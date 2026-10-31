Spalletti, alla vigilia di Juve-Napoli, spiega cosa vuole dalla squadra: equilibrio e dinamismo. L'abbraccio con Allegri, l'assenza di un leader, la fiducia della proprietà

Alla vigilia di Juventus-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa. Non è stato facile dopo la sconfitta pesantissima rimediata a Marassi contro il Genoa. Il tecnico è finito sul banco degli imputati assieme alla squadra, finita in ritiro per preparare al meglio la sfida contro l’ex Allegri. In settimana anche un confronto con l’ad Carnevali.

L’augurio di Spalletti, la ricetta per battere il Napoli

La tensione la si annusa durante la conferenza stampa di Luciano Spalletti, che non smarrisce, comunque, la sua personalità di fronte ai microfoni. Il momento è di quelli complicati, il 2-0 subito dal Genoa nel turno infrasettimanale ha scosso l’ambiente bianconero: di questo passo la qualificazione in Champions League diventa un miraggio, ma pure giocare l’altra coppa non è scontato.

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Tutti in ritiro, dunque, per preparare al meglio la sfida contro il Napoli del grande ex Allegri nel giorno del 129° compleanno della vecchia signora. L’augurio di Spalletti è di “avere la voglia di vincere la partita“, poiché “tutte le altre strade portano a perderla”. Ma come provare a scuotere una squadra intorpidita, che sembra priva di furore agonistico? La ricetta di Spalletti è presto detta: “Equilibrio e dinamicità, anche chi non giocherà dall’inizio dovrà dare qualche spunto. Boga e Zhegrova, ad esempio”.

Il faccia a faccia con Carnevali, l’amicizia con Allegri

L’ottavo posto in compagnia di Napoli e Bologna è uno schiaffo alle ambizioni di proprietà e dirigenza. L’ad Carnevali si è fatto sentire dopo il tonfo a Marassi: “Ha toccato i tasti giusti, prendendo l’attenzione di tutti i componenti della società”, ha detto Spalletti. La squadra è costretta a vincere: “Il percorso fatto non ci vede soddisfatti, vogliamo rimettere la Juve in carreggiata, viviamo per quello. E per riprenderci il rispetto che qualcuno ci ha tolto“, commenta Spalletti.

Il tecnico bianconero non è di primo pelo. In carriera di situazioni del genere ne ha già vissute. Certo alla Juventus erano abituati a vincere, il malcontento aleggia da anni sulla testa di dirigenti, allenatori e calciatori. Ci è passato pure Massimiliano Allegri, al quale Spalletti regala parole d’elogio: “Dopo la partita andrò a cercarlo, è un grande amico e un grande allenatore. Momenti del genere li ho vissuto, ma quando non fai risultato con la Juventus la risonanza diventa più battente“.

L’assenza di un leader, l’utilità del ritiro

Negli ultimi anni, dopo gli addii dei vari Del Piero, Pirlo, Buffon, Chiellini e Bonucci, alla Juventus manca un leader. Buoni giocatori sì, ma non fuoriclasse. La leadership sopperisce alle lacune qualitative, ma a chi assegnare un ruolo di questo tipo? Manca un De Rossi, per farla breve: “La similitudine la vedo con Locatelli, ma in questo momento non ce l’ho a disposizione. Ma anche McKennie o altri ce l’hanno“.

Contro il Napoli si vedrà se il ritiro avrà avuto effetto: “Lo trovo qualcosa che può fare bene, i giocatori hanno voglia di stare insieme e quando le cose non vanno come vorresti, punti a stare con chi ti fa stare bene. Penso ci possa essere lo stesso coinvolgimento emotivo che ti fa ritrovare l’autorità silenziosa che ti riconsegna il rispetto della persona“. E riguardo la fiducia della società, Spalletti ammette: “Ho solo bisogno di una reazione da parte della squadra“.