Juventus, Koopmeiners: sfida al fratello e un libro scritto insieme che racconta l'infanzia di Teun e Peer

Il centrocampista bianconero torna ad Alkmaar dove è cresciuto per affrontare in Europa League l'Az dove gioca il fratello minore Peer, il progetto per i bambini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Di storie di fratelli rivali è piena la storia del calcio, basti pensare alla rivalità tra Giuseppe e Franco Baresi, capitani di Inter e Milan, ma per Teun e Peer Koopmeiners giovedì potrebbe essere la prima sfida ufficiale uno contro l’altro. In Europa League la Juve di Teun affronta l’Az Alkmaar di Peer, il fratello minore (il bianconero ne ha 28, l’altro 26).

Ritorno a casa per Koopmeiners

In quello stadio Teun ha iniziato la sua carriera da professionista prima del boom poi con la maglia dell’Atalanta. Nel frattempo, i due pubblicheranno anche un libro per bambini insieme. “Potrebbe essere un momento molto emozionante per me”, ha dichiarato Teun all’Algemeen Dagblad. Il centrocampista della Juventus non vede l’ora di tornare ad Alkmaar, dove il fratello minore Peer è ormai un titolare fisso. “Dopotutto, è il posto dove tutto è iniziato per me”.

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La sfida tra fratelli

I due fratelli si sono già affrontati nel 2024 in un’amichevole tra AZ e Atalanta, la squadra di Teun all’epoca. Questa volta, però, c’è davvero qualcosa in palio. “Da centrocampisti, le probabilità di un duello in campo sono molto alte”, ha commentato Peer. Teun non vede l’ora. “Mi sono messo subito a ridere”, dice ripensando al momento in cui ha saputo che la Juventus sarebbe stata sorteggiata contro l’AZ. “Sarà un bel ritorno a casa”. Poi avvisa il fratello: “Giovedì conta solo la vittoria, lo sai.”

Il libro scritto insieme

Oltre all’incontro europeo, c’è un altro evento speciale in programma. A metà novembre uscirà *De voetbalbroers, voetballen als een prof* (I fratelli calciatori, che giocano a calcio come dei professionisti), un libro per bambini sulla loro infanzia a Castricum. “Ci piace mostrare alla gente come siamo cresciuti. Due fratelli sempre impegnati con il calcio e che non desideravano altro che diventare professionisti”, dice Teun. Il libro è liberamente ispirato alla loro infanzia e ha lo scopo principale di incoraggiare i bambini a leggere di più e a giocare a calcio all’aria aperta.