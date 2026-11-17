Pierre-Emile Hojbjerg, da diverse sessioni di mercato un pallino della Juventus e di Luciano Spalletti, potrebbe diventare un obiettivo concreto dei bianconeri a gennaio con l’aiuto del Napoli di Massimiliano Allegri. Un altro ex bianconero, Fabio Paratici, rappresenta invece un concorrente diretto con la sua Fiorentina.
- Juventus, Hojbjerg obiettivo per gennaio
- Hojbjerg, l’ex Allegri alleato della Juventus
- L’ex Paratici concorrente dei bianconeri
Juventus, Hojbjerg obiettivo per gennaio
Muscoli, esperienza e piedi buoni: Pierre-Emile Hojbjerg è considerato da tempo da Luciano Spalletti come un rinforzo ideale per il centrocampo della Juventus, specialmente dopo l’infortunio di Manuel Locatelli. Il danese del Marsiglia è tornato ora nel mirino del club bianconero, che vorrebbe regalarlo al proprio tecnico nel prossimo mercato di gennaio: Hojbjerg, 31 anni, approderebbe con piacere in serie A e in particolare a Torino, mentre l’OM ha bisogno di cedere il centrocampista per non svenderlo la prossima estate, quando mancherà solo un anno alla fine del contratto, in scadenza a giugno 2028.
Hojbjerg, l’ex Allegri alleato della Juventus
Nell’operazione Hojbjerg la Juventus potrebbe trovare un inatteso alleato in Massimiliano Allegri, pronto a dire sì alla cessione di Frank Zambo Anguissa proprio al Marsiglia: il camerunese è in scadenza di contratto e a gennaio il Napoli avrà l’ultima occasione per ricavare qualcosa dal suo cartellino. Allegri, che ha posto il veto alla cessione di Anguissa la scorsa estate, stavolta sarebbe disposto a dare il suo via libera all’operazione.
Il Marsiglia è interessato al camerunese, che giocò nell’OM 10 anni fa, all’inizio della carriera, passando anche dalla seconda squadra. E con l’eventuale arrivo di Anguissa, il club francese sarebbe poi pronto a lasciar andare Hojbjerg con destinazione Juventus.
L’ex Paratici concorrente dei bianconeri
All’opposto di Allegri si trova invece Fabio Paratici, altro ex Juve oggi d.s. della Fiorentina. Hojbjerg è infatti anche in cima alla lista dei desideri della società viola, che ad oggi rappresenta la concorrente principale dei bianconeri per il centrocampista danese. E, a dirla tutta, Paratici ha anche un vantaggio rispetto a Giovanni Carnevali e alla squadra mercato della Juve: il dirigente della Fiorentina conosce molto bene Hojbjerg, che è stato un giocatore del Tottenham nel periodo in cui Paratici ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo degli Spurs.
Anzi, fu proprio Paratici ad accontentare il danese quando, a causa dello scarso utilizzo da parte dell’allora tecnico del Tottenham Ange Postecoglou, il giocatore chiese di andare al Marsiglia, prima in prestito nell’estate del 2024 e poi in via definitiva l’anno seguente. La Juventus ha dunque bisogno di avviare al più presto la trattativa col Marsiglia per provare ad anticipare le mosse del suo ex dirigente.