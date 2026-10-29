Juventus, Conte nel destino: i quattro fattori che spingono il ritorno di Antonio in bianconero, per Spalletti è iniziato il countdown

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Antonio Conte è davvero destinato a tornare ad essere l’allenatore della Juventus? Difficile dirlo oggi, di sicuro esistono almeno quattro fattori che rendono pronto il terreno per un ritorno in bianconero del tecnico salentino. La sensazione è che per Luciano Spalletti sia iniziato il countdown.

La Juventus a Conte: le parole di Spalletti

Le condizioni per un ritorno di Antonio Conte alla Juventus sembrano più favorevoli che mai, dopo la sconfitta dei bianconeri a Genoa. Ma oltre alla classifica deficitaria, esistono almeno altri quattro fattori che potrebbero spingere la Juve verso un “Conte II”: il primo sta nelle parole pronunciate ieri nel post-partita da Luciano Spalletti. Era capitato già in passato che l’allenatore toscano criticasse i suoi giocatori, mai però aveva toccato punte drammatiche come quelle di ieri. “Bisogna metterci qualcosa di più… ammesso che la squadra ce l’abbia qualcosa di più”, ha dichiarato a Dazn Spalletti, apparso ormai rassegnato di fronte all’impossibilità di migliorare questa Juve, salvo poi correggere il tiro in conferenza stampa, affermando di non aver intenzione di abbandonare la Juve.

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La necessità di lottare

Oltre a uno Spalletti che pare aver esaurito le risorse per rianimare la Juve, esiste poi un secondo fattore pro-Conte legato al contenuto dell’accusa lanciata dal tecnico toscano. Secondo Spalletti la Juventus è carente sul piano “della battaglia” – parole sue – della voglia di combattere, di accettare il duello fisico che, “nell’era Orsato”, è sempre più proponderante in serie A. Da questo punto di vista, esiste un allenatore migliore di Conte nel risvegliare l’istinto guerriero di una squadra? Nella capacità di stimolare i giocatori a combattere su ogni pallone? Se il problema della Juve è davvero la voglia di lottare, nessun tecnico è più adatto di Conte per risolverlo.

Il fattore United a la sosta per le nazionali

Agli elementi legati alle difficoltà di Spalletti, poi, vanno aggiunti due fattori di ordine pratico che possono favorire il ritorno di Conte alla Juventus. Il primo è legato alla fine della concorrenza del Manchester United: secondo la stampa britannica, in caso di esonero di Michael Carrick i Red Devils preferirebbero l’ex allenatore del Newcastle Eddie Howe al tecnico salentino, poco gradito per il suo decisionismo. In alternativa, lo United si rivolgerebbe all’ex c.t. della Germania Julian Nagelsmann.

L’altro elemento pratico è che presto la serie A tornerà a fermarsi per la sosta delle nazionali di novembre, un momento particolarmente adatto per procedere a un cambio di panchina: Conte avrebbe poco meno di due settimane per iniziare a lavorare sulla testa dei giocatori – quelli non convocati in nazionale – un tempo non lungo ma comunque sufficiente per iniziare a trasmettere i suoi principi alla squadra.

Countdown per Spalletti

Proprio la sosta per le nazionali rappresenta dunque l’intervallo in cui la Juventus potrebbe procedere all’operazione Conte. Ciò a meno che Spalletti non riesca a tirare su i bianconeri nelle tre partite che la precedono: il countdown per il tecnico toscano è iniziato, le gare con Napoli, Az Alkmaar e Fiorentina potrebbero decidere il suo futuro. E quello di Conte.