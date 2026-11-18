Il centrocampista fa retromarcia sulla dichiarazione riguardante un possibile futuro ai Red Devils, intanto alla Continassa si studia il ritorno del talento turco

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Weston McKennie non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus per il Manchester United del suo ex c.t. Mauricio Pochettino: il centrocampista ha chiarito la sua posizione dopo le dichiarazioni che avevano fatto preoccupare i tifosi bianconeri. Intanto alla Continassa è pronta la tabella per scandire le tappe del rientro di Kenan Yildiz dopo l’infortunio.

Juventus, McKennie fa chiarezza sullo United

“Il Manchester United? È una possibilità”. Erano bastate queste poche parole di Weston McKennie, pronunciate dal ritiro degli Stati Uniti, per far scattare l’allarme in casa Juventus: il centrocampista ex Schalke, d’altra parte, è una delle poche certezze sia per Luciano Spalletti che per i tifosi e una sua eventuale partenza, favorita dall’arrivo sulla panchina dei Red Devils dell’ormai ex c.t. degli Usa Mauricio Pochettino, rappresenterebbe un colpo ferale in un momento a dir poco complesso per la Vecchia Signora.

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McKennie, però, non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus: lo statunitense lo ha chiarito oggi, in un’altra intervista.

McKennie giura fedeltà alla Juventus

“Sono un giocatore della Juventus, c’è stato un fraintendimento su quello che ho detto – ha dichiarato McKennie a un’emittente statunitense -. Non so perché si parla del mio addio, immagino che qualcosa sia andato perso nella traduzione”.

Il centrocampista, dunque, si vede ancora a lungo con la maglia bianconera: d’altra parte soltanto pochi mesi fa ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2030. “Sono felice dove sono e sono felice di restare – ha aggiunto McKennie – È per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l’ora di trascorrere molti altri anni qui”.

Yildiz, la tabella per il rientro

Rientrato l’allarme McKennie, in casa Juventus sale l’eccitazione per il rientro di Kenan Yildiz. Il turco ha bisogno ancora di lavorare e completare il suo percorso di riatletizzazione, ma le immagini diffuse ieri dai canali social della Juventus che lo immortalavano mentre si allenava sul campo della Continassa hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Spalletti e lo staff medico bianconero hanno stilato una tabella che prevede come data del possibile rientro la gara del 19 dicembre all’Olimpico contro la Roma, ma non è escluso che Yildiz possa assaggiare il campo già nella gara precedente, il 14 dicembre contro il Monza.

Entrambi gli obiettivi sarebbero comunque ritenuti un successo: in origine la data programmata per il rientro di Yildiz era il 3 gennaio, nella partita al Dall’Ara col Bologna.