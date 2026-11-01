Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la decima giornata di Serie A. Torna a vincere Spalletti, partenopei più lontani dal quarto posto.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus ritrova il sorriso e conquista tre punti pesanti contro il Napoli, imponendosi 2-0 all’Allianz Stadium al termine di una partita combattuta e ricca di occasioni. A decidere il big match è una prodezza di Alajbegovic, che al 70′ disegna con il mancino una traiettoria imprendibile per Meret, dopo aver già messo in difficoltà la retroguardia azzurra nel corso del primo tempo. Nel finale, poi, arriva il raddoppio di Boga. La squadra di Spalletti aveva sfiorato il vantaggio con Cabal, fermato soltanto dal palo, mentre il Napoli aveva avuto la grande opportunità per sbloccare il risultato con Lucca, ipnotizzato da Vicario con un intervento decisivo.

Non sono mancate le occasioni nemmeno nella ripresa, con Kolo Muani impreciso in contropiede e Woltemade poco incisivo sotto porta. A cambiare definitivamente gli equilibri è stato il cartellino rosso rimediato da Marianucci al 75′, espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Cabal. In superiorità numerica, la Juventus ha gestito il vantaggio senza concedere la rimonta agli uomini di Allegri ma trovando addirittura il raddoppio. Tra i bianconeri brillano il match-winner Alajbegovic, Cabal e Vicario, mentre delude Kolo Muani, protagonista di una serata poco concreta. Nel Napoli pesano soprattutto le difficoltà difensive di Marianucci e una prestazione sottotono di McTominay.