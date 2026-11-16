Incredibile ribaltone nel derby d'Italia al femminile. La situazione dopo la 7° giornata di campionato con le giallorosse ancora imbattibili e in testa alla classifica

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La Juventus vincente, capace di ritrovare quelle risorse necessarie ad abbattere l’Inter di rimonta è quella femminile. Partita con un andamento meno esplosivo, rispetto alle precedenti stagioni complice il rinnovamento in panchina e nella rosa in campo contro l’Inter, in un derby d’Italia ad alta motivazione, ha ottenuto una vittoria per 2-3 inattesa, viste le premesse e il vantaggio nerazzurro fino all’88’. Al Breda l’avvio è denso di emozioni, eppure si approda solo nel secondo tempo a un gol agognato e sfiorato più volte tanto da spingere l’arbitro Vailati al check.

La Juventus ribalta l’Inter, tutto in una manciata di minuti

Al ritorno in campo mentalità e ritmo ribaltati. Nella ripresa sono arrivati cinque gol, i primi due centrati dalle nerazzurre firmati entrambi da Raphino, che tra il 54’ e il 74’ ha siglato il vantaggio per le padrone di casa rimaste avanti fino a due minuti dallo scadere del tempo effettivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Juventus Women, che pure aveva sfiorato la rete più e più volte dimostrando una netta aggressività salendo sulla fascia, va incontro a una rimonta potente grazie alla subentrata Chiba (MVP del match in base ai dati Opta), entrata al posto di Bartel al 72’: assist a Sarriegi per l’1-2, gol del 2-2 e assist a Redondo per il definitivo 3-2, risultato definitivo. L’Inter incassa, i dati esplicitano la situazione: tre reti, le prime in questo campionato, dopo una striscia di sei clean sheet consecutivi.

E per il resto? Il Como 1907 annienta il Como Women con un netto 3-0, pareggio per 1-1 tra Sassuolo e Ternana: si chiude con questi risultati la 7ª giornata della Serie A, iniziata con le vittorie di Roma e Fiorentina e con il pareggio tra Napoli Women e Milan nelle gare di sabato. Le capitoline sono ancora nettamente più orientate al risultato, più nette e centrano senza fatica il primario obiettivo della stagione lasciando le altre a debita distanza, in classifica.

I risultati della 7° giornata di Serie A Women Athora 2026/27

Sassuolo-Ternana Women 1-1

19’ Fadda (S), 90’+5’ Ventriglia (T)

19’ Fadda (S), 90’+5’ Ventriglia (T) Como 1907-Como Women 3-0

35’ Bonfantini (C), 43’ De Rita (C), 73’ Wullaert (C)

35’ Bonfantini (C), 43’ De Rita (C), 73’ Wullaert (C) Inter-Juventus 2-3

54’ Raphino (I), 74’ Raphino (I), 89’ Sarriegi (J), 90’+2’ Chiba (J), 90’+3’ Redondo (J)

54’ Raphino (I), 74’ Raphino (I), 89’ Sarriegi (J), 90’+2’ Chiba (J), 90’+3’ Redondo (J) Napoli Women-Milan 3-3

(giocata sabato)

(giocata sabato) Roma-Parma 6-5

(giocata sabato)

(giocata sabato) Fiorentina-Lazio 2-1

(giocata sabato)

La classifica dopo la 7° giornata