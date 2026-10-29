La storica voce Rai non salva niente dei bianconeri dopo la bruttissima sconfitta a Marassi ed indica nel solo Antonio Conte la soluzione dei problemi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che fine ha fatto la Juventus? Che prospettive può avere dopo l’ennesima figuraccia col Genoa? Che futuro si prospetta per Spalletti che appare sempre più in difficoltà a dare non solo un gioco ma almeno un’anima a una squadra che aveva il verbo vincere nel Dna? Tutto il mondo bianconero è in subbuglio, media e tifosi non salvano nessuno ed anche la storica voce della Rai Carlo Nesti va giù duro in un video postato sul suo profilo social.

L’attacco di Carlo Nesti

Nesti evoca i film horror di Dario Argento e dice: “In una serata da film horror profondo rosso, anzi profondo rosso blu, che sono i colori del Genoa, neanche un Dario Argento avrebbe sceneggiato in modo così inquietante il terrore della Juve, il terrore dei giocatori tale da bloccare le loro gambe e dare l’impressione di un monopattino contro una Ferrari, ormai a 11 punti dalle capoliste. Secondo, Spalletti qualche giorno fa aveva dichiarato di non essere sicuro di avere ancora in pugno la squadra. Ebbene gli stessi dubbi è ovvio che aumentano dopo quello che abbiamo visto. L’intensità e il temperamento erano nei momenti migliori i marchi di fabbrica di Spalletti e contro Genoa assolutamente non si sono visti. Terzo, se non bastasse la cruda realtà si aggiungono pure i misteri nel momento in cui da giorni veniva pronosticato Woltemade centravanti senza Kolo Muani”

La speranza è Conte

L’analisi è impietosa: “Invece nel primo tempo è avvenuto esattamente il contrario e proprio nel primo tempo Kolo ha toccato soltanto otto palloni. Quarto, per la Juve che ha tirato due volte in tutto nello specchio della porta prima del finale, prima della sfortunata traversa di Koopmeiners si è alla vigilia della pausa azzurra come per altre squadre, ancora due turni di campionato e saranno per la Juve in casa contro i Napoli e in trasferta contro la Fiorentina. Indubbiamente partite sia dal punto di vista tecnico che ambientale molto difficili. E’ a questo punto abbastanza facile pensare a turbulenze attorno alla panchina di Spalletti. Inutile nascondersi dietro un dito, di grandi candidati non ce ne sono, nemmeno numerosi, ce n’è soltanto uno, il più grande ed è Antonio Conte, per cui naturalmente potrebbe anche succedere qualcosa. Sta di fatto che questa sera sono sembrati campioni buoni giocatori, i Vazquez, i Vitinha, i Baldanzi, i Freundrup”.

I tifosi hanno perso la speranza

Fioccano le reazioni sui social: “Non c’è più niente da dire …la Juventus non esiste più una vergogna assoluta società e calciatori….ho 56 anni e oggi ho il vomito….non riesco più a guardarla” e poi: “Siamo ormai di fronte al nulla cosmico. Ma Spalletti come fa ad avere il coraggio e la voglia di continuare?” e anche: “Purtroppo abbiamo perso la nostra identità. Società allenatore squadra…abbiamo gente che non capisce NULLA non parlo di Carnevali ma alcune domandine gliele vorrei fare. Dirigenti che danno la colpa ad allenatori che reputano incapaci che colpa non hanno e in campo vanno giocatori mediocri”

C’è chi scrive: “Squadra mediocre come qualità, male allenata con un gioco lento e prevedibile. 30 passaggi per non guadagnare un metro diventando vittima del pressing avversario. Il Lecce non ci ha pressato alti altrimenti vedevamo vincere anche loro….E Spalletti è bollito….non ci sta capendo niente 29 partite 29 formazioni differenti…” e poi: “Società inesistente, un presidente fantoccio, un centrocampo ridicolo, un attacco inesistene. E per cortesia non ci attacchiamo ai giocatori infortunati. Campionato finito domenica che perderemo con il Napoli”

Il web è scatenato: “Egregio Carlo Nesti, ma lei dove era in questo periodo? Di quale terrore si parla? Abbiamo chiuso un imbarazzante campionato al sesto posto, uno dei peggiori degli ultimi 60 anni. Abbiamo iniziato quello nuovo con le stesse patetiche prestazioni con Sassuolo, Cagliari, Lazio, Rennes..e oggi Genoa. Quindi dove sta la novità di un film già visto da mesi e mesi? La sorpresa è che non è stato ancora sostituito un allenatore che non ha dato nulla. Basta un onesto Palladino, per capire chi incide in una squadra e chi fa solo filosofia del nulla.” e poi: “Il dramma è che questa squadra ogni volta sembra aver toccato il fondo, ma puntualmente, invece di iniziare la risalita prosegue la discesa verso un abisso di vergogna che sembra senza fine.” e infine: “Non voglio giudicare nessuno, ma è ora che Spalletti vada via. Quando una storia finisce è inutile insistere, il giocattolo si è rotto. C’è bisogno di qualcosa di nuovo e in questi casi paga sempre l’allenatore”.

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