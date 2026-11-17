I due attaccanti verso il ritorno a Torino, ma l’ex Lille può comunque rivelarsi un’opportunità per il mercato bianconero: spunta l’ipotesi di uno scambio con Simeone

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Cercasi bomber disperatamente. Spalletti aspetta rinforzi a gennaio per guarire dal mal di gol che attanaglia la Juventus. In attesa del ritorno di Yildiz, non ancora vicino, i numeri di Kolo Muani e Woltemade non sono sufficienti: per provare a competere con le prime quattro della classe, bisogna alzare il livello e aumentare il bottino di reti. E tornano di moda due problemi irrisolti della scorsa stagione: già, non arrivano buone notizie da Openda e David. Tuttavia il canadese potrebbe regalare il nuovo bomber ai bianconeri.

Juventus, con i riscatti non ci siamo: segnato il destino di Openda

Ceduto in prestito all’Olympique Lione dopo essere stato acquistato dal Lipsia per 43 milioni di euro, Openda aveva iniziato la stagione con il piede giusto. Poi è arrivato l’infortunio al perone rimediato durante la gara contro il Lens: il belga non scende in campo da inizio ottobre e, nel frattempo, l’OL ha perso anche Paulo Fonseca, che ha lasciato il club per tornare allo Sporting.

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La società francese sta attraversando una fase molto delicata dal punto di vista economico e, con ogni probabilità, non presenterà un’offerta alla Juventus per il riscatto dell’attaccante. Ai bianconeri non resta quindi che sperare nell’interesse di altri club.

Anche l’Atletico Madrid rinuncia a David

Vale lo stesso discorso di Openda. Anche l’avventura di David all’Atletico Madrid era iniziata in maniera brillante con i tre gol consecutivi in campionato, di cui uno nel Clasico vinto contro il Real Madrid a fine settembre. Quindi il blackout: da quel momento l’ex Lille non ha più segnato, trovando sempre meno spazio nell’undici di Simeone.

Nelle ultime tre partite prima della sosta il canadese ha collezionato solo 50’ in campo: troppo poco per pensare che i colchoneros possano spendere 25 milioni per riscattarlo. L’attaccante si è però sbloccato in nazionale, andando a bersaglio nel doppio confronto col Guatemala in Nations League.

Perché il canadese può regalare il bomber a Spalletti

La scorsa estate l’Atletico Madrid aveva già rinunciato al riscatto di Nico Gonzalez. Ora farà altrettanto con David. Ma la Juventus non ha perso la speranza di arrivare a un vecchio obiettivo di mercato: il gigante norvegese Sorloth. Il trentenne attaccante norvegese ha il contratto in scadenza nel 2028 e, come certificato dal suo minutaggio, non sembra godere più della fiducia del Cholo.

Come rivelato dal Corriere dello Sport, non è impossibile ipotizzare uno scambio già durante la finestra invernale di mercato. Spalletti incrocia le dita e spera, perché lì davanti servono innesti. Ballano tanti nomi: da Scamacca a Balogun fino a Sesko. L’importante è che Carnevali e Massara gli consegnino un centravanti in grado di garantire gol. Tanti gol.