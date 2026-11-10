Juventus, la Champions passa dal mercato: tutti i nomi di Carnevali per gennaio

Sorloth, Balogun e Retegui per l’attacco, Ait-Nouri a sinistra e Hojbjerg in mediana: la Juve prepara tre colpi per rientrare tra le prime quattro

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Il quarto posto è lontano già sei punti dopo la prima parte di stagione, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di restare un altro anno senza Champions League. La mancata qualificazione nella massima competizione europea per il secondo anno consecutivo comporterebbe un buco importante nei conti e un colpo all’immagine che un club di questa dimensione non può permettersi. Spalletti conta di ritrovare forze fresche dall’infermeria, a partire da Yildiz, che ha annunciato che a dicembre tornerà in campo. Ma la sessione invernale è considerata altrettanto decisiva. La proprietà ha annunciato un nuovo aumento di capitale, eppure l’amministratore delegato Carnevali, il direttore tecnico Massara e il ds Ottolini dovranno muoversi dentro i vincoli del settlement agreement firmato con la Uefa. Il principio resta quello già applicato in estate: per far entrare qualcuno, qualcun altro deve uscire. Le priorità sono tre: un centravanti d’area, un terzino sinistro e, a seconda dei tempi di recupero degli infortunati, un centrocampista.

Juve, emergenza attacco: serve una punta. I nomi per gennaio

Per la Juventus, la priorità del mercato invernale sarà il reparto offensivo. Kolo Muani e Woltemade sono fermi a quattro reti a testa, tre in Europa League e una in campionato, e nessuno dei due ha mai convinto pienamente come riferimento centrale nel sistema di Spalletti, che vorrebbe una punta capace di giocare spalle alla porta e di far salire la squadra. Già in estate l’allenatore aveva indicato Pellegrino, autore domenica di un gol di testa proprio contro i bianconeri, o Sorloth come complemento a Kolo Muani. L’arrivo di Woltemade, chiuso negli ultimi giorni di mercato, non ha colmato quella lacuna. Il tedesco non potrà comunque cambiare maglia a gennaio, salvo un ritorno al Newcastle, perciò la Juve ragiona su un’aggiunta e non su una sostituzione. Per fare spazio potrebbe partire Zhegrova, mentre per il giovane Ekhator si valuta un prestito che gli garantisca minutaggio dopo gli ultimi problemi fisici. I nomi sul tavolo sono tre: Sorloth dell’Atletico Madrid, profilo che piace da tempo, Balogun, ormai ai margini del Monaco, e Retegui, oggi in Arabia all’Al Qadisiyya.

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Hojbjerg resta in pole per il centrocampo

In mezzo al campo tutto dipende dalle condizioni di Thuram, con il suo rientro atteso a gennaio 2027, e di Locatelli, che dovrebbe rientrare tra febbraio e marzo. Se i tempi dovessero allungarsi, la dirigenza vorrebbe inserire un mediano di esperienza, un leader in grado di alzare il livello dei compagni e di dare equilibrio nei momenti difficili. Il profilo preferito resta Pierre-Emile Hojbjerg, obiettivo storico dei bianconeri: il danese potrebbe lasciare il Marsiglia già a gennaio a cifre accessibili. Occhio però anche all’interessamento della Fiorentina.

Ait-Nouri il primo nome a sinistra

L’altro fronte caldo in casa Juve è la corsia mancina, che si aprirebbe in caso di partenza di Cabal. Il candidato numero uno è Rayan Ait-Nouri, già trattato in prestito verso la fine della scorsa sessione estiva di calciomercato. Con Maresca l’algerino non ha ancora collezionato presenze in Premier League e vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Torino, dove l’interesse è concreto. Le alternative non mancano: Tagliafico del Lione resta un’opzione, anche lui trattato la scorsa estate, mentre Araujo dello Sporting è in lista ma con un costo decisamente più alto.