La pausa delle Nazionali sorride alla Juventus ma la Premier osserva e Spalletti potrebbe essere costretto a rinunciare a due giocatori che stanno tenendo in piedi i bianconeri.

Due situazioni differenti, ma accomunate da un mercato internazionale che continua a guardare alla Juventus. Il gol di McKennie con gli Stati Uniti contro Haiti ha riportato l’attenzione sul suo rapporto con Mauricio Pochettino, prossimo allenatore dei Red Devils. Durante la pausa è arrivato anche un assist di Alajbegovic, finito nuovamente sotto i riflettori dopo il corteggiamento del Chelsea della scorsa estate.

Pochettino-McKennie: la reunion dopo gli USA

L’indiscrezione più rumorosa riguarda proprio Weston McKennie. Mauricio Pochettino avrebbe individuato nel centrocampista bianconero un possibile rinforzo per il Manchester United. Il tecnico argentino lo conosce molto bene, avendolo allenato durante la sua esperienza alla guida della Nazionale statunitense, e ne apprezza soprattutto la duttilità

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La notizia assume un significato particolare perché Pochettino è stato ufficialmente annunciato dai Red Devils il 13 novembre e inizierà il nuovo incarico il 18, dopo aver concluso gli impegni proprio con gli Stati Uniti. McKennie, nel frattempo, ha trovato anche il gol nella vittoria per 6-0 contro Haiti: al 68′ ha firmato di testa la quinta rete americana, anticipando il diretto avversario sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Una coincidenza che riaccende inevitabilmente il mercato. “La Juve è McKennie più 10” aveva già detto Pochettino in passato e che vorrebbe portare a Old Trafford un calciatore di cui conosce già caratteristiche, mentalità e disponibilità tattica. Non soltanto una mezzala, ma un elemento capace di adattarsi a più zone del campo e di garantire intensità in entrambe le fasi.

Spalletti non vuole perdere McKennie

Alla Continassa, però, la prospettiva di una partenza non viene accolta con entusiasmo. Spalletti considera l’americano una risorsa importante per gli equilibri della squadra, soprattutto per la sua capacità di ricoprire ruoli differenti. McKennie è uno di quei calciatori che permettono all’allenatore di cambiare assetto senza dover necessariamente intervenire con una sostituzione.

La Juventus ha inoltre già dimostrato di voler puntare su di lui, rinnovandogli il contratto fino al 2030 con un adeguamento economico. Un segnale di fiducia che mette il club in una posizione contrattuale favorevole e rende più complicato un eventuale trasferimento a gennaio.

Per convincere i bianconeri servirebbe un’offerta particolarmente elevata, definita dalla stampa inglese e italiana come una proposta fuori mercato. Al momento, però, non risultano trattative avviate né una proposta ufficiale dello United. La volontà di Pochettino, se confermata, rappresenterebbe soltanto il primo passaggio di una possibile operazione.

Chelsea su Alajbegovic, il ritorno di fiamma

L’altro nome da seguire è Kerim Alajbegovic. Il Chelsea avrebbe nuovamente acceso i riflettori sul giovane esterno bosniaco, già seguito durante la scorsa estate. In quell’occasione i Blues erano arrivati vicini al giocatore, ma la Juventus era riuscita a chiudere l’operazione con il Bayer Leverkusen, anticipando la concorrenza inglese.

Il classe 2007 è arrivato a Torino per 30 milioni di euro, con ulteriori bonus e oneri accessori, firmando un contratto fino al 2031. Un investimento significativo per un calciatore che rappresenta una scommessa tecnica e patrimoniale del club. Esterno offensivo ambidestro, può giocare su entrambe le fasce e ha mostrato il proprio potenziale nella precedente esperienza al Salisburgo, dove aveva collezionato 13 gol e 4 assist in 44 presenze.

Non passa inosservati nemmeno in Nazionale. Sabato, nella sconfitta per 3-2 della Bosnia contro la Svezia ha servito un assist da calcio d’angolo. La Juventus, insomma, non ha acquistato soltanto un prospetto da far crescere, ma un talento già seguito da alcune delle principali società europee.

McKennie e Alajbegovic: la Juventus alza il muro?

Il possibile doppio interesse inglese racconta due situazioni differenti. McKennie è un giocatore già affermato, conosciuto da Pochettino e considerato importante per il presente della Juventus. Alajbegovic, invece, è un investimento recente, un talento sul quale il club ha puntato una cifra importante e che vuole accompagnare nella crescita.

Per questo motivo un’eventuale partenza dei due avrebbe conseguenze molto diverse. Nel caso dell’americano, Spalletti perderebbe un elemento di grande versatilità; per il bosniaco, la società rischierebbe di privarsi troppo presto di un profilo acquistato proprio per costruire il futuro offensivo.

La Premier League torna così a bussare alla porta della Juventus, ma non ci sono ancora offerte concrete né negoziati. La sensazione è che i bianconeri non abbiano alcuna intenzione di facilitare le operazioni: per McKennie servirebbe una proposta fuori dall’ordinario, mentre per Alajbegovic il Chelsea dovrebbe fare i conti con la volontà bianconera di valorizzare un investimento appena realizzato.