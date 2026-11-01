Il Napoli cade all’Allianz Stadium e perde altri quattro giocatori per problemi fisici. Landucci spiega le condizioni di De Bruyne, Adani e Graziani delusi dai partenopei

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Max Allegri salva Spalletti e si rovina. Il ritorno allo Stadium (in tribuna, non in panchina perché squalificato) doveva essere la partita della conferma per il suo Napoli. Invece, gli azzurri sono sprofondati contro una Juventus tutt’altro che trascendentale. E l’allenatore si ritrova a fare la conta dei danni: oltre all’espulso Marianucci, i partenopei perdono altre quattro pedine per problemi fisici, tra cui De Bruyne. A spiegare cosa è successo al centrocampista belga è stato Marco Landucci, vice di Allegri.

Il Napoli cola a picco: quanto pesa il ko contro la Juventus

In casa Napoli continua a piovere sul bagnato. Allegri, infatti, è stato costretto a rinunciare anche ad Hojlund, vittima dell’influenza, sostituito dal contestato Lucca. Poi il doppio cambio all’intervallo e il crollo nel secondo tempo, con la partita sbloccata dalla prodezza di Alajbegovic e il raddoppio firmato da Boga nel finale.

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Nel mezzo, l’espulsione di Marianucci al 75’, che ha lasciato il Napoli in dieci uomini e con una serie di allarmanti interrogativi in vista dei prossimi impegni. I partenopei sono ottavi in classifica con 14 punti, 8 in meno rispetto alla scorsa stagione, quando erano primi. La vetta occupata dalla Lazio dista 14 lunghezze, mentre la zona Champions è lontana 9 punti. E le sconfitte, dopo sole 10 giornate, sono già 4. Ecco i numeri di una squadra in picchiata.

Altri 4 infortunati: come sta De Bruyne

A fine primo tempo sono arrivati altri due cambi forzati: capitan Di Lorenzo e De Bruyne hanno lasciato spazio a Rrahmani, inizialmente in panchina perché non al meglio, e Gilmour. Non è finita qui, perché anche Olivera ha chiesto il cambio per un problema muscolare.

Noa Lang è uscito malconcio dal rettangolo verde. Saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sull’entità dei problemi accusati dai quattro azzurri, ma intanto Landucci ha spiegato ai microfoni di Dazn cosa è successo all’ex Manchester City: “Lui e Di Lorenzo non potevano continuare. De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia per via di una storta”.

Landucci e la risposta pungente a Diletta Leotta

Il vice di Allegri non si nasconde: “La Juventus ha meritato di vincere. Quando si perde, si sta zitti e si va a casa. Siamo molto dispiaciuti, tenevamo molto a questa partita”. In occasione del gol dell’1-0 firmato da Alajbegovic, Landucci sottolinea l’errore commesso dalla squadra, che ha lasciato indisturbato il giovane talento bosniaco: “Noi diciamo di non farli tirare: siamo scappati indietro anziché uscire. Se esci bene, non prendi gol”. Quando Diletta Leotta gli ha chiesto informazioni sulla reazione di Allegri, il braccio destro del livornese ha risposto in maniera pungente: “Sicuramente non era contento, lei sarebbe contenta?”.

Graziani e Adani bocciano il Napoli

Juventus e Napoli non hanno convinto. Alla Domenica Sportiva, su Rai 2, Ciccio Graziani ha commentato così la prova degli azzurri: “Il Napoli deve giocare meglio. Non ha avuto cattiveria, grinta e neanche determinazione. La Juventus di stasera era molto più battibile rispetto ad altre volte”. Lele Adani ha aggiunto: “Valuterò le due squadre solo quando faranno cinque risultati utili di fila. Difficilmente abbiamo visto una partita così brutta tra due squadre che lottano per le prime posizioni. Dal Napoli mi aspettavo di più”.