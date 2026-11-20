L'autocandidatura del tecnico leccese un'uscita fuori luogo: magari è in buona fede ma doveva pensarci bene per non destabilizzare un ambiente già in difficoltà

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Di natura è così, sponteaneo, diretto. E le sue parole spesso sono cazzotti che colpiscono allo stomaco. Antonio Conte non sa fingere, prendere o lasciare. E di solito chi lo prende vince ma dopo poco viene lasciato. L’ultima uscita del tecnico leccese è stata però una mezza autorete sia pur in buona fede.

Le candidature di Conte

Già quando era a spasso dopo le esperienze in Premier League, Conte buttò il suo primo amo: “Mi piacerebbe allenare a Napoli o a Roma, due piazze calde”. Invito ricevuto e accolto: arrivò la telefonata di De Laurentiis che gli diede carta bianca, salvo poi non trovarsi più con i conti. Se però sia gli azzurri che i giallorossi avevano la panchina libera all’epoca, stavolta la situazione è diversa. Offirsi alla Juventus in questo momento è una vera coltellata a Spalletti.

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Sei anni al buio per la Juventus

La Juve – non da oggi, per la verità – sta attraversando un momento difficile. In campionato non vince dal 2020, l’anno del Covid che agevolò Sarri, e l’ultimo trionfo è la coppa Italia vinta da Allegri. Si sono succeduti allenatori e ds ma da quando Andrea Agnelli, Nedved e tutto il vecchio entourage è stato spazzato via dalla vicenda plusvalenze Madama arranca. Cambia, sposta, spende ma non c’entra più neanche l’obiettivo minimo. Spalletti era partito benino ma, complice anche un mercato insufficiente e i tanti infortuni, non sta spostando gli equilibri.

L’ex ct già da prima era stato costretto a convivere con il convitato di pietra Antonio Conte, rimpianto e invocato dai tifosi ma ora l’allenatore pugliese è uscito proprio allo scoperto. Il primo indizio un mesetto fa, quando aveva tracciato l’identikit del club che avrebbe voluto allenare: “Un Club blasonato che ha perso di vista la propria storia, oggi un po’ appannata”.

L’identikit del club desiderato da Conte

Un disegno che sembrava perfetto anche per il Manchester United di Carrick ma ai Red Devils è andato Pochettino ed allora ecco che Conte chiarisce meglio il concetto: “Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. Non so se tra uno, dieci, quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juve. La cosa curiosa, nel rapporto tra me e la Juve, è che in passato ci sono stati dei momenti in cui avremmo potuto ritrovarci. È successo quando hanno deciso di prendere Sarri: io ero libero e poi sono andato all’Inter. Ed è successo una seconda volta quando ero libero e Giuntoli ha deciso di prendere Thiago Motta: io sono andato a Napoli”.

Ora dal Napoli è andato via, Giuntoli alla Juve non c’è più come non c’è più Andrea Agnelli con cui i rapporti si ruppero irrimediabilmente ed ecco che il cerchio potrebbe chiudersi ma tutto questo passando per il corpo di Spalletti e di una squadra che sta lottando per ritrovare una sua identità. Fin quando Conte rivela aneddoti del passato all’Inter o al Napoli ci sta. Ci sta meno quando allunga la sua ombra sulla Juve così sfacciatamente. Cosa dirà Spalletti ora?