma ci vuole tempo, garantisco professionalità e voglia ma non prometto nulla di speciale. Ci sono soddisfazioni da dare ai nostri tifosi che sono ovunque, il nostro core business sono loro”.

Lo stadio, l’hotel e l’ospedale: il modello Juventus

Nel suo intervento Carnevali ha voluto soffermarsi anche sulla struttura societaria bianconera, sottolineando il valore di un modello che negli anni ha cercato di ampliare il proprio raggio d’azione oltre il campo da gioco. Lo stadio di proprietà, l’hotel, l’ospedale e le altre attività collegate rappresentano un patrimonio importante per il club.

“La Juventus è una società all’avanguardia, con uno stadio di proprietà, l’hotel, l’ospedale e altre attività collaterali. Attività collaterali che però stanno al centro del mondo Juve e questo ti fa capire come negli anni la Juventus abbia cercato di guardare avanti, pensando di creare altre opportunità accanto all’aspetto più importante, il calcio, che determina un po’ tutto”.

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