Juventus-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti ed Allegri su Kolo Muani, Koopmeiners e De Bruyne

Spalletti si gioca molto contro il suo passato, Allegri punta sul 4-3-3 con De Bruyne a centrocampo: ecco gli undici scelti dai due allenatori.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Juventus-Napoli è il secondo big match della decima giornata di Serie A, una sfida che mette in palio punti pesanti e che porta con sé un carico di emozioni particolare. All’Allianz Stadium si ritrovano due allenatori che conoscono molto bene le rispettive piazze: Luciano Spalletti, ancora legato al suo passato azzurro, e Massimiliano Allegri, protagonista di una lunga e vincente esperienza sulla panchina bianconera. La Juventus arriva all’appuntamento dopo la pesante sconfitta contro il Genoa e ha bisogno di una reazione immediata per rilanciarsi. Il Napoli, invece, cerca continuità dopo alcuni segnali di ripresa e vuole consolidare le proprie ambizioni. De Bruyne torna dal primo minuto, mentre il tecnico di Certaldo deve fare i conti con diverse assenze importanti: ecco le formazioni della partita.

Juventus-Napoli: le formazioni ufficiali

La decima giornata di Serie A propone una delle sfide più attese della stagione. La Juventus ospita il Napoli domenica 1 novembre alle 20:45 all’Allianz Stadium, in una partita che può avere conseguenze importanti per il futuro delle due squadre. I bianconeri sono chiamati a riscattare il preoccupante passo falso contro il Genoa, mentre gli azzurri vogliono confermare i progressi delle ultime uscite.

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La pressione è soprattutto sulle spalle di Spalletti, la cui posizione alla guida della Juventus è diventata delicata. Il tecnico toscano ritrova la squadra che ha condotto alla conquista dello scudetto nel 2023, un legame rimasto fortissimo anche dopo l’addio alla panchina partenopea. Dall’altra parte c’è Allegri, che torna a Torino da avversario dopo aver scritto pagine importanti della storia bianconera. Il tecnico livornese vuole sfruttare la sfida per dare ulteriore solidità al proprio percorso a Napoli.

La posizione di McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners: le scelte di Spalletti

La Juventus dovrebbe presentarsi con il 4-3-1-2, affidandosi a Vicario tra i pali. Davanti al portiere spazio a Kalulu, Bremer, Lucumi e Kelly, chiamati a proteggere la retroguardia bianconera e a limitare le iniziative dell’attacco partenopeo. Bocciatura per Cambiaso e posizione inedita per l’inglese da terzino sinistro in un pacchetto arretrato composto da soli centrali

In mediana ci sono quattro giocatori a disposizione e tutti e quattro vanno in campo. Koopmeiners, Douglas Luiz e Sarr devono garantire equilibrio e qualità nella costruzione del gioco, soprattutto contro il dinamismo della mediana azzurra. McKennie, invece, agirà da trequartista ma dovrà tenere a bada anche De Bruyne. In attacco la coppia sarà composta da Kolo Muani e Woltemade, giocatori parecchio discussi e dai quali ci si attendono risposte.

Pesano le assenze di Yildiz, Thuram, Locatelli e Francisco Conceicao, indisponibili insieme a Grabara, Çelik e Gonzalez. Spalletti dovrà quindi ridisegnare soprattutto il reparto offensivo e la zona centrale del campo, cercando soluzioni alternative per affrontare una delle partite più delicate del suo percorso bianconero.

De Bruyne torna titolare: le mosse di Allegri

Il Napoli risponde con il 4-3-3, modulo scelto da Allegri per affrontare la trasferta torinese. In porta ci sarà Meret, che ha vinto ancora una volta il ballottaggio con Milinkovic-Savic. In difesa Di Lorenzo e Olivera agiranno sulle corsie laterali, con Rrahmani e Rafa Marin al centro.

La notizia più importante riguarda il centrocampo, dove torna Kevin De Bruyne dopo la panchina di Monza. Il belga partirà dal primo minuto insieme ad Anguissa e McTominay, formando un reparto dotato di fisicità, inserimenti e qualità tecnica. Una soluzione che permette ad Allegri di affidarsi all’esperienza internazionale dell’ex Manchester City per provare a controllare il ritmo della partita.

In avanti spazio al tridente formato da Politano, Hojlund e il ritrovato Noa Lang. L’attaccante danese sarà il riferimento centrale, con gli esterni chiamati a creare superiorità e accompagnare la manovra offensiva. Anche il Napoli deve fare i conti con diverse indisponibilità: non saranno della partita Buongiorno, Badiashile, Spinazzola, Favasuli, Lobotka, Neres e Alisson Santos.

Juventus-Napoli: formazioni ufficiali