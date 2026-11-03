Juventus, l’entusiasmo di Carnevali gelato dagli azionisti: anche Elkann nel mirino, l’assemblea invoca Platini e Del Piero

L’a.d. ha illustrato il piano per il nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro, promettendo investimenti in linea col settlement agreement: ma dai soci si levano voci scontente

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’ennesimo aumento di capitale degli ultimi anni non poteva lasciare indifferenti gli azionisti della Juventus, che nell’assemblea dei soci di oggi hanno presentato le loro rimostranze alla dirigenza, spegnendo almeno in parte l’entusiasmo dell’a.d. Giovanni Carnevali: da alcuni azionisti sono arrivate critiche a John Elkann, altri hanno invocato l’ingresso in società di grandi ex come Michel Platini e Alex Del Piero.

Juventus, assemblea dei soci e aumento di capitale

Una Juventus giovane, più italiana, pronta a investire sul mercato nei limiti imposti dal settlement agreement con l’Uefa. Questo il piano presentato dall’a.d. Giovanni Carnevali all’assemblea dei soci del club bianconero, che oggi ha approvato il bilancio 2025/26 da 67 milioni di euro di perdita (col 91,8% dei voti favorevoli) e il quinto aumento di capitale degli ultimi 7 anni: la “manovra” della società bianconera prevede un rafforzamento patrimoniale da 250 milioni di euro, una cifra che porta l’ammontare immesso dagli azionisti dal 2019 a oggi alla clamorosa quota di 1,25 miliardi di euro.

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Il piano di Carnevali: Juve giovane e italiana

Dai 250 milioni dell’aumento – il cui 65% verrà coperto da Exor, principale azionista – circa 100 verranno destinati al rafforzamento della prima squadra. “Vogliamo lavorare sui giovani e sull’italianità”, ha detto Carnevali, spiegando che le operazioni sul mercato avranno comunque dei vincoli. “Conosciamo le difficoltà – ha aggiunto l’a.d. – abbiamo un settlement agreement con la Uefa che non ci permette di fare quel che vorremmo ma ci impegneremo per rendere la Juve una grande società”.

Dagli azionisti critiche a Elkann

Carnevali ha presentato il suo piano con toni decisamente ottimistici, che però non hanno convinto tutti gli azionisti presenti. Diversi soci bianconeri si sono alternati sul palco per dire la loro e più di uno ha finito col criticare la dirigenza e lo stesso John Elkann, a capo di Exor e quindi azionista numero uno della Juventus. In particolare, Elkann è stato accusato di aver affidato la Juventus “alle persone sbagliate”, dimostrazione del fatto che non amerebbe così tanto la squadra come invece afferma pubblicamente.

I soci invocano Platini e Del Piero

Più di un azionista ha chiesto alla Juventus di cambiare passo, inserendo nel proprio organico personaggi che, a differenza di Elkann, si sentono fortemente legati alla squadra bianconera. Personaggi come Michel Platini, per il quale è stato chiesto un ruolo “alla Boniperti”, o Alex Del Piero, uno “juventino nel sangue”: “quando potremo vederlo difendere la Juventus col suo carisma?”, chiede uno dei soci della Juve. Una domanda che, per ora, rimane senza risposta, così come svanita sembra – almeno per ora – l’eventualità che Gianluca Ferrero abbandoni il ruolo di presidente del club bianconero.