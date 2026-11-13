Juventus, dal CdA ok all'aumento di capitale ma con lo sconto: c'è un motivo

Il club bianconero raccoglierà subito 200 milioni sui 250 autorizzati. Exor garantirà circa 131 milioni, mentre le nuove azioni avranno uno sconto del 28,36%.

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La Juventus ha definito i dettagli del nuovo aumento di capitale, ma per il momento ha deciso di fermarsi a 200 milioni di euro rispetto ai 250 autorizzati dall’assemblea degli azionisti. Il Consiglio di amministrazione ha scelto di procedere per gradi, mantenendo a disposizione altri 50 milioni da utilizzare eventualmente nei prossimi esercizi. L’operazione prevede l’emissione di nuove azioni a 0,96 euro, con uno sconto del 28,36% rispetto al valore teorico di Borsa. Una decisione legata soprattutto alle esigenze finanziarie del club e alla necessità di rispettare i parametri economici imposti dalle normative sportive.

Juventus, aumento di capitale da 200 milioni: gli altri 50 restano a disposizione

Il CdA bianconero ha deliberato un aumento di capitale da circa 200 milioni di euro, esercitando soltanto parzialmente la delega fino a 250 milioni ricevuta dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 3 novembre. La scelta consente alla società di ottenere subito le risorse necessarie per rafforzare il patrimonio e sostenere i propri obiettivi strategici, senza utilizzare immediatamente l’intera somma autorizzata. I restanti 50 milioni potranno essere raccolti nei prossimi esercizi, in base alle esigenze finanziarie e ai tempi di realizzazione dei piani di investimento. Una gestione graduale dell’operazione che permette alla Juventus di conservare margini di flessibilità anche in relazione ai vincoli imposti da UEFA e FIGC.

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Il motivo della scelta: bilancio, fair play finanziario e investimenti

La decisione del club nasce soprattutto dalla necessità di consolidare la situazione patrimoniale e finanziaria. Nell’esercizio 2025-26 la Juventus ha registrato una perdita di 66 milioni di euro, mentre il patrimonio netto al 30 giugno 2026 era sceso a 12 milioni. Secondo quanto comunicato dalla società, nelle ipotesi di risultati sportivi in linea con quelli dei periodi precedenti alla stagione appena conclusa, le esigenze di rafforzamento patrimoniale per l’esercizio corrente e, in misura minore, per quello successivo rappresentano circa il 45-50% dei 250 milioni complessivamente autorizzati. L’aumento servirà quindi a sostenere la competitività sportiva, l’equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei parametri UEFA e FIGC. Tra le possibili destinazioni figurano anche gli investimenti sugli asset strategici e la valorizzazione del marchio Juventus.

Nuove azioni a 0,96 euro: sconto del 28,36% e diritti per gli azionisti

Uno degli aspetti più significativi dell’operazione riguarda il prezzo delle nuove azioni. Il CdA ha fissato il valore di sottoscrizione a 0,96 euro per azione, incorporando uno sconto del 28,36% rispetto al prezzo teorico ex diritto (TERP), calcolato sulla base della quotazione del titolo al 12 novembre 2026. Saranno emesse fino a 208.516.998 nuove azioni, offerte agli azionisti nel rapporto di una nuova azione ogni due possedute. Il periodo per esercitare i diritti di opzione andrà dal 16 novembre al 1° dicembre, mentre i diritti saranno negoziabili in Borsa dal 16 al 25 novembre. Quelli eventualmente non esercitati saranno successivamente offerti sul mercato, secondo le modalità previste dalla normativa.

Exor pronta a investire 131 milioni: già versati 60 milioni

A sostenere l’operazione ci sarà ancora una volta Exor, azionista di maggioranza della Juventus con il 65,4% del capitale sociale e il 78,3% dei diritti di voto. La holding della famiglia Agnelli ha già versato 60 milioni di euro come anticipo sul futuro aumento di capitale e si è impegnata a sottoscrivere la propria quota, per un controvalore di circa 131 milioni di euro. L’impegno comprende anche l’eventuale sottoscrizione delle azioni che dovessero rimanere inoptate al termine dell’offerta, garantendo così la copertura dell’intera operazione. Per coordinare l’aumento di capitale, la Juventus ha inoltre incaricato Citigroup e UniCredit. Resta invece ancora da definire la destinazione della parte dei proventi che eccederà le esigenze di rafforzamento patrimoniale: una quota potrebbe essere utilizzata per gli investimenti sul mercato, ma al momento non ci sono indicazioni ufficiali sulla ripartizione.