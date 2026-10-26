Juventus, Conte resta la prima scelta: l'indizio da Manchester. Il retroscena su Spalletti e la difesa a tre

Nagelsmann e Howe sono i principali candidati per rilevare la panchina di Carrick, il tecnico italiano resta in pole position per tornare a Torino dove la società avrebbe accolto positivamente il passaggio al 3-5-2 deciso dopo il ko con la Lazio

La pioggia che ha spazzato Old Trafford assieme al Bournemouth ha probabilmente lavato via anche le ultime speranze di Carrick. Quattro gol dal Como, tre dai ragazzi di Rose che avevano riservato identico trattamento anche al Milan in Europa League.

Conte, Manchester si allontana

L’ex centrocampista, colonna della grande squadra che fu di Alex Ferguson, sembra giunto ormai al capolinea: sedicesimo posto, una sola vittoria in otto partite è decisamente troppo per i Red Devils, solo un punto sulla zona retrocessione. Il cambio di panchina appare ormai inevitabile, con la scelta che sembra già ristretta a due nomi. Secondo la “BBC Sport”, Eddie Howe e Julian Nagelsmann sarebbero i principali candidati in caso di cambio al timone del Manchester United.

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Howe o Nagelsmann al posto di Carrick

Entrambi gli allenatori, attualmente senza panchina, sarebbero a conoscenza dell’interesse e avrebbero dato la loro disponibilità. Più defilata l’opzione Antonio Conte, anche lui sul mercato, mentre un altro dei profili considerati dai Red Devils, Unai Emery, difficilmente verrebbe liberato dall’Aston Villa. Discorso simile per Fabian Hurzeler, che bene sta facendo col Brighton, mentre appare per il momento irraggiungibile Cesc Fabregas, per il quale in futuro ci sarà da fare i conti con la concorrenza di diversi top club.

Conte, la Juventus nel destino

Dunque, sembra ormai chiaro che Antonio Conte non tornerà in Premier League, dopo le esperienze con Chelsea e Tottenham. Per il tecnico leccese, la Juventus rimane a questo punto la candidata più seria, sempre che il percorso di Spalletti a Torino non vada a buon fine. Ed è spuntato un ulteriore retroscena a proposito della decisione presa da Spalletti di passare alla difesa a tre, dopo il patatrac contro la Lazio.

Spalletti e il 3-5-2

Il tecnico si è confrontato a lungo con i giocatori, come ha ammesso pubblicamente, per trovare una soluzione dopo la sconfitta contro la Lazio. Si è deciso di puntare sui tre centrali protetti da due esterni, con le due punte (Kolo Muani e Woltemade) a scambiarsi il fronte offensivo. L’indiscrezione che filtra da Torino è che questa decisione sia stata accolta positivamente anche da ambienti della dirigenza bianconera, proprio perché in questo modo la squadra sarebbe già “pronta” ad accogliere Conte, il cui mantra è appunto la difesa a tre, in caso di avvicendamento in panchina.