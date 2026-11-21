L'allenatore bianconero se la cava con grande fair play, domani con il Venezia assenti anche Nico Gonzalez e Kalulu, tirata di orecchie per Woltemade

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La domanda vera arriva dopo un po’, è giusto che prima si parli del Venezia, degli infortunati (anche Nico Gonzalez e Kalulu si sono aggiunti ai lungodegenti) o al momento di Woltemade (È uno che diventa abbastanza energico quando è nello stretto, ultimamente ha fatto vedere un miglioramento però deve reggere botta nei duelli”) ma anche Spalletti sapeva bene che era attesa una replica a Conte dopo l’autocandidatura alla panchina della Juve del tecnico leccese. E non si è tirato indietro.

La risposta di Spalletti a Conte

Quasi disarmanti le parole di Spalletti all’intervista di Conte: “Io trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore“. Poi però quando gli chiedono se si sarebbe comportato alla stessa maniera al suo posto replica candidamente: “Quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L’ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare”.

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Le 600 panchine di Spalletti

Col Venezia sarà una gara speciale, la 600esima panchina per Spalletti: «Sto preparando la partita di domani con la stessa emozione della prima, come se fosse la prima. Ci sono stati momenti durante questo percorso che hanno un po’ segnato la mia carriera da allenatore, il mio essere professionista, allenatore di una squadra. Sono molto felice di aver fatto questo tour nel calcio. È stata la mia vita, il mio desiderio di quando ero bambino».

Infine una riflessione su Ekhator: “Non ce l’ho mai avuto a disposizione…Il ragazzo è sicuramente una prospettiva importante. Come si dice sempre, prima di diventare campioni sono stati giovani di buone prospettive. Spero ci faccia vedere la sua condizione fisica ripresa in maniera sempre più presente. Poi è chiaro che gli si ritaglieranno degli spazi. Se lo merita. Non ci faremo condizionare dall’età. Lui ha fisicità di randellargli palla addosso, quella cultura di stare in campo con le mani dell’avversario sulla schiena. Siamo contenti, ho rivisto un nucleo importante di giocatori della Juventus».