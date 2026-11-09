Juventus, il compleanno di Del Piero si trasforma nella contestazione a Elkann: nel mirino anche per il flop Ferrari

L’ex capitano della Juventus ha compiuto 52 anni il 9 novembre ma i post per celebrarlo sono diventati l’occasione per lanciare un nuovo attacco alla proprietà bianconera, sotto attacco anche per la Ferrari

Un giorno speciale per tutti i tifosi della Juventus, il giorno del capitano Alessandro Del Piero. “Pinturicchio” compie 52 anni e nonostante abbia appeso da tempo le scarpette al chiodo resta nei cuori di tutti i tifosi della Vecchia Signora. Il compleanno della leggenda juventina però diventa l’occasione per contestare ancora una volta la dirigenza e la proprietà rappresentata da John Elkann che finisce nel mirino anche per il momento difficile della Ferrari.

I messaggi al post di auguri del club

E’ il giorno di Alex Del Piero, una delle grandi bandiera (mai ammainate) della Juventus. Il nome dell’ex capitano continua a essere un punto di riferimento per i tifosi della Vecchia Signora. E’ così sin dal suo addio e continua a esserlo ancora di più in questi anni difficili. Il club bianconero ha ricordato l’ex capitano con due post sulle sue pagine social che nel giro di qualche ora si sono trasformati in una petizione. Da tempo infatti i tifosi chiedono che “Pinturicchio” assuma un ruolo apicale in società: “Esempio, simbolo, capitano e Presidente”, scrive Steph e sono in tantissimi a usare le parole usate dalla Juve nel post per lanciare Alex verso il prossimo atto: “Manca l’ultimo step, quello di presidente. Datevi una sveglia”, scrive Gianluca. La pensa allo stesso modo anche Kino: “Se volevate riportarlo a casa siete in ritardo di 14 anni”.

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La contestazione a Elkann e al club

Da tempo John Elkann è finito nel mirino dei tifosi bianconeri che credono che l’attuale proprietà non faccia abbastanza per riportare la squadra ai vertici del calcio in Italia e in Europa. Critiche e contestazioni che dalla proprietà si estendono anche alla dirigenza. L’accusa principale è quella di non avere una vera “anima juventina” all’interno del club come lo sarebbe la presenza di Alessandro Del Piero. “Richiamatelo in società prima di subito invece di riempirvi la bocca con auguri che non valgono niente. E chiamate anche Antonio già che ci siete”, scrive Matteo che fa riferimento anche ad Antonio Conte. E ancora: “Elkann non solo ha ucciso la Juventus ma ci sta riuscendo pure coi tifosi, ormai quasi indifferenti a questa deriva verso la mediocrità e l’irrilevanza”.

Elkann nel mirino anche per il flop Ferrari

Se la situazione di una Juventus troppo incostante in campionato fa arrabbiare i fan della Vecchia Signora, le contestazioni in casa Ferrari quasi raddoppiano quando si parla di Formula 1. La gara in Brasile e l’ennesimo flop della rossa sta facendo infuriare i tifosi della scuderia di Maranello che non vedono via d’uscita a una situazione che sembra da anni di stallo totale. Nelle ultime settimane alla mancanza di risultati si è andata a unire anche una situazione di grande incertezza riguardo il peso della dirigenza e della proprietà all’interno del team. Le continue scaramucce tra Hamilton e Leclerc che in più di una circostanza sono stati richiamati all’ordine da Vasseur hanno stancato i tifosi della Ferrari, che di questa situazione accusano anche lo stesso Elkann.