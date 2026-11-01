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Juventus-Napoli 2-0 pagelle: Alajbegovic (7) e Boga (7) da 3 punti. Marianucci condanna Allegri. Kolo (5) stona

Ecco i top e flop del match dell'Allianz Stadium, valevole per la decima giornata di Serie A. Torna a vincere Spalletti, partenopei più lontani dal quarto posto.

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus ritrova il sorriso e conquista tre punti pesanti contro il Napoli, imponendosi 2-0 all’Allianz Stadium al termine di una partita combattuta e ricca di occasioni. A decidere il big match è una prodezza di Alajbegovic, che al 70′ disegna con il mancino una traiettoria imprendibile per Meret, dopo aver già messo in difficoltà la retroguardia azzurra nel corso del primo tempo. Nel finale, poi, arriva il raddoppio di Boga. La squadra di Spalletti aveva sfiorato il vantaggio con Cabal, fermato soltanto dal palo, mentre il Napoli aveva avuto la grande opportunità per sbloccare il risultato con Lucca, ipnotizzato da Vicario con un intervento decisivo.

Non sono mancate le occasioni nemmeno nella ripresa, con Kolo Muani impreciso in contropiede e Woltemade poco incisivo sotto porta. A cambiare definitivamente gli equilibri è stato il cartellino rosso rimediato da Marianucci al 75′, espulso per doppia ammonizione dopo un fallo su Cabal. In superiorità numerica, la Juventus ha gestito il vantaggio senza concedere la rimonta agli uomini di Allegri ma trovando addirittura il raddoppio. Tra i bianconeri brillano il match-winner Alajbegovic, Cabal e Vicario, mentre delude Kolo Muani, protagonista di una serata poco concreta. Nel Napoli pesano soprattutto le difficoltà difensive di Marianucci e una prestazione sottotono di McTominay.

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Le pagelle della Juventus: Kolo Muani delude ancora, sorpresa Cabal

  • Vicario 7 Notevole la parata su Lucca. Poi è ordinaria amministrazione con l'anticipo su Politano da evidenziare.
  • Kalulu 6 Meno rampante del solito. Bada più alla sostanza e al presidio della zona.
  • Bremer 6 Si fa bruciare da Lucca e viene salvato dal suo portiere. Per il resto ingaggia un duello rusticano col centravanti del Napoli che lascia trasparire qualche difficoltà di troppo per il brasiliano.
  • Lucumi 6 Non dà mai la sensazione di totale affidabilità. Ci sono delle circostanze in cui balla e rischia, nel complesso però va spesso in anticipo e alla fine regge. (Dal 72' Kelly 6 20 minuti in tranquillità).
  • Cabal 6,5 Bene in entrambe le due fasi ed è una notizia interessante per la Juve. Colpisce l'incrocio dei pali, si procura un mezzo rigore e difensivamente è solido. (Dall'82' Cambiaso ng).
  • McKennie 5,5 Stavolta non si capisce che parte fa. Corricchia ma è un po' fuori dal coro. (Dal 46' Gatti 6 Mai banale. Il suo ingresso risistema la Juve a tre in difesa e porta maggior impeto nell'uscita palla al piede).
  • Douglas Luiz 6 Tocca tanti palloni, nessuno di questi è trascendentale. Però è dentro il gioco.
  • Koopmeiners 6 L'inizio è incoraggiante, poi rischia su Anguissa e sembra impaurirsi. Diventa meno aggressivo e meno centrale nel palleggio bianconero. Risale nella ripresa, specialmente in fase offensiva.
  • Kolo Muani 5 Le defezioni difensive in casa Napoli gli concedono un'opportunità che non sfrutta. Fa concretamente poco per impensierire la retroguardia azzurra. Imperdonabile l'errore in contropiede con apertura fuori misura per Alajbegovic. (Dal 59' Zhegrova 6,5 Non trova spazi per affondare sulla fascia e allora va orizzontale. Così nasce la palla per l'1-0 di Alajbegovic).
  • Woltemade 6 Corsa e impegno ma anche poca qualità e nessun pericolo creato.

