La Juventus cade anche contro il Genoa è incassa la terza sconfitta in 9 partite di serie A 2026/2027, una delle partenze peggiori nella propria storia

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

La nona giornata di Serie A 2026/2027 è andata in archivio e con essa la terza sconfitta in campionato per la Juventus di Luciano Spalletti. Nell’era dei tre punti a partita era successo solo altre due volte, nel 1995/1996 e nel 2015/2016. Se però nel primo caso, a fine stagione, i bianconeri avrebbero sollevato la Champions League, nel secondo uno scudetto (il quinto consecutivo) e una Coppa Italia, questa volta il risultato finale rischia di essere decisamente negativo.

Quella di Luciano Spalletti è la peggior Juventus degli ultimi 25 anni?

Alla luce dell’imbarazzante – per come è maturato – 2-0 patito dalla Juventus al Luigi Ferraris di Genova contro il gagliardo Genoa di Daniele De Rossi, i bianconeri hanno un punto meno rispetto a questo esatto momento nella passata stagione. Dopo 366 giorni di gestione Spalletti, su cui incombe l’ombra di Antonio Conte, non sembra cambiato nulla. Anzi, le cose sono pure peggiorate. La compagine torinese è apparsa in campo scollata, sfiduciata e senza un piano partita, in totale balia dei rossoblù che si sono giustamente portati a casa il bottino pieno. Spalletti, poi, ha dimostrato ancora una volta di non avere trovato un modo per dare continuità alle prestazioni, presentandosi all’appuntamento del Ferraris con una formazione ancora diversa rispetto a quella che si era imposta qualche giorno prima a Lecce.

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Fuori dall’undici titolare, infatti, quel Nick Woltemade che aveva ben figurato (almeno nei primi 45 minuti) contro i pugliesi, in favore di Kerim Alajbegovic. Il serbo, però è ormai chiaro non avere la fiducia del proprio mister, che lo ha sostituito nell’intervallo proprio per Woltemade. Ancora titolare, invece, Andrea Cambiaso, nonostante una prestazione tecnico-tattica non sufficiente, domenica sera. E protagonista di altri 60 minuti (circa) in cui ha sbagliato tantissimo in appoggio, cross, gesto tecnico. Fino aell’autorete che ha portato al vantaggio del Genoa.

Dove finiscono le colpe dell’allenatore e dove cominciano quelle dei giocatori?

Nella già citata stagione 2015/2016, quando al timone della Juventus c’era Massimiliano Allegri, la Juventus raccoglieva sì dopo 9 partite il suo peggior risultato degli ultimi 10 anni, 12 punti. Ma poteva vantare individualità superiori a quelle della rosa attuale, anche al netto degli infortuni. Buffon in porta, la BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini) in difesa, Pogba, Khedira, Marchisio, Pjanic e Cuadrado a centrocampo, e Dybala e Mandzukic come coppia d’attacco.

Non solo giocatori tecnicamente ineccepibili, ma anche uomini spogliatoio. Leader, insomma, con personalità da vendere. Persino la panchina, con i vari Morata, Lichtsteiner, Pereyra, Sturaro e Alex Sandro, avrebbe scalzato diversi titolari a disposizione oggi di Spalletti. Che ha evidentemente le sue colpe, ma deve fare i conti con un parco giocatori tecnicamente meno briillanti tra quelli che sono passati dalle parti di Torino negli ultimi anni.

La gestione della dirigenza sembra cambiata a seguito del forzoso avvicendamento tra Andrea Agnelli e John Elkann. I numerosi DS e DT scelti negli ultimi 6 anni non hanno alzatoil tasso tecnico della rosa, tra investimenti sbagliati o sfortunati e scommesse perse. Ad oggi i bianconeri non vantano top player in nessun reparto (tolto Kenan Yildiz, al momento ancora infortunato). Pare mancare una guida in campo che possa indirizzare i compagni e dare loro motivazione nei momenti difficili.

Il ritiro può solo rinviare l’inevitabile

L’avventura di Spalletti alla Juventus sembra vicinaa un capolinea, indipendentemente da quello che succederà nelle prossime 3 sfide tra Campionato ed Europa League. Difficilmente il tecnico di Certaldo sarà ancora alla guida della squadra, una volta tornati dalla pausa per le Nazionali in programma dal 9 al 17 novembre. Capiremo presto se possa bastare il ritiro alla Continassa, ufficialmente per “serrare i ranghi” e ritrovare unità d’intenti prima della partita col Napoli di domenica 1 novembre.

L’ennesimo cambio in panchina, però, il secondo a distanza di circa un anno e sempre tra ottobre e novembre (sempre che davvero avvenga), non risolverà i già citati problemi della rosa. Soprattutto se dovesse arrivare uno dei nomi fatti nelle ultime ore, con Paulo Sousa e Stefano Pioli indicati come possibili traghettatori. A questa rosa serve un allenatore in grado di imporsi e cambiarne la mentalità in poco tempo. Visto che alla Juventus, il tempo necessario per costruire un progetto sul lungo termine non è concesso.