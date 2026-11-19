Il tecnico leccese è uscito allo scoperto: per il popolo di Madama è l'unico che può risollevare la squadra ma le sue parole in questo momento possono essere pericolose

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. Non so se tra uno, dieci, quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juve”. Antonio Conte pubblicamente non l’aveva mai detto. Lo ha fatto in un’intervista a Cronache di spogliatoio che ha avuto un effetto deflagrante su tutto il mondo bianconero.

Le parole di Conte

L’ex ct ha ricordato le circostanze recenti in cui è stato vicino a tornare: “La cosa curiosa, nel rapporto tra me e la Juve, è che in passato ci sono stati dei momenti in cui avremmo potuto ritrovarci. È successo quando hanno deciso di prendere Sarri: io ero libero e poi sono andato all’Inter. Ed è successo una seconda volta quando ero libero e Giuntoli ha deciso di prendere Thiago Motta: io sono andato a Napoli”.

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La reazione di Spalletti

Vero è che Conte ha premesso che devono coincidere due circostanze, ovvero che lui sia senza panchina (come ora) e che la Juve cerchi un nuovo allenatore ma quando ha letto quelle parole Spalletti è rimasto basito. Le ha considerate fuori luogo e fuori tempo, un’autocandidatura in un momento delicatissimo della stagione. Difficile che mandi giù questo boccone facilmente mentre tra i tifosi scoppia già la Conte-mania.

I tifosi scatenati sul web

Fioccano i commenti sui social: “Le parole di Conte, arrivate in un momento delicato della stagione e dopo le preoccupanti dichiarazioni di Carnevali, potrebbero destabilizzare lo spogliatoio. Spalletti avrà il difficile compito di tenere alta la motivazione e la concentrazione della squadra” e poi: “Io Conte lo rivorrei subito, sono stanco di vedere il nulla cosmico alla Juventus. Serve qualcuno che ci faccia tornare la voglia di guardare le partite. Poi se va via dopo 2 anni, pazienza. Detto questo, è il solito figlio di….e non doveva dire quelle robe a Cronache”

C’è chi scrive: “Quando parla di Juve ha gli occhi lucidi. La Passione per la sua Signora è come il nostro:Amore. 10 Anni di dichiarazioni d’Amore per cercare di tornare. Ma noi non dobbiamo riprenderlo solo perché Uno di Noi. Noi dobbiamo riportarlo a casa perché è il migliore di Tutti” e poi: “La Juve è sempre ripartita da chi ha fatto la storia: Trapattoni e Lippi sono gli esempi più lampanti: Conte ha sbagliato come hanno sbagliato Trapattoni e Lippi, ma con una differenza loro ci hanno portato nella storia, ora tocca a lui finire il percorso iniziato nel 2011/12″.

Il web è scatenato: “Conte o non Conte i problemi alla Juve rimarrebbero e solo un miracolo svolterebbe completamente la situazione della società” e poi: “Posso immaginare le conseguenze che le parole di Conte di oggi avranno per Spalletti , in una stagione che lo ha già visto sull’orlo del baratro. Un ambiente che è semplicemente ridicolo da anni, ancora alle prese con i fantasmi dell’era dei nove scudetti” e ancora: “Adesso Carnevali e Massara hanno le spalle al muro… Finita la favoletta che Antonio Conte non vuole tornare alla Juventus” e infine: “Purtroppo, le parole di Conte avranno un impatto diretto sulla squadra e sull’allenatore”.