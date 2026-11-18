L'ex capitano bianconero, oggi dirigente, ammette che servirà tempo per tornare a vincere e lancia l'allarme sul divario economico con la Premier League

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Le parole di Giorgio Chiellini fanno sempre rumore in casa Juventus, soprattutto adesso che l’ex capitano siede dall’altra parte della scrivania. Intervistato dal podcast YouTube Business of Sport, il dirigente bianconero ha parlato con grande franchezza della situazione del club, del divario sempre più ampio con la Premier League e delle difficoltà del calcio italiano. Il Chief Club Affairs Officer e consigliere federale in rappresentanza della Serie A, ha parlato così sul divario economico con il calcio inglese: “L’unica realtà in grado di competere con la Premier League non è il campionato in sé, bensì i singoli club: si pensi a Bayern Monaco, PSG, Real Madrid o Barcellona. Tutto qui”.

“Il Bournemouth oggi spende più della Juve, anni fa ci avremmo riso su”

Chiellini prosegue: “Se dieci anni fa qualcuno mi avesse detto che il Bournemouth, con tutto il rispetto, avrebbe potuto spendere molto più della Juventus, ci saremmo fatti tutti una bella risata”. Il passaggio che ha colpito di più i tifosi della Juventus inevitabilmente riguarda il futuro della squadra. Chiellini non ha fatto promesse e non ha nascosto le difficoltà: “Ci vorrà del tempo, non so esattamente quanti anni. La Juventus di oggi… Credo e spero che l’attuale dirigenza aiuterà il club a tornare ai vertici il prima possibile”.

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Chiellini: “Juve? Ci vorrà del tempo per tornare a vincere, ma saremo lì”

Il dirigente capisce anche il punto di vista dei tifosi, abituati a vincere, specialmente in patria: “È comprensibile che i tifosi premano per tornare a vincere al più presto. Naturalmente, guardano ai nove scudetti consecutivi, un’epoca ormai passata, gestire questa pressione non è affatto facile”. L’ex difensore indica però nella proprietà il punto fermo da cui ripartire: “Tuttavia, la proprietà rappresenta la garanzia di una continuità vincente. Una famiglia che guida il club da 100 anni è la certezza, per i tifosi, per i giocatori e per la società stessa, che si possa tornare a vincere. Ci vorrà del tempo ma saremo lì, tutti insieme, a festeggiare”.

“Lotteremo per non retrocedere”: le reazioni social dei tifosi juventini

Le parole di Chiellini hanno fatto rapidamente il giro dei social e le reazioni dei tifosi bianconeri oscillano tra sarcasmo e rassegnazione. Su X c’è chi ha letto nell’ammissione del dirigente uno scenario ancora più cupo: “Apposto, allora l’anno prossimo neanche in conference andiamo. E quello dopo lotteremo per non retrocedere“. Altri hanno scelto l’ironia per sfogare l’impazienza di un ambiente abituato a vincere: “Me lo auguro, ma muovetevi, ho già una certa età e potrei non fare in tempo!”. Al di là dei toni da social, queste reazioni dicono molto sullo stato d’animo della piazza. La sincerità di Chiellini è apprezzabile, perché raramente un dirigente ammette in pubblico di non sapere quando la propria squadra tornerà a vincere, specialmente se si parla di un’istituzione come la Juventus. Proprio per questo le sue parole hanno un peso diverso: arrivano dopo un avvio di stagione deludente, che ha già fatto crescere il malcontento, e a poche settimane dalla sessione invernale di mercato, quando i tifosi si aspettano segnali concreti per quantomeno tornare in Champions League.

Chiellini lancia l’allarme sul calcio italiano: “Abbiamo smarrito le nostre qualità migliori”

L’analisi di Chiellini comprende anche tutto il momento delicato della Nazionale e del movimento calcistico italiano in generale. Dopo il trionfo agli Europei del 2021, proprio con Chiellini assoluto protagonista, l’Italia ha mancato altri due Mondiali, che si aggiungono all’esclusione del 2018. Per Chiellini il problema nasce dal lavoro sui giovani: “In Italia non si è investito abbastanza nello sviluppo dei talenti: abbiamo smarrito le nostre qualità migliori e oggi mancano sia grandi talenti che difensori di alto livello”. E se l’allarme viene da un difensore del suo calibro…. Inevitabile fare il paragone anche con altre realtà che hanno saputo sfruttare bene il bacino di talento e allo stesso tempo non hanno perso i dettami fondativi: “Se guardiamo ad altri Paesi, notiamo che hanno saputo preservare le proprie caratteristiche distintive; noi abbiamo ottimi allenatori, ma è necessario puntare sullo sviluppo dei giocatori fin dal settore giovanile”.