Le pagelle del Napoli: gli errori di Marianucci, McTominay non pervenuto

  • Meret 6 Si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Non ci sono parate che vanno oltre l'ordinario ma non può nulla sul tiro di Alajbegovic o su quello di Boga.
  • Di Lorenzo 5,5 Soffre tanto Alajbegovic. Dura un tempo. (Dal 46' Rrahmani 6 Marianucci si sposta sulla destra e il kosovaro porta la sua esperienza al centro della difesa. Non basta).
  • Marianucci 5 C'è un po' di ruggine da grattare e va via col passare dei minuti. Si fa scappare una volta Woltemade e si gioca il jolly dell'ammonizione. Prova ad adattarsi anche da terzino destro ma si fa espellere per un fallo ingenuo e poco prima aveva dato troppo spazio ad Alajbegovic in occasione del gol.
  • Rafa Marin 6 Ha preso confidenza ormai col campo. Soldato fedele di Max Allegri, non corre rischi ed è provvidenziale nell'anticipo su Woltemade. Nel finale crolla anche lui: lo si vede andare fuori tempo su Boga.
  • Olivera 6 Rischia il rigore su Cabal, viene graziato. L'uruguayano gioca bene e contiene dalle sue parti le (poche) scorribande di McKennie e Kalulu.  (Dal 79' Beukema ng).
  • Anguissa 5,5 Koop a momenti lo manda fuori dalla partita dopo pochi minuti. Il camerunese resiste, fa sentire la sua presenza a metà campo ma senza l'impatto fisico dei giorni migliori. (Dal 79' Giovane ng).
  • De Bruyne 6 Allegri lo ha convinto a giocare in cabina di regia e l'infortunio di Lobotka ha reso necessaria l'idea del mister. Il belga non ruba l'occhio come in altre occasioni, gestisce il possesso palla con la solita sapienza ma senza giocate illuminanti. (Dal 46' Gilmour 6 Gioca rapido e a pochi tocchi. Anche in questo caso non ci sono picchi elevati né errori da matita rossa. Sfiora il gol nei secondi finali con un tiro al volo impreciso di poco).
  • McTominay 5 Passo indietro da parte dello scozzese, apparso affaticato nel posticipo domenicale dello Stadium e senza l'ormai consueta brillantezza.
  • Politano 6 Si cala perfettamente nello spirito di battaglia della partita. Si perde qualcosa in qualità ma è comunque apprezzabile la sua prestazione. (Dal 61' Vergara 6 Entra bene in campo ma la partita si mette subito male per i suoi).
  • Lucca 6 Brucia Bremer e per poco non manda in vantaggio il Napoli e in visibilio i suoi tifosi, fin qui scettici sulle possibilità dell'ex udinese. Dopo questo episodio la punta continua a sgomitare tra i difensori bianconeri.
  • Lang 5,5 Ha l'opportunità di andare a bersaglio al centro dell'area ma colpisce male. Potrebbe osare anche di più, lo si vede poco.

Il migliore in campo: capolavoro di Alajbegovic

  • Alajbegovic 7 Largo a sinistra è nella sua comfort zone. Punta e spesso salta l'avversario creando occasioni da gol. Alla fine la rete la realizza ed è di pregevolissima fattura. (Dal 72' Boga 7 Non vuole essere da meno del suo predecessore e segna un gol da cineteca).

Il giudizio sull'arbitro: tante sbavature per Sozza

  • Sozza 5 Non convince la gestione dei cartellini: ne mancano diversi in casa Juventus con Koopmeiners e Alajbegovic i casi più emblematici. Dubbi anche sull'episodio Olivera-Cabal che poteva portare a un penalty in favore dei bianconeri.
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