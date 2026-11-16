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C'è una Juve strepitosa che annienta l'Inter: rimonta pazzesca. Risultati e classifica 7° giornata Athora 2026/2027

Incredibile ribaltone nel derby d'Italia al femminile. La situazione dopo la 7° giornata di campionato con le giallorosse ancora imbattibili e in testa alla classifica

2 min di lettura

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La Juventus vincente, capace di ritrovare quelle risorse necessarie ad abbattere l’Inter di rimonta è quella femminile. Partita con un andamento meno esplosivo, rispetto alle precedenti stagioni complice il rinnovamento in panchina e nella rosa in campo contro l’Inter, in un derby d’Italia ad alta motivazione, ha ottenuto una vittoria per 2-3 inattesa, viste le premesse e il vantaggio nerazzurro fino all’88’. Al Breda l’avvio è denso di emozioni, eppure si approda solo nel secondo tempo a un gol agognato e sfiorato più volte tanto da spingere l’arbitro Vailati al check.

La Juventus ribalta l’Inter, tutto in una manciata di minuti

Al ritorno in campo mentalità e ritmo ribaltati. Nella ripresa sono arrivati cinque gol, i primi due centrati dalle nerazzurre firmati entrambi da Raphino, che tra il 54’ e il 74’ ha siglato il vantaggio per le padrone di casa rimaste avanti fino a due minuti dallo scadere del tempo effettivo.

La Juventus Women, che pure aveva sfiorato la rete più e più volte dimostrando una netta aggressività salendo sulla fascia, va incontro a una rimonta potente grazie alla subentrata Chiba (MVP del match in base ai dati Opta), entrata al posto di Bartel al 72’: assist a Sarriegi per l’1-2, gol del 2-2 e assist a Redondo per il definitivo 3-2, risultato definitivo. L’Inter incassa, i dati esplicitano la situazione: tre reti, le prime in questo campionato, dopo una striscia di sei clean sheet consecutivi.

E per il resto? Il Como 1907 annienta il Como Women con un netto 3-0, pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Ternana: si chiude con questi risultati la 7ª giornata della Serie A, iniziata con le vittorie di Roma e Fiorentina e con il pareggio tra Napoli Women e Milan nelle gare di sabato. Le capitoline sono ancora nettamente più orientate al risultato, più nette e centrano senza fatica il primario obiettivo della stagione lasciando le altre a debita distanza, in classifica.

I risultati della 7° giornata di Serie A Women Athora 2026/27

  • Sassuolo-Ternana Women 1-1
    19’ Fadda (S), 90’+5’ Ventriglia (T)
  • Como 1907-Como Women 3-0
    35’ Bonfantini (C), 43’ De Rita (C), 73’ Wullaert (C)
  • Inter-Juventus 2-3
    54’ Raphino (I), 74’ Raphino (I), 89’ Sarriegi (J), 90’+2’ Chiba (J), 90’+3’ Redondo (J)
  • Napoli Women-Milan 3-3
    (giocata sabato)
  • Roma-Parma 6-5
    (giocata sabato)
  • Fiorentina-Lazio 2-1
    (giocata sabato)

La classifica dopo la 7° giornata

  1. Roma 21 punti
  2. Inter, 16 punti
  3. Como 1907 14 punti
  4. Fiorentina 13 punti
  5. Juventus 12 punti
  6. Como Women 8 punti
  7. Ternana Women 8 punti
  8. Milan 7 punti
  9. Napoli 6 punti
  10. Parma 5 punti
  11. Lazio 3 punti
  12. Sassuolo 3 punti

C'è una Juve strepitosa che annienta l'Inter: rimonta pazzesca. Risultati e classifica 7° giornata Athora 2026/2027 Getty Images

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