Juventus, Carnevali pesca ancora nel Sassuolo: tutte le trattative in ballo

Bakola è il primo obiettivo di mercato dei bianconeri, ma nei dialoghi con i neroverdi può entrare anche Adzic: ecco le formule allo studio per rinforzare la squadra di Spalletti

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’asse di mercato tra Juventus e Sassuolo potrebbe tornare particolarmente caldo nella prossima sessione invernale. I buoni rapporti tra i due club e la presenza di Giovanni Carnevali alla guida della società bianconera potrebbero favorire nuove operazioni. Il nome in cima alla lista bianconera è quello di Darryl Bakola, giovane centrocampista francese seguito anche dalla Premier League. Nei discorsi potrebbe entrare anche Vasilije Adzic, attualmente in prestito ai neroverdi e considerato ancora un investimento importante per il futuro juventino. Ecco quali sono le possibili trattative e le formule al vaglio.

Bakola, la Juventus vuole anticipare la concorrenza della Premier League

Il profilo che stuzzica maggiormente la dirigenza bianconera è quello di Darryl Bakola, centrocampista francese classe 2007 arrivato al Sassuolo dal Marsiglia per circa 10 milioni di euro più bonus e voluto fortemente proprio da Carnevali. Le sue qualità non sono passate inosservate e anche alcuni club inglesi avrebbero iniziato a seguirlo con attenzione. La Juventus vorrebbe quindi anticipare la concorrenza, evitando di ritrovarsi in estate a dover affrontare una trattativa economicamente più complicata. La valutazione complessiva dell’operazione potrebbe raggiungere i 25-30 milioni di euro, bonus compresi. Tra le ipotesi c’è quella di acquistare il giocatore già a gennaio, lasciandolo però in prestito al Sassuolo fino al termine della stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Adzic, il prestito al Sassuolo può diventare una pedina di mercato

Nei possibili discorsi tra Juventus e Sassuolo potrebbe entrare anche Vasilije Adzic. Il trequartista montenegrino è attualmente in prestito alla società emiliana, dove è stato mandato per trovare maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita. La Juventus continua a credere nelle sue qualità e dovrà valutare quale soluzione possa garantirgli le migliori prospettive tenendo conto anche con Spalletti il feeling non è mai sbocciato. Non è escluso che il suo futuro possa essere oggetto di un nuovo confronto tra le due società, con l’ipotesi di un prolungamento del prestito o di una formula differente. Adzic potrebbe anche diventare una pedina nell’eventuale trattativa per Bakola, ma si tratterebbe di una soluzione delicata, considerando che i bianconeri non vorrebbero perdere il controllo su un investimento per il futuro.

Carnevali e Palmieri, i rapporti tra i dirigenti favoriscono i dialoghi

A rendere possibile un nuovo asse di mercato tra Juventus e Sassuolo è anche la conoscenza reciproca tra Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri. I due dirigenti hanno condiviso un’esperienza professionale proprio in Emilia e conoscono bene le rispettive strategie nella gestione del mercato e nella valorizzazione dei giovani. Un rapporto che potrebbe facilitare i contatti e rendere più semplici eventuali accordi, pur senza eliminare la necessità di trovare un’intesa sulle valutazioni economiche. La Juventus cerca profili giovani con margini di crescita, mentre il Sassuolo punta a valorizzare i propri talenti e a ottenere un ritorno adeguato dai loro eventuali trasferimenti. Due esigenze che potrebbero incontrarsi proprio a gennaio.

Juventus-Sassuolo, a gennaio può nascere un nuovo asse di mercato

Bakola e Adzic sono i due nomi principali di una possibile collaborazione destinata a proseguire anche nella prossima finestra di mercato. La Juventus vorrebbe assicurarsi un talento seguito da diverse società, mentre il Sassuolo potrebbe ottenere le risorse necessarie per continuare a investire sulla propria rosa e mantenere almeno temporaneamente un giocatore importante. L’eventuale permanenza di Bakola in Emilia fino a giugno rappresenterebbe una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Resta da capire se Adzic sarà coinvolto direttamente nella trattativa oppure se il suo futuro verrà discusso separatamente. Carnevali potrebbe dunque tornare a dialogare con la Juventus, sfruttando rapporti consolidati e una strategia comune sulla valorizzazione dei giovani.