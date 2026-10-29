L'attaccante belga che ha messo al tappeto il Milan con una tripletta è solo uno dei tanti talenti in cui Madama non ha creduto abbastanza, facendosi lusingare dalle plusvalenze

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il nome completo occuperebbe mezzo tabellino: Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda ma dopo ieri anche il numero di gol da inserire si prende assai spazio. Con la tripletta che ha steso il Milan a San Siro il bomber belga del Bologna si è preso i riflettori ma la sua stella non è sbocciata ieri. Mbangula è uno dei tanti babytalenti fatti crescere nella Juve Next Gen, fatti anche debuttare in prima squadra ma poi venduti sull’altare delle plusvalenze.

Quanti talenti lasciati andar via

L’elenco dei rimpianti è lungo in casa Juve. Dalla Next Gen sono passati fior di giocatori che poi non sono rimasti. Si può partire da Kean, che segnò il suo primo gol in A con la Juve a 16 anni, ma si arriva a tantissimi altri giocatori. Come Matias Soulé, coccolato da ragazzino, dato in prestito al Frosinone ma alla fine passato alla Roma a fronte di un corrispettivo di 25,6 milioni di euro che ha generato una plusvalenza di 22,3 milioni. Oggi già ne vale molti di più, per referenze chiedere a Gasperini.

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Da Hujsen a Fagioli i rimpianti bianconeri

Che dire di Dean Huijsen, trasferitosi al Bournemouth a fronte di un prezzo di 15,2 milioni di euro che ha comportato una plusvalenza di 13,8 milioni? O di Nicolò Fagioli, che ha sposato il progetto della Fiorentina che ha sborsato 14 milioni per il riscatto del cartellino di cui 13,2 iscritti a bilancio come plusvalenze? O di Miretti ora al Besiktas di Italiano? O di Muharemovic ora al Leeds? Da non dimenticare Samuel Iling-Junior, ceduto all’Aston Villa per 14 milioni di euro equivalenti a 12,3 milioni di plusvalenza o Nicolò Savona, sbarcato al Nottingham Forest che ha versaoto ai bianconeri 13 milioni di euro di cui 11,8 di plusvalenza e appunto Samuel Mbangula, acquisito dal Werder Brema per 10 milioni di euro di cui 7,6 registrati a titolo di plusvalenza e che ora sta facendo le fortune di Palladino.

Chi è Mbangula

Mbangula è nato in Belgio, nel 2004, ed ha anche il passaporto della Repubblica Democratica del Congo per via delle origini della sua famiglia. E’ cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Club Brugge e Anderlecht. Nel 2020 si è trasferito in Italia, alla Juventus, dove è entrato subito negli ingranaggi della Primavera (57 presenze, 12 gol e 5 assist), disputando anche sette match di Youth League. Nella stagione 2023/24 viene “promosso” nel progetto Juventus Next Gen (25 partite). Con la maglia bianconera esordisce in Serie A con Thiago Motta in panchina. Era il 19 agosto 2024 quando debuttò contro il Como. E al minuto 23 di quella partita trovò anche la prima marcatura nel massimo campionato nostrano. In quella stagione finì nel tabellino dei marcatori per 4 volte, con 5 assist e un totale di 32 presenze.

A 21 anni e 26 giorni era diventato il più giovane marcatore della Juventus e del Belgio nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Con i bianconeri infatti trovò spazio anche in Champions League. E l’11 febbraio 2025 giocò il match di andata dei playoff contro il PSV. Entrato al posto di Yildiz segnò il gol partita all’82’.

La fidanzata Joana Dee

Tra i segreti di Mbangula c’è la storica (e bellissima) fidanzata Joana Dee, ragazza portoghese da migliaia e migliaia di follower su Instagram. Parla fluentemente cinque lingue: francese, portoghese, italiano, danese e spagnolo, e dopo la serata magica di ieri ha voluto omaggiare l’amore della sua vita con una delle stories sui social con le immagini dell’impresa del bomber e un accorato messaggio.