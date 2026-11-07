Juventus, l’ultima mossa di Tether che infastidisce Elkann e Carnevali: la scalata al club potrebbe avere un altro capitolo

Il colosso delle stablecoin ha deciso di partecipare all’aumento di capitale da 250 milioni proposto da Exor ma ha deciso da astenersi su tutte la altre proposte dell’assemblea ordinaria tra cui l’approvazione del bilancio

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

John Elkann ed Exor hanno deciso qualche settimana fa di continuare a investire e in maniera importante sulla Juventus. Un aumento di capitale da 250 milioni quello proposto all’assemblea degli azionisti dello scorso martedì 3 novembre che dovrebbe dare nuovo impulso al club e confermerebbe l’impegno per il futuro bianconero. Ma in questa storia c’è da prendere anche in considerazione la posizione di Tether che detiene l’11,5% delle azioni.

La decisione di Tether

Tether obbedisce ancora una volta. La società che fa capo a Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino ha deciso di versa i 28,8 milioni relativi alla sua quota per l’aumento di capitale ma nonostante questa scelta, è evidente che il socio di minoranza continui a nutrire dei forti dubbi sulla politica economica di Exxor nella gestione del club. Del resto già lo scorso anno, iol gigante delle stablecoin aveva approvato il bilancio in perdita (58 milioni) ma aveva contratto l’aumento di capitale sul piano formale. Una mozione respinta dall’assemblea con la società che poi aveva contribuito a versare 11,7 per la sua quota di ricapitalizzazione.

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Ora avviene più o meno lo stesso, con la società che oltre che all’approvazione del bilancio, ha deciso di astenersi su tutte le altre proposte dell’assemblea ordinaria. Tra queste anche le nomine di Giovanni Carnevali e Martina Stori nel consiglio di amministrazione per prendere il posto di Damien Comolli e Kerstin Andrea Luz, l’approvazione del piano di commenti a obiettivi per i dirigenti.

La mossa che infastidisce Elkann

Nessuna dichiarazione o atto di sfida, ma le azioni di Tether in sede di assemblea lasciano intendere, ancora una volta, che Devasini e Ardoino non sono allineati alla politica di gestione di Exor e dunque di John Elkann. Il socio di minoranza spinge per un ritorno rapido all’equilibrio operativo e per un modello commerciale più aggressivo e innovativo. La decisione di “astenersi” riguardo alcune decisioni prese nel confronto dell’assemblea dimostra ancora una situazione di gelo tra le parti con Tether che non ha messo da parte i suoi tentativi di scalata.

Ardoino e la voglia di Juventus

Lo scorso anno Tether è uscita allo scoperto dichiarando di avere avanzato un’offerta per l’acquisto della quota di maggioranza della Juventus. Una proposta che è stata respinta immediatamente al mittente da John Elkann, dopo qualche settimana di trambusto, la linea del socio di minoranza è cambiato. Ardoino che era diventato anche sui social un punto di riferimento per i tifosi bianconeri, ha scelto una strada diversa, operando maggiormente dietro le quinte. Un silenzio che però non significa che la volontà di prendersi il club sia ormai passato, anzi forse è il contrario. Tether continua a mostrare la sua opposizione alla proprietà bianconera senza però andare direttamente allo scontro. E in un momento di grande instabilità anche sul fronte sportivo tutti gli scenari sono ancora aperti.